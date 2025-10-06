ETV Bharat / state

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் விரைவில் குணமாகி வீடு திரும்ப வேண்டும் - திருமாவளவன் எம்பி!

கரூர் துயர சம்பவத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு கட்சியும், ஒவ்வொரு தலைவர்களும், ஒவ்வொரு அமைப்பைச் சார்ந்தவர்களும் படிப்பினை பெற வேண்டும் என திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

திரைப்பட துவக்கவிழா நிகழ்ச்சியில் திருமாவளவன்
திரைப்பட துவக்கவிழா நிகழ்ச்சியில் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் வைகோ இருவரும் குணமாகி விரைவில் வீடு திரும்ப வேண்டுமென திருமாவளவன் கூறினார்.

சென்னை வடபழனியில் உள்ள பிரசாத் லேபில் 'குடும்ப அட்டை' திரைப்பட துவக்கவிழா பூஜையுடன் இன்று நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கு ஏற்றி விழாவினை துவக்கி வைத்தார்.

அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கரூர் சம்பவம் குறித்து பேசினார். திருமாவளவன் கூறுகையில், '' கரூரில் நடந்த பெரும் துயரம் நமக்குள் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதனை ஏதோ ஒரு கட்சி தொண்டர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்று கடந்து செல்ல முடியாது. இந்த பாதிப்பின் விளைவாக தான் அதைப்பற்றி எதிரும், புதிருமாக கருத்துக்களை பேசக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. நிச்சயமாக இதிலிருந்து ஒவ்வொரு கட்சியும், ஒவ்வொரு தலைவர்களும், ஒவ்வொரு அமைப்பைச் சார்ந்தவர்களும் படிப்பினை பெற வேண்டும்.

மேலும் இது போன்ற ஒரு சம்பவம் என்றும் நிகழாத வண்ணம் இருக்க வேண்டும். நம் கூட்டுகிற எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும், நம்மை நம்பி வருகின்ற பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு தேவை. அதுவே முதன்மையானது என்கின்ற படிப்பினை ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் உணர்ந்து செயலாற்ற வேண்டும்.'' என்றார்.

முதலமைச்சரின் "தமிழ்நாடு போராடும் தமிழ்நாடு வெல்லும்" எனும் வாசகத்தை மேற்கோள்காட்டி ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி விமர்சனம் குறித்து செய்தியாளர் கேள்விக்கு, '' ஆளுநரின் கருத்துக்கு ஏற்கெனவே முதலமைச்சர் தெளிவான விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளார். ஒரு வரியில் சொல்ல வேண்டுமானால், பிற்போக்கு சக்திகளுக்கு எதிராக முற்போக்கு சக்திகள் போராடுவார்கள் என்பதுதான் அதற்குப் பொருள். திமுக மட்டுமல்ல, திமுக போன்ற முற்போக்கு அரசியலை பேசக்கூடிய அனைவரும் வலது சாரி அரசியலுக்கு எதிராக போராடுவோம் என்று தான் அதற்கு பொருள்.'' என கூறினார்.

50% உயர் கல்வி படித்த தமிழ்நாட்டில் தலித் சமூகத்தினரை இந்தச் சமூகம் நடத்துவது மனதுக்கு வருத்தமாக உள்ளது என ஆளுநர் ரவி பேசியது குறித்து கருத்து தெரிவித்த திருமாவளவன், '' தலித் மக்கள் மீது ஆளுநர் காட்டுகிற அக்கறைக்கு நன்றி. தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, பாஜக ஆளக்கூடிய உத்தரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் இதே நிலைதான் உள்ளது. அதை ஆளுநர் வெளிப்படையாக பேசவில்லை என்பது ஏனென்று தெரியவில்லை.

தமிழ்நாட்டை ஒப்பிடும் பொழுது வட மாநிலங்களில் தான் சாதிய வன்கொடுமைகள், பழங்குடி மக்களுக்கான வன்கொடுமைகள், பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் அளவுக்கு அதிகமாக நிகழ்ந்து கொண்டு வருகிறது. எனவே ஆளுநர் அதையும் கவனத்தில் வைத்து பேச வேண்டும் என அறிவுறுத்திய திருமாவளவன், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் வைகோ இருவரும் குணமாகி விரைவில் வீடு திரும்ப வேண்டுமென கூறினார்.

