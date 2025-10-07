''கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்பு'' - சிறப்பு குழு விசாரணைக்கு மாற்றிய உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக்கோரி வழக்கு!
Published : October 7, 2025 at 10:13 PM IST
சென்னை: கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்பு தொடர்பான வழக்கை சிறப்பு குழு விசாரணைக்கு மாற்றிய உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்ய கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்பு சம்பவத்தை தொடர்ந்து அரசியல் கட்சிகளின் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பதற்கு முன்பு உரிய நிபந்தனைகளை விதிக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என, வில்லிவாக்கம் பாபு நகரை சேர்ந்த பி.எச். தினேஷ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் கரூரில் விஜய் பிரச்சார கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டபோது பொதுமக்களையும், குழந்தைகளையும் மீட்டு இருக்க வேண்டும். அதை செய்யாமல், சம்பவத்துக்கு பொறுப்பேற்காமல் கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருந்த கட்சி தொண்டர்கள் அங்கிருந்து ஓடிவிட்டனர்.
சம்பவத்தின் வீடியோ காட்சிகள் மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது. அனைத்து தலைவர்களும் சம்பவத்துக்கு ஆறுதல் தெரிவித்துள்ள நிலையில் கட்சியின் தலைவர் விஜய் இரங்கல் கூட தெரிவிக்காமல் தொண்டர்களை விட்டு விட்டு ஓடிவிட்டார். பின்னால் வந்தவர்களைப் பற்றி துளியும் கவலை கொள்ளவில்லை என்று கருத்து தெரிவித்தார்.
அதேபோல கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரத்தை ஐ.ஜி.அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் விமலா ஐபிஎஸ், காவல் கண்கானிப்பாளர் சியாமளா தேவி அடங்கிய சிறப்பு விசாரணை குழுவின் விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டார். மேலும், விஜயின் பிரச்சார வாகனத்தை பறிமுதல் செய்யவும் காவல்துறைக்கு கடந்த அக்டோபர் 03 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், ''இவ்வழக்கில் மனுதாரர் பி.எச்.தினேஷ், வில்லிவாக்கத்தில் இல்லாத பாபு நகரில் வசிப்பதாக தவறான முகவரியில் மனுதாக்கல் செய்து சிறப்பு விசாரணைக்கான உத்தரவை பெற்றுள்ளார். கரூரில் சம்பவம் நடந்துள்ளதால், உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளையில் விசாரிக்க வேண்டிய வழக்கை உயர் நீதிமன்றத்தில் மறைமுகமாக தாக்கல் செய்து உத்தரவு பெற்றுள்ளார்.
உதாரணமாக, கரூர் சம்பவத்தை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி பாஜக கவுன்சிலர் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் மற்றொரு அமர்வு, வழக்கை விசாரிக்க மறுத்ததுடன், மதுரை கிளையை அணுக உத்தரவிட்டது. இந்த தகவலை நீதிமன்றத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய அரசு வழக்கறிஞர் இந்த தகவலை வேண்டுமென்றே மறைத்துள்ளார்.
எனவே நீதிமன்றத்தின் மாண்பை காக்கும் வகையில் சிறப்பு விசாரணைக்கு மாற்றி பிறப்பித்த தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும்'' என்று வழக்கறிஞர் சூரியபிரகாசம் சென்னை, உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.