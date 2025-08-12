சென்னை: கியூபாவின் அதிபராக இருந்த ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ, பலத்தின் அடையாளமாக இருந்தார் என்றும் இந்திய பிரதமர் மோடி பலவீனத்தின் அடையாளம் என்றும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சித்தார்.
சென்னை ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் ''சோசலிசக் கியூபாவைக் காப்போம்! ஏகாதிபத்திய சதிகளை முறியடிப்போம்! ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ நூற்றாண்டைக் கொண்டாடுவோம்!'' என்ற தலைப்பில் முப்பெரும் விழா இன்று (ஆகஸ்ட் 12) நடைப்பெற்றது.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கியூபா ஆதரவு ஒருமைப்பாட்டு தேசியக் குழுவின் சார்பில் நடந்த இந்த விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், '' அண்மையில் எனக்கு சிறு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அன்றுதான் தோழர்கள் என்னை சந்தித்து, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைப்பு விடுக்க வந்தார்கள். அதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு தான் எனக்கு லேசான தலைச்சுற்றல் இருந்தது. இருந்தாலும், மருத்துவமனைக்குச் செல்வதற்கு முன்பு, “தோழர்களை எல்லாம் அறிவாலயம் வரச் சொல்லிவிட்டோம்; அவர்களை சந்தித்துவிட்டு போகலாம்” என்று அறிவாலயத்துக்கு வந்து, சந்தித்துவிட்டுதான் நான் மருத்துவமனைக்குச் சென்றேன்.
இதை ஏன் நான் குறிப்பிட்டுச் சொல்கிறேன் என்றால், நமக்குள் இருக்கின்ற தோழமை என்பது, தேர்தலுக்கான நட்பு இல்லை! அரசியல் லாப-நஷ்டங்களை பார்க்கின்ற நட்பு இல்லை! நமக்குள் இருப்பது, கொள்கை நட்பு! கோட்பாட்டு நட்பு! இலட்சிய நட்பு! இதுதான் பலருக்கும் கண்ணை உறுத்துகின்றது.
அதிலும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமிக்கு, அண்மையில் கம்யூனிஸ்டுகள் மேல் பாசம் பொங்கிக் கொண்டு வருகிறது. நாட்டில் யார் யார் எதை எதை பேசுவதென்றே இல்லை. அடிமைத்தனத்தைப் பற்றி பழனிசாமி அவர்கள் பேசலாமா? அவருக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வதெல்லாம், இங்கே யாரும், யாருக்கும் அடிமையாக இல்லை. பழனிசாமி அவர்களே, நீங்கள் செய்தித்தாள் படிக்கிறீர்களா என்று எல்லோருக்கும் டவுட் இருக்கிறது. இருந்தாலும், நிச்சயமாக ‘தீக்கதிர்’ படிக்கின்ற பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்காது. இருந்திருந்தால், இப்படி பேச மாட்டீர்கள்.
கியூபாவில் புரட்சியை நடத்தி, ஆட்சியை நடத்திய மாபெரும் தலைவரான ஃபிடல் காஸ்ட்ரோவின் நூற்றாண்டை நாம் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறோம். உலகின் பல நாடுகளில் புரட்சி நடந்திருக்கிறது; அனைத்து புரட்சிகளும் வெற்றி பெற்றதில்லை. சில புரட்சிகள்தான் வென்றுள்ளன. சில புரட்சியாளர்கள்தான் ஆட்சி அமைத்துள்ளனர். அப்படி, 17 ஆண்டு காலம் கியூபாவின் பிரதமர் - 32 ஆண்டு காலம் கியூபாவின் ஜனாதிபதி என, அமெரிக்க நாடு விதித்த பொருளாதாரத் தடைகளையும் வென்று கியூபா நாட்டை வளர்த்துக் காட்டினார் ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ. “என்னை நீங்கள் கைது செய்யலாம், அது எனக்குப் பொருட்டல்ல, வரலாறு என்னை விடுதலை செய்யும்" என்று நீதிமன்றத்தில் சொன்ன ஃபிடல் காஸ்ட்ரோவை, வரலாறு விடுதலை மட்டும் செய்யவில்லை; உலகையே கொண்டாட வைத்திருக்கிறது. ஃபிடல் காஸ்ட்ரோவும் - சே குவேராவும்தான், உலகில் அனைத்து புரட்சியாளர்களுக்கும் வழிகாட்டியாக, நம்பிக்கை நட்சத்திரமாகத் திகழுகிறார்கள்.
உலகம் முழுவதும் நடைபெறும் ஏகாதிபத்திய சதிகளை முறியடிக்க வேண்டிய நெருக்கடி இப்போது இருக்கிறது. ஏகாதிபத்திய சதிகள் என்பது, ஏதோ போர் தொடுப்பதால் மட்டும் ஏற்படுவது இல்லை; இந்தியாவுக்கு
50 விழுக்காடு வரியை அமெரிக்கா பிறப்பித்துள்ளதும் இதேபோன்ற சதிதான். இதை மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு கடுமையாக எதிர்த்தாக வேண்டும். இதுகுறித்து வெளிப்படையான பதிலை பாஜக அரசும், பிரதமர் மோடியும் பதிவு செய்தாக வேண்டும். இந்தியாவுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் ஐந்து சுற்று வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து, ஆறாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தைக்கு நாள் குறிக்கப்பட்ட நிலையில், எதற்காக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ஃப் தன்னிச்சையாக வரியை உயர்த்தி அறிவிக்க வேண்டும்?.
இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை நான் தான் நிறுத்தினேன் என்று டிரம்ஃப் திரும்பத் திரும்பச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். அது தொடர்பாக, இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி கேட்டால், பிரதமர் மோடி பதிலே சொல்லவில்லை. இது அவருடைய பலவீனத்தின் அடையாளம்.
ஆனால், கியூபாவின் அதிபராக இருந்த ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ, பலத்தின் அடையாளமாக இருந்தார். அந்த நாட்டின் பாதுகாப்பு அரணாக இருந்தார். அந்த நாட்டு மக்களுக்கு காவல் அரணாக இருந்தார். அதனால், உலகத் தலைவர்களின் அடையாளமாக இருக்கிறார். ஃபிடல் காஸ்ட்ரோவின் நூற்றாண்டு விழாவில், அவர் புகழ் வாழ்க. ஏகாதிபத்திய சதிச் செயல்களை எதிர்கொள்ள நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன், இதே தோழமையுடன் எந்நாளும் இருப்போம்.'' என்றார்.
