விழுப்புரம்: பாமக கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில் அவரது மகள் ஸ்ரீகாந்திக்கு நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பாமகவில் தந்தை ராமதாஸ் மற்றும் மகன் அன்புமணி இடையே கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் இருந்து மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. இந்த மோதல் முடிவுக்கு வராத நிலையில், இருவருமே கட்சியின் பணியை தனித்தனியாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில் அவரது மகள் ஸ்ரீகாந்திக்கு நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற கட்சி பொதுக் குழுவின் போது, மகள் வழிப் பேரனான முகுந்தன் பரசுராமனை இளைஞர் அணி தலைவராக ராமதாஸ் அறிவித்தார். இதனால் கடுப்பான அன்புமணி, மேடையிலேயே மைக்கை தூக்கிப் போட்டுத் தனது ஆதரவாளர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்து, பனையூரில் கட்சி அலுவலகம் தொடங்குவதாக தெரிவித்திருந்தார். அப்போது தொடங்கிய இந்த மோதல் பல்வேறு கட்டங்களுக்கு நகர்ந்து சென்றது. குறிப்பாக கூட்டணி விவகாரம், கட்சி செயல்பாடுகளுக்கு முட்டுக்கட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால், அன்புமணி மீது ராமதாஸ் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், ராமதாஸ் தனது ஆதரவாளர்களுடன் தனியாக கட்சி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அதே போல, ராமதாஸ் தரப்பிலும் அன்புமணி ஆதரவாளர்களை நீக்க உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது. இந்த சூழலில், 2025 ஆகஸ்ட் மாதம் அன்புமணி மற்றும் ராமதாஸ் இருவரும் தனித்தனியாக பொதுக்குழுக் கூட்டங்களை நடத்தினர்.
அப்போது. அன்புமணி தரப்பில் நடத்தப்பட்ட கூட்டத்தில், அன்புமணியின் தலைவர் பதவிக்காலம் மேலும் ஒரு ஆண்டு நீடிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. ராமதாஸ் தலைமையில் நடந்த பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில், கட்சியின் தலைவராக ராமதாஸ் தொடருவார் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
மேலும், ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற பொதுக் குழுவில், முதல் முறையாக அவரது மகள் ஸ்ரீகாந்தி கலந்து கொண்டார். அப்போது முதலே, ஸ்ரீகாந்திக்கு கட்சியில் நிச்சயமாக பொறுப்பு வழங்கப்படும் என யூகங்கள் வெளி வந்த நிலையில், ராமதாஸ் தரப்பு ஸ்ரீகாந்திக்கு பாமக நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 22 பேர் கொண்ட புதிய நிர்வாகக் குழுவில் ஸ்ரீகாந்தியும் இடம் பெற்றுள்ளார்.
இதற்கு முன்னதாக, ராமதாஸ் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் போது, குடும்பப் பெண்கள் அரசியலில் ஈடுபடக் கூடாது என கருத்து தெரிவித்திருந்தார். இந்த சூழலில் தற்போது ஸ்ரீகாந்திக்கு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், ராமதாஸ் மருமகளின் அரசியல் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விட்டு, தற்போது மகளுக்கு பொறுப்பு வழங்கியிருப்பது பேசுபொருளாகி உள்ளது.