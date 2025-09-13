பாமகவில் இருந்து அன்புமணி நீக்கம் செல்லுமா? அடுக்கடுக்கான கேள்விகளுக்கு சட்ட வல்லுநர்கள் பதில்!
நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பின், போதுமான வாக்கு சதவீதம் இல்லாததால் பாமகவை அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியில் இருந்து பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சியாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
Published : September 13, 2025 at 5:51 PM IST
- By க.சசிகுமார்
சென்னை: பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணிக்கு இடையே அதிகார மோதல் முற்றிய நிலையில், பாமக தலைவர் மற்றும் நிறுவனருக்கான அதிகாரம் தொடர்பாக அக்கட்சி சட்ட விதிகள் கூறுவது என்ன என்பது தொடர்பாக விரிவாக பார்க்கலாம்.
கடந்த 2024-ம் ஆண்டு டிசம்பரில் நடைபெற்ற பாமக சிறப்பு பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸின் மூத்த மகள் காந்திமதியின் மகன் முகுந்தன் இளைஞர் அணி பிரிவு தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டார். இதற்கு பாமக தலைவர் அன்புமணி ஆட்சேபனை தெரிவித்ததால், ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணிக்கு இடையே விரிசல் ஏற்பட்டது. அதன் பிறகு 2025ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற வன்னியர் சங்க மாநாட்டில் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்த அன்புமணியை செயல் தலைவராக அறிவித்ததுடன், தன்னை தலைவராக அறிவித்து, தேர்தல் தொடர்பான முடிவுகளை தானே எடுக்க போவதாக ராமதாஸ் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் படி ஆகஸ்ட் 9-ம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பாமக தலைவராக அன்புமணி தொடர்வதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. பொதுக்குழு தீர்மானம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் அனுப்பப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், அன்புமணியின் தலைவர் பதவி காலம் 3 ஆண்டுகள் முடிந்த பின் பொதுக்குழுவை கூட்ட முடியுமா? அதற்கு அதிகாரம் உள்ளதா? கட்சி விதிகளில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது என விரிவாக பார்க்கலாம்.
பாமக கட்சி விதி கூறுவது என்ன?
|விதி எண்
|கூறுவது என்ன?
|13
|பொதுக்குழு கூட்டுவதாக இருந்தால் கட்சி நிறுவனரை அழைத்து நடத்த வேண்டும். கட்சியின் நிறுவனர் பொதுக்குழுவுக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்.
|15
|கட்சியின் தலைவராக இருப்பவர் கூட்டத்துக்கு தலைமை ஏற்க மட்டுமே அதிகாரம் உள்ளது. பொதுக்குழுவை கூட்ட அதிகாரம் இல்லை.
|16
|பொதுக்குழு கூட்டம் நடத்த பொதுச் செயலாளருக்கு மட்டுமே அனுமதி. தலைவருக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது
கடந்த 2022-ம் ஆண்டு அன்புமணியை தலைவராகவும், வடிவேல் ராவணனை பொதுச் செயலாளராகவும் நியமித்து பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிவித்தார். அவ்வாறு நியமிக்கப்படும் தலைவர் மற்றும் பொதுச்செயலாளர் 3 ஆண்டுகள் மட்டுமே அந்த பதவியில் இருக்க முடியும் என கட்சி விதி கூறுகிறது. அதன்படி 2025-ம் ஆண்டு மே மாதத்துடன் தலைவரின் பதவிகாலம் முடிந்து விட்டது.
மீண்டும் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க அமைப்பு தேர்தல் நடத்த வேண்டும். தன்னிச்சையாக தலைவராக அறிவிக்க முடியாது. அதன்படி பதவிகாலம் முடிந்ததும் அன்புமணி செயல் தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டார். செயல் தலைவராக அன்புமணி அறிவிக்கப்பட்டாலும், கட்சி விரோத நடவடிக்கையில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டதால் 16 கேள்விகளுக்கு விளக்கம் அளிக்க அன்புமணிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளிக்காததால் அன்புமணியை செயல் தலைவர் மற்றும் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கிவிட்டு தானே தலைவராக செயல்படுவதாக ராமதாஸ் அறிவித்தார்.
அன்புமணியை நீக்கியது செல்லுமா?
கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ், தலைவர் பதவியில் இருந்து அன்புமணியை நீக்கியது சரியா? இது தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் கோபு கூறுகையில், "பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 1989-ல் ராமதாஸால் தொடங்கப்பட்டது. கட்சி தொடங்கி 36 ஆண்டுகளாக அரசியல்ரீதியாக பல்வேறு சிக்கல்களை கையாண்டு வந்துள்ளது. கட்சியின் விதிகளின் படி கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டாம் என அன்புமணிக்கு 2 முறை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால், கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டதால் கட்சியில் இருந்து அன்புமணி நீக்கப்பட்டார். பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இல்லாமல் பொதுக்குழுவில் தீர்மானங்களையும் நிறைவேற்ற முடியாது. ஆதரவு இல்லாமல் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானத்திற்கு தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகாரம் அளிக்காது.
பதவி காலம் முடிந்த பின் அன்புமணி கூட்டிய பொதுக்குழு செல்லாது. செல்லாத பொதுக்குழுவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அன்புமணியின் தலைவர் பதவியும் செல்லாது. பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் இருக்கும் ராமதாஸ் நடத்திய பொதுக்குழுவுக்கே அதிகாரம் உள்ளது. அதனால், கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட அன்புமணி கட்சியின் தலைவராகவோ, அடிப்படை உறுப்பினராகவோ இனி தொடர முடியாது. நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பின், போதுமான வாக்கு சதவீதம் இல்லாததால் பாமக அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியில் இருந்து பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சியாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிக்கு தனி சின்னம் கிடையாது என்பதை மறைத்து மாம்பழம் சின்னம் பாமகவிடம் இருப்பதாக சிலர் பொது வெளியில் பரப்பி வருகின்றனர்" என தெரிவித்தார்.
பொதுக்குழுவால் தேர்வு செய்யப்பட்ட அன்புமணியே தலைவர்!
இது தொடர்பாக, அன்புமணி ஆதரவாளரான மூத்த வழக்கறிஞர் பாலு கூறுகையில், "பாமக விதிகளின் படி, உறுப்பினர்களை சேர்ப்பது, நீக்குவது மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவருக்கு மட்டுமே அதிகாரம் உள்ளது. கட்சி விதிகளின்படி அதன் நிறுவனருக்கு நிர்வாக பணிகளை மேற்கொள்ள அதிகாரம் வழங்கவில்லை. நிர்வாக பணிகளை மேற்கொள்ள அதிகாரம் இல்லாத நிறுவனர் ராமதாஸ் யாரையும் நீக்க அதிகாரம் கிடையாது.
அதனால், பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அன்புமணியே பாமகவின் தலைவராக தொடர்ந்து செயல்படுவார். மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற்ற பாமக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சியின் அமைப்பு தேர்தலை நடந்த முடியாத சூழல் இருந்ததால், ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர், செயலாளர் மற்றும் பொருளாளர் பதவி காலத்தை 2026 ஆகஸ்ட் வரை நீட்டித்து தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது.
தீர்மானம் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களால் ஒருமனதாக ஏற்கப்பட்டது. இதையடுத்து, பொதுக்குழு முடிவை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்று பாமகவின் தலைவராக அன்புமணி, செயலாளராக வடிவேல் ராவணன் மற்றும் பொருளாளராக திலகபாமா ஆகியோரின் பதவி காலத்தை 2026 ஆகஸ்ட் மாதம் வரை நீட்டித்துள்ளது. அதனால், நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்ட அறிவிப்பு செல்லாது" என தெரிவித்தார்.
பொதுக்குழு தீர்மானத்தின் முடிவுகள் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு ஒப்புதலும் பெறப்பட்டுள்ளதால், அன்புமணியே பாமக தலைவராக செயல்படுவார். தேர்தல் ஆணைய ஒப்புதல் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் வழக்கறிஞர் பாலு தெரிவித்தார்.
பாமக தலைவர் யார் என்பதில் தொடர்ந்து குழப்பம் நிலவுவதால், ஏற்கனவே நீதிமன்றம் அறிவுறுத்திய படி உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் தான் தீர்வு எட்டப்படும் என்பது தெளிவாகிறது.