சென்னை: அன்புமணி தலைமையில் மாமல்லபுரத்தில் நாளை நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பாமக பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு தடை விதிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. இது தொடர்பாக ராமதாஸ் தரப்பு தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
பாமகவில் தந்தை ராமதாஸ் மற்றும் மகன் அன்புமணிக்கு இடையேயான மோதல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இருவர் தரப்பிலும் பொதுக்குழுவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், அன்புமணி ராமதாஸ் அழைப்பு விடுத்துள்ள பொதுக்குழுவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டுமென பாமக நிறுவனர் ராமதாஸால் நியமிக்கப்பட்ட அக்கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் முரளி சங்கர் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், 'கடந்த 2022ம் ஆண்டு மே மாதம் கட்சியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட அன்புமணியின் பதவி காலம் கடந்த 2025 மே மாதம் 28ம் தேதியுடன் நிறைவடைந்துவிட்டது. புதிய தலைவராக கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டு கடந்த மே மாதம் 30ம் தேதியில் இருந்து அவர் தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார்.
மாநில தலைவரின் பதவி காலம் முடிவடைந்தால் அடுத்த தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் பொறுப்பு மற்றும் கட்சி நிர்வாக பொறுப்பு உள்ளிட்டவை கட்சியின் நிறுவனருக்கே உள்ளது என கடந்த ஜூலை 7ம் தேதி நடைபெற்ற மாநில செயற்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. கட்சியின் பொதுக்குழு, அவசர பொதுக்குழு, செயற்குழு கூட்டத்தை கூட்ட கட்சியின் நிறுவனருக்கே அதிகாரம் உள்ளது.
செயல் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட அன்புமணி கட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையிலும், குழப்பம் விளைவிக்கும் வகையிலும் செயல்படுகிறார். தன்னைத்தானே தலைவர் என சொல்லிக் கொண்டு அன்புமணி செயல்படுகிறார். கட்சித் தலைவரும், நிறுவனருமான ராமதாசின் அனுமதியில்லாமல் அன்புமணி 100 நாள் நடைபயணத்தை மேற்கொண்டு வருவதற்கு எதிராக டிஜிபியிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் வரும் ஆகஸ்ட் 9-ம் தேதி (நாளை) மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் என்று அன்புமணி அறிவித்துள்ளது கட்சியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. மேலும், அன்புமணியின் இந்த அறிவிப்பால் சட்டம் -ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, அன்புமணி ராமதாஸ் அழைப்பு விடுத்துள்ள பொதுக்குழுவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்' என்று அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஆனந்த வெங்கடேஷ், இருவருக்குமான பிரச்சனையை தொடர நான் விரும்பவில்லை. உடனே தீர்வு காண விரும்புகிறேன். பிரச்சனைக்கு முடிவு காணும் வகையில் இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு ராமதாஸ், அன்புமணி ஆகியோர் தனது அறையில் சந்திக்க வர முடியுமா? என கேட்டு தெரிவிக்க இரு தரப்பு வழக்கறிஞருக்கும் அறிவுறுத்தினார்.
நீதிபதியின் கோரிக்கையை ஏற்று இன்று மாலை 5:30 மணியளவில் அவரது அறையில் (Chamber) அன்புமணி நேரில் ஆஜரானார். பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக நேரில் ஆஜராக முடியாது என தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் காணொளி காட்சி மூலம் விசாரணைக்கு நீதிபதி முன்பு ஆஜரானார்.
அப்போது, "தந்தைக்கு எதிராக செயல்படுவது ஏன்? ஒற்றுமையாக இருக்கலாமே?" என்று அன்புமணியிடம் நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து ராமதாஸிடம் நீதிபதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இருவரிடமும் சுமார் 50 நிமிடம் விசாரணை நடைபெற்றது.
இந்த நிலையில், மாமல்லபுரத்தில் அன்புமணி நாளை நடத்தும் பாமக பொதுக்குழுவுக்கு தடை விதிக்க கோரி ராமதாஸ் தரப்பில் தாக்கல் செய்த மனுவை நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். மேலும், பாமக உட்கட்சி விவகாரம் தொடர்பாக உரிமையியல் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என்றும் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
