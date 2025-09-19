என்னிடம் ஆட்சியைத் தந்தால் ஆறு நாளில் மாற்றம் - அன்புமணி ராமதாஸ் விருப்பம்!
திமுக அரசை அகற்ற வேண்டும் என்பதே நான் மேற்கொள்ளும் நடைபயணத்தின் நோக்கம் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 19, 2025 at 10:13 AM IST
மயிலாடுதுறை: இந்தியாவிலேயே தற்போது தமிழகத்தில்தான் போதைப்பொருள் அதிகமாக உள்ளது. எனவே, என்னிடம் ஆட்சியை தந்தால் 6 நாளில் மாற்றம் தருவேன் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
'உரிமை மீட்க..தலைமுறை காக்க' எனும் பேரில், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தமிழகம் முழுவதும் 100 நாட்கள் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அதன் ஒருபகுதியாக நேற்று (செப்.18) மயிலாடுதுறை அருகே அவர் சீர்காழிக்கு சென்றார். அங்கு கொட்டும் மழையிலும் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டார்.
பின்னர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்ட மேடையில் பேசிய அவர், “திமுக அரசை அகற்ற வேண்டும் என்பதே இந்த நடைபயணத்தின் நோக்கம். எனது தம்பி, தங்கைகளுக்கு உரிய பாதுகாப்பு இல்லை. நகரங்களில் மட்டுமல்லாமல் கிராம பகுதிகளிலும் போதைப்பொருள் கிடைக்கிறது. இந்தியாவிலேயே தற்போது தமிழகத்தில்தான் போதைப்பொருள் அதிகமாக உள்ளது.
மீண்டும் திமுக ஆட்சி வந்தால் உங்கள் பிள்ளைகள் மற்றும் பேரப்பிள்ளைகளை மறந்து விடுங்கள். வன்முறையின்றி நிச்சயம் ஆட்சி மாற்றம் எங்களால் நடக்கும். 2019, 2021, 2024 என 3 தேர்தல்களில் திமுகவிற்கு தொடர்ந்து வெற்றி கிடைத்தது. ஆனால், மக்களுக்கு ஏமாற்றம், ஏமாற்றம் மட்டுமே திமுக தந்தது. திமுக ஆட்சியில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை," என்றார்.
|இதையும் படிங்க: எதிர்க்கட்சிகள் பிரிந்து கிடப்பதால் திமுக மிதப்பில் இருக்கிறார்கள்: விஜயதாரணி குற்றச்சாட்டு
விவசாயிகள் மீது அக்கறை இல்லை.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "விவசாய மண்ணை அழித்து தொழிற்சாலை கொண்டு வரும் வளர்ச்சி வேண்டாம். ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுக்கு சோறு போடும் மண்ணை அழிக்க யாருக்கும் உரிமையில்லை. இந்த மண்ணை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு நாம் பாதுகாப்பாக வழங்க வேண்டும். கொள்ளிடம் ஆற்றில் மணல் கொள்ளை அடிப்பதற்காக தடுப்பணை கட்ட அரசு மறுக்கிறது. எங்களுக்கு குவாரிகள் வேண்டாம்; தடுப்பணை கட்ட வேண்டும்.
ஊழல் செய்த திமுக ஆட்சி இருக்க கூடாது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலிலுக்கு பெரியார், அண்ணா பெயரை உச்சரிக்க தகுதி இல்லை. சமூகநீதியும் இல்லை.
நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் மூட்டைக்கு ரூ.45 லஞ்சம் கேட்கும் நிலை உள்ளது. 1 குவிண்டால் உற்பத்தி செய்ய ரூ. 2,450 செலவாகிறது. இவர்கள் 1 குவிண்டால் நெல்லுக்கு 275 லஞ்சம் வாங்குகிறார்கள். விவசாயிடம் லஞ்சம் கேட்டால் எப்படி? என்னிடம் ஆட்சியை தந்தால் 6 நாளில் மாற்றத்தை தருவேன்" என்று அன்புமணி ராமதாஸ் பேசினார்.