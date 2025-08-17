விழுப்புரம்: அனைத்து தேர்தல்களிலும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் அதிகாரம் ராமதாசுக்கு வழங்கப்படுகிறது என்பன உள்ளிட்ட பாமக பொதுக்குழுவில் சில முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
பாமக நிறுவனர் ராமதாசுக்கும், அன்புமணிக்கும் இடையே அதிகார மோதல் நிலவி வரும் நிலையில், கடந்த 9ஆம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் அன்புமணி தலைமையில் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தில், அடுத்த ஓராண்டுக்கு தலைவர் பதவியில் அன்புமணி நீடிப்பார் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில் இன்று ராமதாஸ் தலைமையில் விழுப்புரம் - புதுச்சேரி சாலை பட்டானூரில் உள்ள பிரபல திருமண மண்டபத்தில் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், 300-க்கும் மேற்பட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், 200-க்கும் மேற்பட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர், தலைவர் என 5 ஆயிரம் பேர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த சிறப்பு பொதுக்குழுவில் 37 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. முக்கியமாக பாமகவில் புதிய விதி 35 உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு, அதன்மூலம் சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற, உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் தனியாகவோ, கூட்டணி அமைத்தோ போட்டியிடுவதற்கு தேவையான முடிவுகளை எடுக்கும் அதிகாரம் ராமதாசுக்கு மட்டுமே வழங்கி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும், தேர்தல் படிவங்களில் கையெழுத்திடும் அதிகாரமும் ராமதாசுக்கு மட்டுமே உள்ளது எனவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
பாமக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட முக்கிய தீர்மானங்கள்:
- கட்சி அமைப்பு விதி 13 திருத்தங்களின்படி கட்சியின் தலைவராக 30.05.20025 முதல் செயல்பட்டு வரும் ராமதாஸ், பாமக நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் ஆக செயல்படுவார் என்பதை 17.08.2025 இன்றைய மாநில சிறப்பு பொதுக்குழு ஒருமனதாக அங்கீகரிக்கிறது.
- வருகின்ற 2026 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அதிக இடங்களில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற உரிய கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, வெற்றிக் கூட்டணியை உருவாக்க ராமதாசுக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கப்படுகிறது.
- வன்னியர்களுக்கு கல்வி வேலைவாய்ப்பில் 10.5% தனி இடஒதுக்கீடு ராமதாஸின் தீவிர முயற்சியால் கடந்த ஆட்சி காலத்தில் சட்டமாக்கப்பட்டு, தற்போது நிறைவேற்றப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது கண்டனத்துக்குரியது. ஏமாற்றத்தையும் அளித்து மிகுந்த வேதனையையும் உருவாக்கி உள்ளதால் ராமதாஸ் தலைமையில் மீண்டும் போராடி அதனை உறுதியாக பெறுவோம்.
- தமிழ்நாட்டில் இட ஒதுக்கீட்டு அளவை உறுதி செய்ய சாதிவாரி மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படாமல் தட்டிக் கழித்து வருவது கண்டனத்துக்குரியது. சில மாநிலங்களில் நடத்தியது போல உடனே சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும்.
- தமிழ்நாட்டின் மக்களை காக்க மதுவை ஒழிக்க முழு மதுவிலக்கு (பூரண மதுவிலக்கு) நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.
- "நீரின்றி அமையாது உலகு" என்பதற்கிணங்க மழைக்காலங்களில் காவிரி உள்ளிட்ட அனைத்து ஆறுகளிலும் உபரி நீர் நூற்றுக்கணக்கான டிஎம்சி அளவுக்கு கடலுக்கு வீணாகச் செல்கிறது. இதை தடுத்து முறையாக பயன்படுத்த காவிரி உள்ளிட்ட அனைத்து ஆறுகளிலும் 5 கிலோ மீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணைகள் கட்ட வேண்டும்.
- தருமபுரி பின்தங்கிய மழையளவு குறைந்த, வளமற்ற மாவட்டத்தின் வாழ்வாதார வளர்ச்சிக்கு ஒகேனக்கல் பகுதியிலிருந்து நீரேற்று மூலம் தருமபுரி - காவிரி உபரி நீர் திட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும்.
- சட்டமன்ற தேர்தலில் கூட்டணி அமைக்கும் அதிகாரம் ராமதாசுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
- ராமதாசை தவிர வேறு யாரும் கூட்டணி பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்தக்கூடாது.
- அனைத்து தேர்தல்களிலும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் அதிகாரம் ராமதாசுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
- பொதுக்குழுவுக்கு நிறுவனர் அழைக்கப்பட வேண்டும் என திருத்தம் செய்து தீர்மானம் நிறைவேற்றம் என்பன உள்ளிட்ட முக்கிய தீர்மானங்களை சேலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள், விழா மேடையில் வாசிக்க தொடர்ந்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
