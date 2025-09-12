பாமகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக வந்த அறிவிப்பு; கூலாக மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த அன்புமணி

பாமகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக வந்த அறிவிப்பு; கூலாக மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த அன்புமணி
அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, பசுபிக், இந்திய பெருங்கடல் என உலகில் நான் மீன்பிடிக்காத கடலே இல்லை என பாமக தலைவர் அன்புமணி நெகிழ்ச்சியுடன் கூறியுள்ளார்.
Published : September 12, 2025 at 11:08 AM IST
கடலூர்: பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அக்கட்சியின் தலைவரான அன்புமணியை கட்சியை விட்டு நீக்குவதாக நேற்று அறிவித்த நிலையில், மறுபுறம் அன்புமணி கூலாக மீன்பிடித்து விளையாடிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸுக்கும், அவரது மகனும் தலைவருமான அன்புமணிக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாக மோதல் நீடித்து வந்த நிலையில் அன்புமணி மீது நிறுவனர் ராமதாஸ் 16 குற்றச்சாட்டுகளை அண்மையில் முன் வைத்து விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பினார். இதற்கு அன்புமணி விளக்கம் அளிக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது.
இதையடுத்து, நேற்று நடந்த பாமக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தின் போது, கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் அன்புமணியை நீக்குவதாக ராமதாஸ் நேற்று அதிரடியாக அறிவித்தார். இந்த அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், அன்புமணி தனது 'உரிமை மீட்க - தலைமுறை காக்க' தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக கடலூர் சென்றார்.
அங்கு தேவனாம்பட்டினத்தில் மீனவர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடினார். அப்போது அன்புமணியிடம் செய்தியாளர்கள் பாமகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டது குறித்து கேட்டதற்கு, “இதுகுறித்து எங்கள் தரப்பு வழக்கறிஞர் பாலு சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்திப்பார். அவர் உங்களுக்கு இது பற்றி விரிவான தகவல் கொடுப்பார். எனக்கு இதைவிட முக்கியமான வேலை இருக்கிறது” என கூறி அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.
தொடர்ந்து மீனவர்களிடம் உரையாற்றிய அவர், “எனக்கு மீன் சாப்பிடுவது மட்டுமின்றி மீன் பிடிப்பதும் மிகவும் பிடிக்கும். உலகத்தில் நான் மீன் பிடிக்காத கடலே இருக்காது. அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, அட்லாண்டிக், பசுபிக், இந்திய பெருங்கடல் என அனைத்து பகுதிகளிலும் நான் மீன் பிடித்துள்ளேன். மீன் பிடிப்பதற்காக காலை 4 மணிக்கெல்லாம் படகில் சென்று மதியம் 2 மணி வரை கடலில் இருந்துவிட்டு திரும்பியிருக்கிறேன். எனக்கு அமைதியான சூழலில் மீன் பிடிப்பது மிகவும் பிடிக்கும். கிணறு, ஓடை ஆகிய பகுதிகளிலும் சிறு வயதில் மீன் பிடித்துள்ளேன்” என்றார்.
#கடலூர் வங்கக்கடலில் வலை வீசிய அன்புத் தலைவர் அன்புமணி இராமதாஸ் அவர்கள்.!#PMK #AnbumaniRamadoss #Anbumani #Cuddalore pic.twitter.com/Q4nQ9sRqmZ— பூபால் பழனி ஊடகப் பேரவை (@boopal888pmk) September 11, 2025
தொடர்ந்து மீனவ மக்களிடம் பேசிய அவர், "உலகிலேயே மிகவும் ஆபத்தான தொழில் மீன் பிடி தொழில்தான். கடலுக்குச் சென்றால் திரும்புவோமா மாட்டோமா என்பது தெரியாது. உயிருக்கு நிச்சயமற்ற தொழில். பரம்பரையாக மீன் பிடித் தொழிலை செய்து வரும் உங்கள் வாழ்வில், இதுவரை முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை. அதற்கான மாற்றம் கொண்டு வருவது, இப்போது உங்கள் கையில்தான் உள்ளது” என்று கூறினார்.
இதையடுத்து, கடலில் முதியவர் ஒருவர் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்ட அன்புமணி, அவரிடமிருந்து தூண்டிலை வாங்கி மீன் பிடித்து மகிழ்ந்தார். பின், கடலில் இருந்து திரும்பும் படகுகளில் உள்ள மீன்கள் எவ்வாறு ஏலம் விடப்படுகிறது, ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது என்பதை பார்வையிட்டார். அப்போது ரூ.1,250க்கு ஒரு பெரிய மீன் ஏலம் போன நிலையில் அதனை ரூ.2000க்கு ஏலம் எடுத்து இரவு தனக்கு சமைத்து தரும்படி மீனவர்களிடம் கேட்டு கொண்டார். இது தொடர்பான வீடியோ காட்சி இணைத்தில் வைரலாகி வருகிறது.