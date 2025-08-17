ETV Bharat / state

பாமக பொதுக்குழு ஏற்கெனவே முடிஞ்சி போச்சி.. ராமதாஸ் தலைமையில் நடந்தது செல்லாது - கே. பாலு அறிவிப்பு! - PMK GENERAL BODY MEETING

புதுச்சேரி பட்டானூரில் நடத்தப்பட்ட கூட்டம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் அல்ல என்றும் அதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் பாமகவை எந்த வகையிலும் கட்டுப்படுத்தாது எனவும் அக்கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் கே. பாலு தெரிவித்துள்ளார்.

பாமக செய்தித் தொடர்பாளர் கே. பாலு (கோப்புப்படம்)
பாமக செய்தித் தொடர்பாளர் கே. பாலு (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2025 at 7:27 PM IST

சென்னை: ராமதாஸ் தலைமையில் நடத்தப்பட்ட கூட்டம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் அல்ல. பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் ஏற்கெனவே பொதுக்குழு கூட்டம் முறைப்படி நடத்தப்பட்டது. அதில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் குறித்த தகவல் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் முறைப்படி தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது'' என்று கே. பாலு தெரிவித்துள்ளார்.

பாமகவின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் விழுப்புரம்-புதுச்சேரி சாலையில் பட்டானூரில் அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் பாமக தலைவராக ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டார். மேலும், அந்த கூட்டத்தின் போது, "ராமதாஸ் இருக்கைக்கு கீழ் ஒட்டுக்கேட்பு கருவி வைத்தது, மைக்கை தூக்கிப்போட்டதுடன், பனையூர் அலுவலகத்துக்கு வரச்சொல்லி தொண்டர்களுக்கு கைப்பேசி எண் கொடுத்தது'' உட்பட அன்புமணி மீது 16 குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க பாமக நிறுவனர் ராமதாசுக்கு ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

இந்த நிலையில், புதுச்சேரியில் நடத்தப்பட்டக் கூட்டம் ''பாமக பொதுக்குழு அல்ல, அதன் முடிவுகள் பாமகவை கட்டுப்படுத்தாது'' என பாமக செய்தித் தொடர்பாளர் கே. பாலு தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் அமைப்பு விதிகள் 15, 16 ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், கட்சியின் பொதுக்குழு உள்ளிட்ட எந்தக் கூட்டமும் பொதுக்குழுவால் தேர்வு செய்யப்பட்ட கட்சியின் தலைவர், பொதுச் செயலாளர் ஆகியோரால் கூட்டப்பட்டு, பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சித் தலைவரின் தலைமையில் தான் நடத்தப்பட வேண்டும். அதன்படியான பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் கடந்த ஆகஸ்ட் 9 ஆம் தேதி மாமல்லபுரத்தில், பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் முறைப்படி நடத்தப்பட்டது. அதில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் குறித்த தகவல் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு முறைப்படி தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த நிலையில், புதுச்சேரி பட்டானூரில் இன்று நடத்தப்பட்ட கூட்டம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் அல்ல. அதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை எந்த வகையிலும் கட்டுப்படுத்தாது என்பதை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைமை சார்பில் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்." என்ரு தமது அறிக்கையில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

