பாமகவில் இருந்து அன்புமணி நீக்கம் - ராமதாஸ் அதிரடி நடவடிக்கை!

பாமகவில் இருந்து அன்புமணியை நீக்கி அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2025 at 11:00 AM IST

விழுப்புரம்: பாமகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்புகளில் இருந்து அன்புமணியை நீக்குவதாக அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார். மேலும், பாமக நிர்வாகிகள் யாரும் அவருடன் தொடர்பில் இருக்கக்கூடாது எனவும் அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

பாமக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு கூட்டம், திண்டிவனம் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் இன்று (செப்.11) நடைபெற்றது. இதில், பாமகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்புகளில் இருந்து அன்புமணி நீக்கப்படுவதாக கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

அன்புமணி மீது வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விளக்கம் அளிக்க கொடுக்கப்பட்டிருந்த காலக்கெடு நேற்றுடன் முடிவடைந்த நிலையில், அவர் எந்தவொரு விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. இதனையடுத்து அன்புமணி தன்மீது வைக்கப்பட்ட அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டதாக கருதப்பட்டு கட்சி பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக ராமதாஸ் விளக்கமளித்துள்ளார்.

மேலும், அன்புமணியுடன் சேர்ந்து செயல்பட்டவர்களை மீண்டும் பாமகவில் சேர்க்க தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக, பாமக நிர்வாகிகள் யாரும் அவருடம் தொடர்பில் இருக்கக்கூடாது எனவும், பாமகவுக்கு யாரும் உரிமை கொண்டாட முடியாது எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

