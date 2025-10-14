ETV Bharat / state

சபாநாயகருடன் அன்புமணி ஆதரவாளர்கள் மீண்டும் சந்திப்பு! ஏன் தெரியுமா?

வருங்காலத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஆளுமை நிறைந்த கட்சியாக மாறும் என அக்கட்சியின் வழக்கறிஞர் பாலு தெரிவித்தார்.

பாமக வழக்கறிஞர் பாலு பேட்டி
பாமக வழக்கறிஞர் பாலு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 4:57 PM IST

சென்னை: பாமக எம்எல்ஏ வெங்கடேஷ்வரனுக்கு சட்டப் பேரவையில் முன்வரிசையில் இடம் அளிக்க வேண்டும் என வழக்கறிஞர் பாலு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

அன்புமணியின் ஆதரவாளரும், மூத்த வழக்கறிஞருமான பாலு சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகர் அப்பாவுவை இன்று சந்தித்துப் பேசினார். பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "பெரும்பான்மையாக 3 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை எங்களுக்கு ஆதரவாக உள்ளனர். ஆகையால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெங்கடேஸ்வரனுக்கு முன் வரிசையில் இருக்கை வழங்க வேண்டும் என்று சபாநாயகரை சந்தித்து பேசி உள்ளோம். அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக எங்களது தரப்பு நியாயத்தை எடுத்துச் சொன்னோம். இது தான் நியாயம், இது தான் தர்மம், இது தான் இயற்கை நீதிக்கு உகந்தது.

அன்புமணி ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெங்கடேஸ்வரனுக்கு முதல் வரிசையில் இருக்கை வழங்க வேண்டும். அவையின் முன்னோரின் ஆலோசனை பெற்று நான் முடிவெடுப்பதாக சபாநாயகர் கூறியுள்ளார். நல்ல முடிவை சபாநாயகர் அப்பாவு எடுப்பார் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம். சபாநாயகர் அப்பாவு நல்ல முடிவு எடுப்பார் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்" என்றார்.

மேலும் பேசிய வழக்கறிஞர் பாலு, "பெரும்பாலான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எங்களோடு தான் இருக்கிறார்கள். சேலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் மிக மிக மோசமாக, தரம் தாழ்ந்து வாயில் வந்ததை எல்லாம் பேசுகிறார். அவரது பேச்சுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கொடியை அருள் அவரது காரில் பயன்படுத்தினால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

பாமகவின் தலைவராக அன்புமணியை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்துள்ளது. அருள் எங்களது கட்சிக் கொடியை பயன்படுத்துவதற்கு தகுதி இல்லாதவர். அவர் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அல்ல. சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற அங்கீகாரத்தை அருளுக்கு சபாநாயகர் வழங்கக் கூடாது. அன்புமணி ராமதாசை பற்றி பேசுவதற்கு அவர்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது.

ராமதாஸ் மருத்துவமனையில் இருந்தார். அப்போது போன அன்புமணியை அருள் எப்படி தடுக்க முடியும்? தடுப்பதற்கு அருள் யார்? அன்புமணியின் ஆதரவில் தான் அருள் அரசியல் செய்தவர். வருங்காலத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஆளுமை நிறைந்த கட்சியாக மாறும்" என வழக்கறிஞர் பாலு தெரிவித்தார்.

PMK ANBUMANI
எம்எல்ஏ வெங்கடேஷ்வரன்
PMK ADVOCATE BALU
ANBUMANI RAMADOSS
PMK ADVOCATE BALU PRESS MEET

