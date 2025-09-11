ETV Bharat / state

தமிழ்நாடு சிறைகளில் கழிவறைகள் எவ்வாறு பராமரிக்கப்படுகின்றன? - உயர் நீதிமன்றத்திற்கு வந்த வழக்கு!

சிறைகளில் உள்ள கழிவறைகளை சுத்தமாக பராமரிக்க வேண்டும் எனக் கோரிய வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் கூடுதல் ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்ய மனுதாரரை கேட்டுக்கொண்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள சிறைகளில் கைதிகளின் கழிவறைகள் எவ்வாறு பராமரிக்கப்படுகின்றன? என்பது குறித்து கூடுதல் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்தால் உரிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என மனுதாரருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

வழக்கறிஞர் இ.கிஷோர் குமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள சிறைகளில் கைதிகளுக்கு உரிய கழிவறைகள் இல்லை. நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கைதிகளுக்கு சில கழிவறைகளே உள்ளன. இந்த கழிவறைகளை சுத்தம் செய்வதற்கு கைதிகளே நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.

அவர்களுக்கு அதற்கான உபகரணங்கள், முகக்கவசம், கையுறைகள், காலணிகள் போன்றவை வழங்கப்படுவதில்லை. தமிழ்நாடு சிறை விதிகளின்படி, கழிவறைகள் சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும் கைதிகளுக்கு போதுமான ஊதியம் வழங்கப்படுவதில்லை. எனவே, சிறைகளில் கழிவறைகளை பராமரித்து சுத்தப்படுத்துவது குறித்து அரசுக்கு உரிய உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும்.'' என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த மனு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடுகுமார், ''ஏற்கெனவே, உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சிறைகளை திடீர் ஆய்வு செய்துள்ளனர். அதில், சிறைகளில் உள்ள கழிவறைகள் சரியாக பராமரிக்கப்படவில்லை என தெரிய வந்துள்ளது.

இதுபோல டெல்லி உயர் நீதிமன்றமும் அந்த மாநிலத்தில் உள்ள சிறைகளை ஆய்வு செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது. எனவே, தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைகளிலும் அதன் கழிவறைகளை உரிய முறையில் பராமரிக்குமாறு உரிய உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க வேண்டும்.'' என்று தெரிவித்தார்.

இதைக்கேட்ட நீதிபதிகள், இந்த விஷயத்தில் சிறைகளில் உள்ள கழிவறைகளை சுத்தமாக பராமரிக்க வேண்டும் என பொதுவான உத்தரவை பிறப்பிக்க முடியாது. தகுந்த ஆவணங்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தால் உரிய உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும்" என்று தெரிவித்து விசாரணையை அடுத்த வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர்.

