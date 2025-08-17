ETV Bharat / state

'பாமக தொண்டர்கள் எதிர்பார்க்கும் நல்ல கூட்டணியை அமைப்பேன் - ராமதாஸ் உறுதி! - RAMADOSS PMK

தமிழகத்தின் எல்லா பிரச்னைக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் என எதிர்பார்க்கின்றனர். எனது நண்பர் கருணாநிதி 20 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தார். 115 சமுதாய மக்கள் பயன்பெற்றனர். அனைத்து சமுதாய மக்களும் என் பின்னே வாருங்கள்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பேசுகிறார்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பேசுகிறார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read

விழுப்புரம்: பாமக மாநில சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம் விழுப்புரம்- புதுச்சேரி சாலையில் அமைந்துள்ள பட்டானூரில் உள்ள சங்கமித்ரா அரங்கில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்தப் பொதுக்குழுவில் பாமக கெளரவத் தலைவர் ஜி.கே.மணி, வன்னியர் சங்க மாநிலத் தலைவர் பு.தா.அருள்மொழி, பொதுச் செயலாளர் முரளிசங்கர், நிர்வாக குழு உறுப்பினர் காந்திமதி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர்.

அன்புமணி ராமதாஸ் கட்சியின் தலைவர் பொறுப்பு வகித்து வந்த நிலையில், இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சியின் தலைவராக, நிறுவனர் ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டதுடன் 37 தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டன. அதில் குறிப்பாக, பொதுக் குழுவுக்கு நிறுவனரின் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதலும், அவருக்கு அழைப்பும் விடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கட்சியின் விதியில் திருத்தம் செய்து தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பேசியதாவது:

இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க கூட்டம். கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாமே நீங்கள் தான். இது காசு கொடுத்து கூட்டிய கூட்டம் அல்ல. இதுவல்லவோ கூட்டம். இதுவல்லவோ பொதுக்குழு என்ற அளவுக்கு கூட்டம் கூடி உள்ளது.

இதுபோன்ற ஒரு பொதுக்குழு கூட்டம் இதுவரை நடந்ததில்லை. உணர்ச்சி கொந்தளிக்க நீங்கள் கூடி வந்துள்ளீர்கள். பாமக சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள 37 தீர்மானங்கள் 8 கோடி தமிழ் மக்களுக்கான தீர்மானங்களாகும்.

இந்த பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட 37 தீர்மானங்களும் தமிழகத்திற்கானது. பாளையங்கோட்டை சிறையை தவிர்த்து தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து சிறை சாலைகளுக்கும் சென்று வந்தவன் நான். தமிழகத்தின் எல்லா பிரச்னைக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.

'பாமகவினரின் மனங்களை அறிந்த டாக்டர்'

எனது நண்பர் கருணாநிதி 20 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தார். 115 சமுதாய மக்கள் பயன்பெற்றனர். அனைத்து சமுதாய மக்களும் என் பின்னே வாருங்கள். தொண்டர்கள் எதிர்பார்க்கும் நல்ல கூட்டணி அமையும். கூட்டணி குறி்தது முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் எனக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கூட்டணி முடிவில் சிறப்பாக செயலாற்றுவேன். உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாது. கூட்டணி தொடர்பாக உங்களை நான் கேட்டு தான் முடிவு எடுப்பேன். எந்தக் கூட்டணிக்கு சென்றால் வெற்றி கிடைக்கும் என பாமக தொண்டர்கள் காத்திருக்கின்றனர். தொண்டர்கள் எதிர்பார்க்கும் நல்ல கூட்டணியை அமைப்பேன்.

பாமகவினரின் மனங்களை அறிந்த டாக்டர் நான். பாமகவினரின் மனங்களை எக்ஸ்ரே செய்து கூட்டணி முடிவு எடுப்பேன். முதல்வர் நினைத்தால் வன்னியர்களுக்கு ஒரு வாரத்தில் இடஒதுக்கீட்டை கொடுக்க முடியும். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை மாநில அரசு நினைத்தால் நடத்தலாம்.

சரஸ்வதி அம்மாள் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்
சரஸ்வதி அம்மாள் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

10.5 % இடஒதுக்கீடு, 20% இட ஒதுக்கீடு கொடுத்தற்கு அதில் பயன்பெற்றவர்கள் என்னிடம் வந்து நன்றி சொல்லியிருக்க வேண்டும். எனக்கு பாராட்டுக் கூட்டம் நடத்தியிருக்க வேண்டும். ஆனால் எல்லோரும் சேர்ந்து உச்ச நீதிமன்றம் சென்றுவிட்டார்கள். இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் சேர்த்தே நாங்கள் போராடுவோம்.

வன்னியர்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் 10.5 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி போராட்டம் விரைவில் நடத்தப்படும். சிறுபிள்ளைகள் கூட 10.5 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு என்ன ஆச்சு? என என்னை கேட்கிறார்கள். சிறுவர்கள் மனதிலும் அது பதிந்துவிட்டது.

