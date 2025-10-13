ETV Bharat / state

'நடக்கவே முடியாத ரோட்டை விட்டுட்டு.. நல்லா இருக்குற ரோட்டை மீண்டும் போடுறாங்க' - கொந்தளித்த மக்கள்!

பட்டியலின சமூக மக்கள் வாழும் பகுதி என்பதால், பழுதடைந்து நடக்கவே முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் சாலையை சீரமைக்க அரசு நிர்வாகம் மறுக்கிறது என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

பராமரிப்பு அற்ற சாலையில் பள்ளி மாணவர்கள் சைக்கிளில் செல்லும் காட்சி
பராமரிப்பு அற்ற சாலையில் பள்ளி மாணவர்கள் சைக்கிளில் செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 5:12 PM IST

அரியலூர்: நடக்கவே முடியாதபடி குண்டும் குழியுமாக இருக்கும் சாலையை பழுதுபார்க்காமல், நன்றாக இருக்கும் சாலையை இடித்து மறுபடியும் சாலை போடுவதாக கூறி பிலிச்சிக்குழி கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் குதித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தேர்தலை முன்னிட்டு பல்வேறு பகுதிகளிலும் சாலை அமைத்தல், கால்வாய் தூர்வாருதல் உள்ளிட்ட பணிகளை நகராட்சி, மாநகராட்சி நிர்வாகங்கள் செய்து வருகின்றன. அந்த வகையில், அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே உள்ள வானதிரையான் பட்டினம் - சரட்டேரி வரை சுமார் 4 கி.மீ சாலை அகலப்படுத்தும் பணி, ரூ.1 கோடி மதிப்பீட்டில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு பிலிச்சிக்குழி கிராம மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். ஏனெனில், இந்த கிராமத்தில் 12 வருடங்களுக்கு முன்பு போடப்பட்ட சாலை ஒன்று, முற்றிலும் சேதமடைந்து குண்டும், குழியுமாக உள்ளது. இதனை சீரமைக்கக் கோரி பலமுறை மனு அளித்தும், எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், இந்த சாலையை விட்டுவிட்டு, நன்றாக உள்ள சாலையை சீரமைக்கப் போகிறீர்களா? என குற்றஞ்சாட்டி அப்பகுதி மக்கள் சாலை அகலப்படுத்தும் பணியை தடுத்து நிறுத்தினர்.

அப்போது, சாலைப் பணிக்காக வந்த ஜேசிபி வாகனத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள், வேலையை தடுத்து நிறுத்தி, காலனி தெரு சாலையை முதலில் அமைக்க வேண்டும் என சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதற்கிடையே, தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த உடையார்பாளையம் போலீசார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

சாலை அமைக்கும் பணியை தடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள்
சாலை அமைக்கும் பணியை தடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து அப்பகுதியை சேர்ந்த சின்னதுரை என்பவர் கூறுகையில், “பிலிச்சிக்குழி கிராமத்தில் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தார்ச்சாலை போடப்பட்டது. அந்த ரோடு தற்போது நடக்க முடியாத அளவுக்கு சிதிலமடைந்து காணப்படுகிறது. சிறிய அளவில் மழை பெய்தால் கூட, சேரும் சகதியுமாக மாறிவிடுகிறது. இதனால், மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்ல முடியவில்லை, குழந்தைகளுக்கு நோய்த்தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளது.

சாலையை பராமரித்துத் தருமாறு ஊராட்சி மற்றும் வட்டார அலுவலக அரசு அதிகாரிகளிடம் பல முறை கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். கிராம சபைக் கூட்டத்திலும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பட்டியலின சமூக மக்கள் வாழும் பகுதி என்பதால், அரசு நிர்வாகம் அலட்சியமாக செயல்படுகிறது. அதேபோல, மின்விளக்கு, குடிநீர் பிரச்சனையும் நிலவுகிறது.

பிலிச்சிக்குழி கிராமத்தை சேர்ந்த நபர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், வானதிரையான் பட்டினம் பகுதியில் நன்றாக உள்ள சாலையை மீண்டும் போடுகின்றனர். கட்சிக்காரர்கள் சம்பாதிப்பதற்காக இதை செய்கிறார்கள் என்ற சந்தேகம் உள்ளது. மேலும், நன்றாக உள்ள சாலையை சீரமைக்கும் அரசாங்கம், நடப்பதற்கே தகுதியில்லாத சாலையை சீரமைக்க மறுக்கிறது. ஆகையால், பிலிச்சிக்குழி சாலையை சீரமைத்து தரும் வரை வானதிரையான் பட்டினம் சாலையை அமைக்க விடமாட்டோம்” என தெரிவித்தார்.

