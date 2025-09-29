வீட்டை காலி செய்யுமாறு நெருக்கடி - ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு குடும்பத்துடன் தீக்குளிக்க முயன்ற மாற்றுத்திறனாளி
காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க சென்றால் ,சிறையில் அடைத்து விடுவோம் என போலீசார் மிரட்டுவதாக கண்ணீருடன் கூறுகிறார் மகேஷின் மனைவி அனிதா.
Published : September 29, 2025 at 5:44 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லையில் வாடகை வீட்டை காலி செய்ய நெருக்கடி செய்வதாக கூறி ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது.
நெல்லை பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்தவர் மகேஷ் (49). இவர் பார்வை மாற்றுதிறனாளி. இவரது மனைவி அனிதா (45). ஹோட்டலில் பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களுக்கு அனீஸ் (12), முபிசா (6) என இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். தில்லை கூத்தனார் தெருவில் குடியிருந்து வரும் இவர்களை, கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பாக வீட்டு உரிமையாளர் திடீரென காலி செய்ய வற்புறுத்தியுள்ளார்.
அதற்கு மகேஷின் குடும்பத்தினர், வருகிற டிசம்பர் வரை கால அவகாசம் கேட்டதோடு, ஏற்கவே வழங்கிய டெபாசிட் தொகையிலிருந்து வாடகையை பிடித்தம் செய்துகொள்ளுமாறு கூறியதாக சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும், வீட்டின் உரிமையாளர் அதற்கு ஒத்துக்கொள்ளததால் பிரச்சினை காவல் நிலையம்வரை சென்றிருக்கிறது. மகேஷ் சரிவர வாடகை கொடுக்கவில்லை என வீட்டு உரிமையாளர் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இருதரப்பு புகாரையும் கேட்ட போலீசார், அவர்களை சமரசம் செய்து அனுப்பி வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், குடும்பத்துடன் இன்று நெல்லை மாவட்ட ஆட்சிரியர் அலுவலகத்திற்கு வந்த மகேஷ் குடும்பத்தார் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றுள்ளனர். இதனை பார்த்த ஆட்சியர் அலுவலக பாதுகாப்பு போலீசார் ஓடிவந்து அவர்கள் மீது தண்ணீர் ஊற்றி தடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து மகேஷ் கூறுகையில், “பாளையங்கோட்டையில் கோயில் பூசாரியாக வேலை செய்யும் ஆழ்வார் என்பவரது வீட்டில் வாடகைக்கு குடியிருந்து வருகிறேன். எங்களை வீட்டிலிருந்து வெளியேற்ற ஆழ்வார் முயற்சி செய்கிறார்.
கல்லிடைக்குறிச்சியில் உள்ள எனது மாமாவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என தகவல் வந்ததால், நாங்கள் அங்கு சென்றிருந்தோம். இந்நிலையில், எங்கள் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பொருட்களை எல்லாம் வெளியே தூக்கி வீசி விட்டனர். உள்ளே வைத்திருந்த நகைகள் இப்போது எங்கே இருக்கின்றன என்றே தெரியவில்லை. அந்த வீட்டையும் பூட்டிவிட்டனர்.
இதனால் நாங்கள் குடியிருக்க வீடு இன்றி தவிக்கிறோம். மேலும், இதுகுறித்து பாளையங்கோட்டை போலீசாரிடம் புகார் அளித்தால் எங்களை சிறையில் அடைத்து விடுவோம் என மிரட்டுகின்றனர். எனவே எங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவதோடு டிசம்பர் மாதம் வரை அந்த வீட்டில் குடியிருக்க வழிவகை செய்து தர வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
பார்வை மாற்றுத் திறனாளி ஒருவர், நெல்லை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குடும்பத்தோடு தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.