நான் காட்டிய வழியில் வாருங்கள். உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மத்திய அரசு தான் எடுக்க முடியும் என தட்டிக் கழிக்கிறீர்கள். தமிழக அரசு நினைத்தால் முடியும்." என்று ராமதாஸ் பேசினார்.

செயல் தலைவர் பதவியில் இருந்து அன்புமணி நீக்கமா?

இன்று நடைபெற்ற பாமக சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அன்புமணியின் பெயரைக்கூட சொல்லாமல், தன் உரையை முடித்துள்ளார் அக்கட்சி நிறுவனரும், தலைவருமான ராமதாஸ்.

மகன் அன்புமணிக்கு கேக் ஊட்டும் தாயார் சரஸ்வதி அம்மாள்
மகன் அன்புமணிக்கு கேக் ஊட்டும் தாயார் சரஸ்வதி அம்மாள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக கூட்டத்தில் அன்புமணி மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை நிர்வாகிகள் முன்வைத்த நிலையில் அதுகுறித்து ராமதாஸ் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை. மேலும் பாமக செயல் தலைவர் பதவியில் இருந்து அன்புமணியை நீக்கிவிட்டு மகள் காந்தியை நியமிக்கலாம் என்ற பேச்சு வெளிப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: அன்புமணி மீது வைக்கப்பட்ட 16 குற்றச்சாட்டுகள் என்னென்ன? - ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க ராமதாசுக்கு பரிந்துரை!

நேற்று அன்புமணி தனது தாயார் சரஸ்வதி அம்மாள் பிறந்தநாளை ஒட்டி தைலாபுரம் இல்லத்திற்கு இரவு 8.30 மணிக்கு குடும்பத்துடன் வருகை தந்து தாயாருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூறி ஆசி பெற்று சென்றார். அப்போது தனது தந்தை மருத்துவர் ராமதாசுக்கும் வணக்கம் தெரிவித்தார்.

மருமகள் சவுமியாவுக்கு கேக் ஊட்டும் சரஸ்வதி அம்மாள்
மருமகள் சவுமியாவுக்கு கேக் ஊட்டும் சரஸ்வதி அம்மாள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிகழ்வில் இருவரும் எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. நேற்றைய தினம் அன்புமணி தைலாபுரம் இல்லத்திற்கு வந்ததை அடுத்து ஒரு சமூகமான முடிவு எட்டப்படும் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று நடைபெற்ற பொதுக்குழுவில் அன்புமணியை பாமக செயல் தலைவர் பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கான முயற்சி எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்பட்டு வருவதாக, பாமக வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

விழுப்புரம்: பாமக மாநில சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம் விழுப்புரம்- புதுச்சேரி சாலையில் அமைந்துள்ள பட்டானூரில் உள்ள சங்கமித்ரா அரங்கில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்தப் பொதுக்குழுவில் பாமக கெளரவத் தலைவர் ஜி.கே.மணி, வன்னியர் சங்க மாநிலத் தலைவர் பு.தா.அருள்மொழி, பொதுச் செயலாளர் முரளிசங்கர், நிர்வாக குழு உறுப்பினர் காந்திமதி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர்.

அன்புமணி ராமதாஸ் கட்சியின் தலைவர் பொறுப்பு வகித்து வந்த நிலையில், இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சியின் தலைவராக, நிறுவனர் ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டதுடன் 37 தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டன. அதில் குறிப்பாக, பொதுக் குழுவுக்கு நிறுவனரின் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதலும், அவருக்கு அழைப்பும் விடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கட்சியின் விதியில் திருத்தம் செய்து தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பேசியதாவது:

இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க கூட்டம். கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாமே நீங்கள் தான். இது காசு கொடுத்து கூட்டிய கூட்டம் அல்ல. இதுவல்லவோ கூட்டம். இதுவல்லவோ பொதுக்குழு என்ற அளவுக்கு கூட்டம் கூடி உள்ளது.

இதுபோன்ற ஒரு பொதுக்குழு கூட்டம் இதுவரை நடந்ததில்லை. உணர்ச்சி கொந்தளிக்க நீங்கள் கூடி வந்துள்ளீர்கள். பாமக சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள 37 தீர்மானங்கள் 8 கோடி தமிழ் மக்களுக்கான தீர்மானங்களாகும்.

இந்த பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட 37 தீர்மானங்களும் தமிழகத்திற்கானது. பாளையங்கோட்டை சிறையை தவிர்த்து தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து சிறை சாலைகளுக்கும் சென்று வந்தவன் நான். தமிழகத்தின் எல்லா பிரச்னைக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.

