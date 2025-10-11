1,996 பணியிடங்களுக்கு 2.36 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம் - நாளை நடக்கிறது முதுநிலை ஆசிரியர்களுக்கான தேர்வு!
முதுநிலை ஆசிரியர் பணிக்கான எழுத்துத் தேர்வு நாளை (அக். 12 ) டைபெற உள்ளது என்று ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் பிற துறை பள்ளிகளில் முதுநிவை ஆசிரியர்களுக்கான 1, 996 காலிப் பணியிடங்களுக்கு வரும் 12-ம் தேதி எழுத்துத் தேர்வு நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்வில் பங்கேற்க மொத்தம் 2,36,530 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் என்று ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) அறிவித்துள்ளது.
முதுநிலை ஆசிரியர், உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-1 மற்றும் கணினி பயிற்றுநர் நிலை-1 பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு https://www.trb.tn.gov.in வாயிலாக இன்று (10.07.2025) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. முதுநிகலை ஆசிரியர்கள் பணிக்கு 1,996 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
பாடவாரியாக காலிப் பணியிடங்கள்
தமிழ் 216
ஆங்கிலம் 197
கணிதம் 232
இயற்பியல் 233
வேதியியல் 217
தாவரவியல் 147
விலங்கியல் 131
வணிகவியல் 198
பொருளியல் 169
வரலாறு 68
புவியியல் 15
அரசியல் அறிவியல் 14
கணினி பயிற்றுநர் நிலை-1 பதவி 57
உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-1 பதவி 102
என மொத்தம் 1,996 காலிப் பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வில் பங்கேற்பதற்காக ஜூலை 10-ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 12-ம் தேதி வரையில் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. அதனடிப்படையில் தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வு நாளை (அக்.12) நடைபெற உள்ளது.
இதுதொடர்பாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல். தாவரவியல், விலங்கியல், வணிகவியல், பொருளியல், வரலாறு, புவியியல். அரசியல் அறிவியல், கணினி அறிவியல் மற்றும் உடற்கல்வி ஆகிய 14 பாடங்கள் சார்ந்த 1,996 காலிப்பணியிடங்களுக்கு இணையதளம் மூலமாக விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன.
இதன் அடிப்படையில், பாடங்கள் சார்ந்த காலிப்பணியிடங்களுக்கு 2,36,530 பேர் விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர். இவர்களில் 1,73,410 ஆண்கள், 63,113 பெண்கள் மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் 7 பேர் அடங்குவர். குறிப்பாக. மாற்றுத்திறனாளிகள் 3,734 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். இவர்களில் 856 தேர்வர்கள், தாங்கள் சொல்வதை எழுதுபவர்கள் (Scribe) உடன் தேர்வு எழுதுகின்றனர். தேர்வு சார்ந்த OMR விடைப்படிவங்கள் மற்றும் வினாத்தாள்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மாநிலம் முழுவதும் 809 மையங்களில் இத்தேர்வு நடைபெற உள்ளது. விண்ணப்பதாரர்களின் வசதிகேற்ப அவரவர் வசிப்பிட மாவட்டங்களிலே தேர்வு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வர்கள் தங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நுழைவுச்சீட்டை (Hall Ticket) ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இந்த நுழைவுச்சீட்டில் தங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தேர்வு மையங்களை தேர்வுக்கு முந்தைய நாளே பார்வையிட்டு உறுதி செய்து கொள்ளலாம்,' என்று ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், 'தேர்வுகள் சார்ந்து ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் தனித்தனியாக தொடர்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டு (Liaison Officer) அவர்களது பெயர் மற்றும் அலைபேசி எண் வாரியத்தின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்வர்களுக்கு தேர்வு சார்ந்த ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு உரிய தகவல்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
காலை 10.00 மணி முதல் மதியம் 1.30 மணி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை இத்தேர்வு நடைபெறும்.
தேர்வு நுழைவுச் சீட்டு (Hall Ticket) விவரங்களை TRB இணையதளத்தில் சரிபார்த்து, தேர்வு நாளுக்கு முன்னதாக அதனை பதிவிறக்கம் செய்து போதுமான நகல்களை (Copies) எடுத்து வைத்துக் கொள்ள தேர்வர்கள் அறிவுறுத்துப்படுகிறார்கள்.
தேர்வறையில் அடையாளம் சரிபார்ப்பின்போது, தேர்வர்கள் தங்களின் ஆதார் அட்டை, பான் அட்டை, பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றின் அசலை (Original) கண்டிப்பாகக் காண்பிக்க வேண்டும்.
தேர்வின்போது OMR விடைத்தாள் படிவம், வருகைப்பதிவுப் படிவம் ஆகியவற்றை பூர்த்தி செய்வதற்கு ஏதுவாகப் போதுமான Transparent கருப்பு மை Ball Point பேனாவை தேர்வர்கள் எடுத்து வரவேண்டும்.
தேர்வறைக்குள் செல்ஃபோன், எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள், எலக்ட்ரானிக் கைக்கடிகாரம், கால்குலேட்டர், கையேடுகள் போன்றனவற்றுக்கு கண்டிப்பாக அனுமதி இல்லை' ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.