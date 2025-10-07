ETV Bharat / state

505 தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் 66 மட்டுமே நிறைவேற்றம் - திமுகவை சாடிய அன்புமணி ராமதாஸ்!

தென்மாவட்டங்களில் போதுமான தொழிற்சாலைகள் இல்லாததால் இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் தவித்து வருகின்றனர். அங்கு போதுமான நிறுவனங்களை கொண்டு வர திமுக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டி உள்ளனர்.

நிகழ்ச்சி மேடையில் அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்டோர்
நிகழ்ச்சி மேடையில் அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 7, 2025 at 7:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது திமுக மொத்தம் அளித்த 505 வாக்குறுதிகளில் 66 வாக்குறுதிகளை மட்டும் நிறைவேற்றி உள்ளனர் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் சாடி உள்ளார்.

'தமிழக மக்கள் உரிமை மீட்பு பயணம்' என்ற பெயரில் அன்புமணி ராமதாஸ் 100 நாட்கள் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், மதுரை மாவட்டம் புதூர் ஐஐடி பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் நேற்று மாலை நடைபயணம் தொடங்கினார். அப்போது பல்வேறு தரப்பு மக்களை சந்தித்து அவர்களின் குறையை கேட்டறிந்த பிறகு அன்புமணி ராமதாஸ் பொதுக்கூட்ட மேடையில் பேசினார்.

10 நாள்கள் மட்டுமே வேலை

அப்போது அவர், "தமிழகத்தில் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 1,968 விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் என்ற துயரமான செய்தி மத்திய அரசின் புள்ளிவிவரங்கள் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது. நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை 150 நாட்களாக மாற்றுவோம் என சொன்ன திமுக ஒரு ஆண்டுக்கு 10 நாட்கள் மட்டுமே வேலை கொடுக்கிறது. திமுகவினர் தாங்கள் செய்யும் தவறுகள் எல்லாம் வெளியில் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக திசைத்திருப்பும் வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்," என்றார்.

66/505 வாக்குறுதிகள்
மேலும் பேசிய அவர், "நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்த வாக்குறுதிகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுவோம் என 505 வாக்குறுதிகளை திமுகவினர் கொடுத்தனர். ஆனால் வெறும் 66 வாக்குறுதிகளை மட்டுமே நிறைவேற்றி உள்ளனர். இப்படி மக்களை ஏமாற்றிய திமுகவினர் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரவே கூடாது. நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நகை கடன், விவசாய கடன், கல்வி கடன் ஆகியவற்றை ரத்து செய்வோம் என பொய் வாக்குறுதி கொடுத்து ஆட்சிக்கு வந்தனர். அரசு ஊழியர்களும் ஆசிரியர்களும் பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை கொண்டு வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு திமுகவிற்கு வாக்களித்தார்கள் ஆனால் திமுக அவர்களை நம்பவைத்து ஏமாற்றிவிட்டது.

திமுகவிற்கு மக்கள் தொடர்ந்து மூன்று தேர்தலில் வெற்றியை கொடுத்தார்கள். 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் உள்ளாட்சித் தேர்தல், 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் என எவ்வளவு வெற்றியை கொடுத்தும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு திமுக எதையுமே செய்யவில்லை. வரும் தேர்தலில் நீங்கள் திமுகவிற்கு வெற்றியை கொடுக்கக் கூடாது.

ஒருவேளை மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழ்நாட்டு பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் வீணாகிவிடும். அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் போதை கலாச்சாரம் அதிகரித்துவிட்டது," என்றார்.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் 2 கோடி குடும்பங்களும் 8 கோடி மக்களும் உள்ளனர். அந்த இரண்டு கோடி குடும்பங்களின் நிலை என்ன? அவர்களின் படிப்பு, பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்பு என்ன? என்பதை அறிந்து கொள்ள சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும். அந்தப் பெயர் பிடிக்கவில்லை என்றால் 'சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு' என்று கூட வைத்துக் கொள்ளலாம். 500 கோடி ரூபாய் செலவு செய்தால் மூன்று லட்சம் அரசு ஊழியர்களைக் கொண்டு இரண்டே மாதத்தில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி முடித்துவிடலாம். இந்த கணக்கெடுப்பை திமுக அரசு செய்யாமல் இருப்பது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் செய்யும் மிகப்பெரிய துரோகம்.

தென்மாவட்டங்களில் இன்றைக்கு அதிக தொழிற்சாலைகளை இல்லை. அதனால் இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் பாதிக்கப்படுகின்றனர். அதன் காரணமாக தான் இங்கு சாதி சண்டைகள் அதிகமாக இருக்கிறது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் நாங்குநேரியில் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் முரசொலி மாறன் காலத்தில் தொடங்கப்பட்டது. இன்றைக்கு அங்கு எத்தனை தொழிற்சாலைகள் உள்ளன? விரல்விட்டு எண்ணிவிடலாம் அந்த அளவிற்கு தொழிற்சாலைகள் மிக குறைவாக உள்ளன" என்று அன்புமணி ராமதாஸ் பேசினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ANBUMANI RAMADOSSMADURAIPMKஅன்புமணி ராமதாஸ் மதுரை நடைப்பயணம்ANBUMANI RAMADOSS MADURAI VISIT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.