'பாமகவினரின் மனங்களை அறிந்த டாக்டர்'

எனது நண்பர் கருணாநிதி 20 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தார். 115 சமுதாய மக்கள் பயன்பெற்றனர். அனைத்து சமுதாய மக்களும் என் பின்னே வாருங்கள். தொண்டர்கள் எதிர்பார்க்கும் நல்ல கூட்டணி அமையும். கூட்டணி குறி்தது முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் எனக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கூட்டணி முடிவில் சிறப்பாக செயலாற்றுவேன். உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாது. கூட்டணி தொடர்பாக உங்களை நான் கேட்டு தான் முடிவு எடுப்பேன். எந்தக் கூட்டணிக்கு சென்றால் வெற்றி கிடைக்கும் என பாமக தொண்டர்கள் காத்திருக்கின்றனர். தொண்டர்கள் எதிர்பார்க்கும் நல்ல கூட்டணியை அமைப்பேன்.

பாமகவினரின் மனங்களை அறிந்த டாக்டர் நான். பாமகவினரின் மனங்களை எக்ஸ்ரே செய்து கூட்டணி முடிவு எடுப்பேன். முதல்வர் நினைத்தால் வன்னியர்களுக்கு ஒரு வாரத்தில் இடஒதுக்கீட்டை கொடுக்க முடியும். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை மாநில அரசு நினைத்தால் நடத்தலாம்.

சரஸ்வதி அம்மாள் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்
சரஸ்வதி அம்மாள் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

10.5 % இடஒதுக்கீடு, 20% இட ஒதுக்கீடு கொடுத்தற்கு அதில் பயன்பெற்றவர்கள் என்னிடம் வந்து நன்றி சொல்லியிருக்க வேண்டும். எனக்கு பாராட்டுக் கூட்டம் நடத்தியிருக்க வேண்டும். ஆனால் எல்லோரும் சேர்ந்து உச்ச நீதிமன்றம் சென்றுவிட்டார்கள். இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் சேர்த்தே நாங்கள் போராடுவோம்.

வன்னியர்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் 10.5 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி போராட்டம் விரைவில் நடத்தப்படும். சிறுபிள்ளைகள் கூட 10.5 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு என்ன ஆச்சு? என என்னை கேட்கிறார்கள். சிறுவர்கள் மனதிலும் அது பதிந்துவிட்டது.

நான் காட்டிய வழியில் வாருங்கள். உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மத்திய அரசு தான் எடுக்க முடியும் என தட்டிக் கழிக்கிறீர்கள். தமிழக அரசு நினைத்தால் முடியும்." என்று ராமதாஸ் பேசினார்.

செயல் தலைவர் பதவியில் இருந்து அன்புமணி நீக்கமா?

இன்று நடைபெற்ற பாமக சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அன்புமணியின் பெயரைக்கூட சொல்லாமல், தன் உரையை முடித்துள்ளார் அக்கட்சி நிறுவனரும், தலைவருமான ராமதாஸ்.

மகன் அன்புமணிக்கு கேக் ஊட்டும் தாயார் சரஸ்வதி அம்மாள்
மகன் அன்புமணிக்கு கேக் ஊட்டும் தாயார் சரஸ்வதி அம்மாள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக கூட்டத்தில் அன்புமணி மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை நிர்வாகிகள் முன்வைத்த நிலையில் அதுகுறித்து ராமதாஸ் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை. மேலும் பாமக செயல் தலைவர் பதவியில் இருந்து அன்புமணியை நீக்கிவிட்டு மகள் காந்தியை நியமிக்கலாம் என்ற பேச்சு வெளிப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: அன்புமணி மீது வைக்கப்பட்ட 16 குற்றச்சாட்டுகள் என்னென்ன? - ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க ராமதாசுக்கு பரிந்துரை!

நேற்று அன்புமணி தனது தாயார் சரஸ்வதி அம்மாள் பிறந்தநாளை ஒட்டி தைலாபுரம் இல்லத்திற்கு இரவு 8.30 மணிக்கு குடும்பத்துடன் வருகை தந்து தாயாருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூறி ஆசி பெற்று சென்றார். அப்போது தனது தந்தை மருத்துவர் ராமதாசுக்கும் வணக்கம் தெரிவித்தார்.

மருமகள் சவுமியாவுக்கு கேக் ஊட்டும் சரஸ்வதி அம்மாள்
மருமகள் சவுமியாவுக்கு கேக் ஊட்டும் சரஸ்வதி அம்மாள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிகழ்வில் இருவரும் எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. நேற்றைய தினம் அன்புமணி தைலாபுரம் இல்லத்திற்கு வந்ததை அடுத்து ஒரு சமூகமான முடிவு எட்டப்படும் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று நடைபெற்ற பொதுக்குழுவில் அன்புமணியை பாமக செயல் தலைவர் பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கான முயற்சி எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்பட்டு வருவதாக, பாமக வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பேச்சுசிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம்பொதுக்குழுவில் 37 தீர்மானங்கள்PMK FOUNDER RAMADOSSRAMADOSS PMK

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.