விழுப்புரம்: அன்புமணி மீது வைக்கப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உரிய விளக்கம் அளிக்காவிட்டால் அவரை கட்சியில் நீக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று ராமதாஸ் தரப்பில் எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணி இடையே கடந்த ஓராண்டாக அதிகார மோதல் நீடித்து வருவதால் கட்சிக்குள் பிளவு ஏற்பட்டுள்ளது. இருந்தாலும் ராமதாஸ், அன்புமணி மோதல் நாளுக்கு நாள் உச்சம் பெற்று வருகிறது. அன்புமணி தன் ஆதரவாளர்களுடன் பொதுக்குழு, ஆர்ப்பாட்டம், சுற்றுப்பயணம் என்று பயணித்து கொண்டிருக்கிறார்.
அன்புமணி நடத்திய பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கிடைத்த ஆதரவால் அவருடைய பாமக தலைவர் பதவி நீட்டிக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ராமதாஸ் தரப்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. மேலும் நேற்று முன் தினம் 17 ஆம் தேதியன்று விழுப்புரம் மாவட்டம் பட்டானூரில் ராமதாஸ் தலைமையில் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.
அதில் அன்புமணிக்கு எதிராக 16 குற்றச்சாட்டுகள் பகிரங்கமாக முன் வைக்கப்பட்டன. முக்கியமாக பாமக நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் பதவியில் ராமதாஸ் தொடர்வார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. அந்தக் கூட்டத்தில் கட்சி விதிகளிலும் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன.
அதன் தொடர்ச்சியாக விழுப்புரம் மாவட்டம் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் ராமதாஸ் தலைமையில் அன்புமணிக்கு எதிரான ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழுவின் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று (ஆகஸ்ட் 19) நடைபெற்றது. அதில் அன்புமணிக்கு எதிரான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.
இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராமதாஸ், "பொதுக்குழு கூட்டத்தின் போது பாமக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு அன்புமணி மீது 16 குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து அதற்கு விளக்கம் கேட்டது. அப்போது கட்சி விதி 23-ன் படி ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டையும் விவரித்தனர். அதனை அறிக்கையாக வெளியிடவும் செய்தனர். மேலும் கட்சி விதி 19-ன் படி, அமைப்பு செயலாளர் மூலம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து அன்புமணி மீதான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு நாங்கள் பதில் அளிக்க போவதில்லை என்று வழக்கறிஞர் பாலு கூறியது பற்றி செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, பாலு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர் எனவும், எனவே அவரைப் பற்றி இங்கு பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும் ராமதாஸ் கூறினார்.
மேலும் இது குறித்து அன்புமணியிடம் உரிய விளக்கம் கேட்டு கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்குண்டான விளக்கம் மற்றும் ஆவணங்களை அன்புமணி வருகிற 31.8.2025 தேதிக்குள் நேரிலோ, கடிதம் மூலமாகவோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும எனவும், அவர் உரிய பதில் அளிக்காதபட்சத்தில் அவரை கட்சியில் இருந்து நீக்கி விட்டு, அவருடைய இடத்தில் மகள் காந்தியை செயல் தலைவராக நியமிக்க பாமக கட்சி நிர்வாகம் முடிவு செய்திருப்பதாகவும் பாமக தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.