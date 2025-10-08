தவெக தலைவர் விஜயை கைது செய்ய கோரி கரூர் டிஎஸ்பி அலுவலகத்தில் மனு!
கரூர் சம்பவத்திற்கு விஜய் தான் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என திருச்சி மக்கள் சட்ட உரிமைகள் சமூக சேவை இயக்கம் மற்றும் மகளிர் சட்ட உரிமைகள் பாதுகாப்பு இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 8, 2025 at 9:28 AM IST
கரூர்: தவெக தலைவர் விஜயை கைது செய்து, அவரது பிரச்சார வாகனத்தை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என திருச்சி மக்கள் சட்ட உரிமைகள் சமூக சேவை இயக்கம் மற்றும் மகளிர் சட்ட உரிமைகள் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் நிர்வாகிகள் கரூர் மாவட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர்.
தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூர், வேலுச்சாமிபுரத்தில் மேற்கொண்ட பிரச்சார கூட்டத்தில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையம் மற்றும் ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இச்சம்பவத்தில் இதுவரை, தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், பவுன்ராஜ் ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும், தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், இணை செயலாளர் நிர்மல் குமார், கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் ஆகியோர் மீது 5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவத்திற்கு, தவெக தலைவர் விஜய் வீடியோ வெளியிட்டு வருத்தம் தெரிவித்திருந்த நிலையில், நேற்று பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுடன் வீடியோ காலில் பேசி ஆறுதல் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜயை கைது செய்ய வேண்டும் என திருச்சியை சேர்ந்த மக்கள் சட்ட உரிமைகள் சமூக சேவை இயக்கம் மற்றும் மகளிர் சட்ட உரிமைகள் பாதுகாப்பு இயக்க தலைவர் வழக்கறிஞர் சுரேஷ், கரூர் மாவட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து அவ்வியக்கத்தின் வழக்கறிஞர் அணி செயலாளர் மதன்ராஜ் கூறுகையில், ”தவெக கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 அப்பாவி மக்கள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், கரூர் காவல் துறை இதுவரை நடிகர் விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை. பொதுமக்களின் உயிரிழப்பிற்கு விஜய் தான் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
இதுகுறித்த வழக்கில் அவரது பெயரை சேர்த்து, அவரை கைது செய்ய வேண்டும். மேலும் அவரது பிரச்சார வாகனத்தை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும். ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையிலான சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு அறிக்கை சமர்ப்பித்த பிறகே உண்மை தெரியவரும்” என்றார்.
முன்னதாக, ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வு குழு கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள சுற்றுலா மாளிகையில் சேகரித்த தடையங்கள், சம்பவத்தன்று செய்தி ஊடகங்களில் ஒளிபரப்பான காட்சிகள், இச்சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் வந்த கரூர் மாவட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் செல்வராஜ் மற்றும் கரூர் மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரேம் ஆனந்த் ஆகியோர் சேகரித்த தடையங்கள், ஆவணங்களை வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.