பாமக நிறுவனருக்கு ஆஞ்சியோ பரிசோதனை - ஓடிவந்து நலம் விசாரித்த மகன் அன்புமணி!

ராமதாஸ் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் இருப்பதால் இதுவரை அவரை நேரில் சந்திக்கவில்லை என அன்புமணி கூறியுள்ளார்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் - கோப்புப் படம்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் - கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 11:50 AM IST

1 Min Read
சென்னை: பாமக நிறுவனர் ராமதாஸுக்கு இருதய அடைப்பிற்கான ஆஞ்சியோ பரிசோதனை செய்யப்பட்டு, தற்போது நலமுடன் இருப்பதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் நேற்று அனுமதிக்கப்பட்டார். முதலில் வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக அவர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்று கூறப்பட்டது.

ஆனால், இன்று காலை அவருக்கு ஆஞ்சியோ பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். தந்தையைக் காண மருத்துவமனை வந்த அவர், சிகிச்சை அளித்து வரும் மருத்துவர்களிடம் ராமதாஸின் உடல்நலம் குறித்து கேட்டறிந்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், "நேற்றைய தினம் தந்தை ராமதாஸ் இதயம் தொடர்பான பரிசோதனைக்காக சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இன்று காலை அவருக்கு ஆஞ்சியோ பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. அந்த பரிசோதனையில் ரத்த குழாய்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: தவெக கட்சி அல்ல, அது விஜயின் ரசிகர் மன்றம் - கார்த்தி சிதம்பரம் விமர்சனம்!

இதனால், பயப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை. அவருக்கு ஒரு பிரச்சினையும் இல்லை. இன்னும் இரண்டு நாள்கள் மருத்துவமனையில் ஓய்வெடுக்க மருத்துவர்கள் அறிவுரை வழங்கி உள்ளனர்,” என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கூறினார்.

மேலும், "அவர் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் இருப்பதால் இதுவரை அவரை நேரில் சந்திக்கவில்லை எனவும், அடுத்த 6 மணிநேரத்திற்கு ராமதாஸ் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் இருப்பார் எனவும், அதன் பிறகு பொது அறைக்கும் மாற்றப்படுவார்" என்றும் அன்புணி கூறினார்.

தந்தை ராமதாஸ், மகன் அன்புமணி இடையே பாமக கட்சி தலைமை யாருக்கு சொந்தமானது என்பது குறித்த அதிகார போட்டி நிலவிவரும் வேளையில், அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் உடல்நிலை குறித்து அறிந்துகொள்ள கட்சியின் தொண்டர்கள் அப்பல்லோ மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிந்து வருகின்றனர். தற்போது அன்புமணி தந்தையின் நிலையை விளக்கிக் கூறியதால், அவர்கள் சற்று ஆறுதல் அடைந்துள்ளனர். தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில் கட்சியின் நிறுவனருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனது தொடர்பாக பலரும் தங்களின் வருத்தத்தை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ராமதாஸ் உடல்நிலை குறித்து இதுவரை எந்தவொரு தெளிவான விளக்கத்தையும் அப்பல்லோ மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிடவில்லை.

