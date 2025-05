ETV Bharat / state

'சமத்துவ பார்வைகள்' - தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் துயரங்களை விவரிக்கும் புகைப்படக் கண்காட்சி! - MADURAI PHOTO EXHIBITION

- By இரா.சிவக்குமார் மதுரை: மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அரசு அருங்காட்சியகத்தில், தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் வரலாறு, வாழ்வியல் மற்றும் சுரண்டல்களை பொதுமக்களுக்கு விளக்கும் புகைப்படக் கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை சார்பில், 'சமத்துவ பார்வைகள்' எனும் தலைப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த கண்காட்சி, பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. சமத்துவப் பார்வைகள்: தமிழ்நாடு அரசின், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, மதுரை மாவட்ட அரசு அருங்காட்சியகம், சமூகநீதி மற்றும் சமத்துவ மையம், சென்னை சமூகப் பணிக் கல்லூரி ஆகியவை இணைந்து, ‘ சமத்துவம் காண்போம்’ எனும் விழிப்புணர்வுப் பரப்புரையை தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்தி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, மதுரையில் 'சமத்துவப் பார்வைகள்' எனும் தலைப்பில் புகைப்படக் கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டு, அவற்றில் பழங்குடியினர் மற்றும் ஆதி திராவிட மக்களின் வாழ்வியல் ஆவணமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மே 5 ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த கண்காட்சி இந்த மாதம் இறுதி வரை நடைபெறுகிறது. காலை 9.30 முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும் . கண்காட்சிக்கு வருகை புரிபவர்களுக்கு அனுமதி இலவசமாகும். செயற்கை நுண்ணறிவுப் புகைப்படங்கள்: மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் வாழும் தோடர் பழங்குடிகள் மற்றும் அலைகுடிகளான தொம்மரா சமூகத்தின் திருமண சடங்குகள் புகைப்படங்களாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, வேலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு கிராமங்களில் வாழும் மக்கள் விளக்குகளை ஏந்திச் செல்லும் வாழ்வியலை, மிக அற்புதமாக காட்சிப்படுத்தியுள்ளனர். ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கண்ணகி - முருகேசன் புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu) மேலும், ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதற்காக சாதிய படுகொலை செய்யப்பட்ட மேலவளவு முருகேசன், சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்ததற்காக கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அருகே ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கண்ணகி - முருகேசன் ஆகியோரின் செயற்கை நுண்ணறிவுப் புகைப்படங்களும் கண்காட்சியில் இடம் பெற்றுள்ளன. பழங்குடியின நாளிதழ்கள்:

