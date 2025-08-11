சென்னை: சைவம், வைணவம் மற்றும் பெண்கள் குறித்து சர்ச்சை கருத்து தெரிவித்த முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணையை சிபிஐ அல்லது சிறப்பு விசாரணை குழு விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து வழக்கறிஞர் ஜி.எஸ். மணி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், ''பெரியார் பெருந்தொண்டர் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி தேனாம்பேட்டை அன்பகத்தில் நடந்தது. இதில், முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி கலந்து கொண்டு பேசும் போது, சைவம் மற்றும் வைணவம் குறித்தும், பெண்கள் குறித்தும் அவதூறாக பேசினார்.
அது மட்டும் இல்லாமல் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசும் போது கட்சி உறுப்பினரை பார்த்து, ''நீ பட்டியலின சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் தானே?'' என பேசினார். அதன் பின்னர் தமிழக அரசின் "ஓசி பஸ்ஸில்'' பெண்கள் பயணிப்பதாக பேசினார். இதனை தொடர்ந்து கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு, "எனக்கு ஓட்டு போட்டு கிழி கிழின்னு கிழிச்சிட்டீங்க" என பேசி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.
மேலும் இந்து சமுதாய பெண்களுக்கு எதிராக மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த பெண்களுக்கு எதிராக பேசி வருகிறார். இதுகுறித்து காவல் துறையில் நான் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்ட பின்பு எனது புகார் முடித்து வைக்கப்பட்டதாக காவல்துறையிடம் இருந்து பதிலளிக்கப்பட்டது.
அதில், நிகழ்ச்சியில் மூடப்பட்ட அறையில் நடந்த கூட்டத்தில் பொன்முடி பேசினார். குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்கு எதிராகவோ, பெண்களுக்கு எதிராகவோ பேசவில்லை. பொது ஒழுங்கு பாதிக்கப்படும் போது மட்டுமே வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். மேலும், பொன்முடியின் பேச்சு எடிட் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால், வழக்கு பதிவு செய்ய முகாந்திரம் இல்லாமல் புகார் முடித்து வைக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: மானநஷ்ட ஈடு வழக்கு: தோனி வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்ய வழக்குரைஞர் ஆணையரை நியமித்தது உயர் நீதிமன்றம்
காவல்துறை பொன்முடியை விசாரணை செய்யாமல் வீடியோவை மட்டும் வைத்து வழக்கை முடித்துள்ளது. அரசியலில் உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பதால் காவல்துறை எந்த விசாரணையும் மேற்கொள்ளவில்லை. எனவே விசாரணையை சிபிஐ அல்லது சிறப்பு விசாரணை குழுக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும்'' என்று வழக்கறிஞர் ஜி.எஸ் மணி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.