செங்கல்பட்டில் பாமக பிரமுகர் வெட்டிக் கொலை: அரசியல் பகை காரணமா?

செங்கல்பட்டில் பாமக பிரமுகர் வெட்டிக் கொலை: அரசியல் பகை காரணமா?
பாமகவில் நீண்டகாலமாக வாசு இருந்து வந்த நிலையில், அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியால் அவர் கொலை செய்யப்பட்டாரா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : September 16, 2025 at 6:52 PM IST
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பாமக பிரமுகர் இன்று மர்மநபர்களால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அரசியல் ரீதியாக இந்த கொலை நடந்ததா அல்லது தொழில் வகை காரணமா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் இளந்தோப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வாசு. பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் செங்கல்பட்டு மாவட்ட துணைச் செயலாளராக இருந்து வந்தார். மேலும், காட்டாங்குளத்தூர் ஒன்றிய சேர்மனாகவும் அவர் பதவி வகித்திருக்கிறார். அரசியலை தவிர, தனியார் நிறுவனங்களுக்கு கேட்டரிங் சேவைகளை வழங்குவது, குடிநீர் விநியோகம் உள்ளிட்ட தொழில்களிலும் வாசு ஈடுபட்டு வந்தார்.
இந்நிலையில், தனது நண்பர்கள் இருவருடன் சேர்ந்து, இளந்தோப்பு பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளைக் கிணறு அருகே வாசு இன்று மது அருந்திக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டு பேர், அங்கிருந்த கற்களை எடுத்து வாசு உள்ளிட்ட 3 பேர் மீது சரமாரியாக வீசி தாக்கியுள்ளனர். இதில் காயமடைந்த மூவரும் அங்கிருந்து ஓட தொடங்கினர்.
ஆனால், வாசுவை மட்டும் விடாமல் துரத்திய மர்மநபர்கள், தாங்கள் வைத்திருந்த கத்தி, அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் வாசுவை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். இதில் சம்பவ இடத்திலேயே வாசு பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து தகவலறிந்த செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார், வாசுவின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
வாசு நீண்டகாலமாக பாமகவில் இருப்பதால், அரசியல் பகை காரணமாக இந்தக் கொலை நடந்ததா அல்லது தொழில் போட்டி காரணமாக அவர் கொலை செய்யப்பட்டாரா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், சம்பவம் நடந்த இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் வாசுவின் செல்போன் அழைப்புகளையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். குற்றவாளிகளை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, மயிலாடுதுறை மாவட்டம் ஆடுதுறை பேரூராட்சியை சேர்ந்த, பாமக நிர்வாகியான ம.க. ஸ்டாலின் மீது வெடிகுண்டு வீசி கொலை முயற்சி நடைபெற்றது. தற்போது, அடுத்த சில நாட்களிலேயே செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாமக பிரமுகர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இந்த கொலை சம்பவத்தால் செங்கல்பட்டு முழுவதும் பதற்றமான சூழல் காணப்படுகிறது.