உக்ரைன் பிரச்சினை: அதிபர் செலன்ஸ்கி உடன் பிரதமர் மோடி உரையாடல்! - PM MODI TALKS TO ZELENSKYY

உக்ரைனில் அமைதி திரும்புவதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளுக்கு இந்தியா ஆதரிக்கும் எனவும், தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்யும் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கி உடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி
உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கி உடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி (AFP)
Published : August 11, 2025 at 11:27 PM IST

டெல்லி: உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கி உடன் தொலைபேசியில் உரையாடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இருநாட்டு உறவுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே போர் நிலவிவரும் சூழலில், அதனை முடிவுக்கு கொண்டு வர பல நாடுகள் முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில், போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர அமெரிக்கா அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஆகஸ்ட் 15 அன்று ரஷ்ய அதிபர் புதினுடன் ஆலோசனை நடத்துவதாகத் தகவல் வெளியானது. இதனை வரவேற்பதாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்திர் ஜெய்ஸ்வால் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த சூழலில், உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கி உடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் உரையாடல் நடத்தியுள்ளார். இதில், உக்ரைனின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து மோடி கேட்டறிந்துள்ளார்.

இந்தியா எப்போதும் அமைதியை விரும்புவதாகவும் செலன்ஸ்கியிடம் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், உக்ரைனில் அமைதி திரும்புவதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளுக்கு இந்தியா ஆதரிக்கும் எனவும், தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்யும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

இதை தவிர்த்து இருநாட்டு தலைவர்களும் இந்தியா-உக்ரைன் உறவு குறித்தும் விவாதித்துள்ளனர். மேலும், இருநாடுகளும் இணைந்து எப்படி பணியாற்றலாம் என்பது தொடர்பாகவும் ஆலோசனை நடத்தி உள்ளனர்.

இந்த தொலைபேசி உரையாடல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், “உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கியுடன் பேசி, சமீபத்தில் நடந்துவரும் நிகழ்வுகள் குறித்து அவரது கருத்துகளை கேட்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததில் மகிழ்ச்சி. போரை விரைவாகவும் அமைதியான முறையிலும் தீர்க்க வேண்டிய அவசியம் குறித்த இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை நான் தெரிவித்தேன்.

இந்த நேரத்தில் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதிலும், இந்தியா-உக்ரைன் இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதிலும் இந்தியா உறுதியாக உள்ளது,” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதற்கிடையில், ரஷ்யாவிடம் இருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்வதை குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என அமெரிக்க வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், உக்ரைன் பிரச்சினை தொடர்பாக ரஷ்ய அதிபர் புதினை, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் நேரடியாக சந்திக்க இருப்பது, உலக அரசியலில் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.

