தனியார் நிதி நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஏஜென்ட் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு- போலீஸ் விசாரணை - RANIPET PETROL BOMB ATTACK

சம்பவத்தில் உயிர்சேதமோ, பெரும் சேதமோ ஏற்படவில்லை என்றும் சென்னை கோயம்பேட்டை சேர்ந்த நபர் இதில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் தகவல் கிடைத்துள்ளது என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட அருண் வீடு
பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட அருண் வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 4:01 PM IST

ராணிப்பேட்டை: ஐ.எஃப்.எஸ். நிதி நிறுவனத்தின் துணை ஏஜென்ட்டாக செயல்பட்டவரின் வீட்டில் மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிவிட்டு தப்பிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சம்மந்தப்பட்டவரை பிடிக்க போலீசார் சென்னைக்கு விரைந்துள்ளனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள நெமிலி, சயனபுரம், வடகண்டிகை மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் பலர், “ஐ.ஃஎப்.எஸ். நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.1 லட்சம் முதலீடு செய்தால் மாதந்தோறும் ரூ.10 ஆயிரம் முதல் ரூ.20 ஆயிரம் வரை வட்டி” என்ற ஆசை வார்த்தைகளுக்கு ஈர்க்கப்பட்டு, நிலம், வீடு அடமானம் வைத்துகூட கடன் வாங்கி முதலீடு செய்திருந்தனர். சில மாதங்களுக்கு வட்டி வழங்கப்பட்டதால், இந்த தகவல் அப்பகுதிகளில் தீயாக பரவியது.

இந்த நிறுவனத்தின் வடகண்டிகை பகுதி துணை ஏஜென்ட்டாக அருண் என்பவர் செயல்பட்டு வந்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று நள்ளிரவில் (ஆகஸ்ட் 18) அவரது வீட்டின் மீது மர்ம நபர்கள் பீர்பாட்டிலில் பெட்ரோல் நிரப்பி குண்டு வீசியுள்ளனர். அது வெடித்த சத்தம் கேட்டு வீட்டில் இருந்தவர்கள் வெளியே வந்தபோது அங்கு யாரும் இல்லை. நல்வாய்ப்பாக வீட்டில் இருந்த யாருக்கும் எந்த சேதமும் ஏற்படவில்லை.

தகவல் கிடைத்ததும், நெமிலி காவல் துணை ஆய்வாளர் நாராயணசாமி தலைமையில் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், சென்னை கோயம்பேட்டை சேர்ந்த ஒருவர் அருணிடம் ரூ.10 லட்சம் வட்டிக்கு கொடுத்ததாகவும், அதில் ரூ.3 லட்சம் மட்டும் திருப்பி தரப்பட்டதாகவும், மீதிப் பணத்தை பலமுறை கேட்டும் தராததால் ஆத்திரத்தில் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து நெமிலி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, சம்பந்தப்பட்ட நபர்களை கைது செய்ய சென்னை கோயம்பேடு நோக்கி விரைந்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

போலீசார் அளித்த தகவல்

சம்பவம் குறித்து நெமிலி காவல் துணை ஆய்வாளர் நாராயணசாமி அளித்த தகவலின்படி, “நெமிலி அருகே துணை ஏஜென்ட் வீட்டில் நடந்த பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். சம்பவத்தில் உயிர்சேதமோ, பெரும் சேதமோ ஏற்படவில்லை. சென்னை கோயம்பேட்டை சேர்ந்த நபர் இதில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. சம்பந்தப்பட்டவர்களை கைது செய்ய போலீசார் தீவிரமாக செயல்படுகின்றனர். சம்மந்தப்பட்டவர்கள் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள்.” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: ஆம்புலன்ஸ் வந்ததால் 'டென்ஷன்' ஆன எடப்பாடி பழனிசாமி! ஓட்டுநர் நோயாளி ஆகிவிடுவார் என எச்சரித்ததால் பரபரப்பு!

