“என்ன டாமி இதெல்லாம்...” சோறுபோட வந்த ஓனர் உள்பட 17 பேரை கடித்து குதறிய நாய்!
நெல்லையில் வளர்ப்பு நாய் ஒன்று வெறி பிடித்து உரிமையாளர் உள்பட 17 பேரை கடித்து குதறிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 20, 2025 at 12:03 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 12:21 PM IST
திருநெல்வேலி: உணவளிக்க வந்த உரிமையாளர் உள்பட 17 பேரை வளர்ப்பு நாய் கடித்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள விக்கிரமசிங்கபுரம் செல்வ விநாயகர் கோயில் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணன் (40). அவர் தனது வீட்டில் நாய் ஒன்றை வளர்த்து வந்துள்ளார். எப்போதும் அந்த நாய்க்கு இரவு நேரங்களில் தன் கையால் உணவு போடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். அந்த வகையில் நேற்றிரவு கிருஷ்ணன் தனது வளர்ப்பு நாய்க்கு உணவு அளித்துள்ளார். ஆனால், அந்த நாய் உணவை சாப்பிடாமல் வெறி பிடித்து குரைத்துள்ளது. மேலும், அருகே நின்ற கிருஷ்ணனையும் கடித்துக் குதறியுள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த கிருஷ்ணன் செய்வதறியாமல் குடும்பத்தினரை அழைத்துள்ளார்.
மேலும், அந்த நாய் வீட்டின் கேட்டை எகிறி குதித்து சாலையில் ஓடியுள்ளது. அப்போது அந்த வழியாக நடந்து சென்ற 17 பேரை கடித்து குதறியது. அதில் முப்பிடாதி, மாரியம்மாள், ஜாபர், மாரியப்பன், தங்கம், கல்யாணி, 12 வயது சிறுவன் உள்பட சுமார் 14 பேர் கடிப்பட்டு நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களுக்கு 10 முதல் 20 ஊசிகள் வரை முதற்கட்டமாக போடப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 4 பேர் உள்நோயாளிகளாக அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மீதமுள்ளவர்கள் தற்போது வீடு திரும்பியுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சூழ்நிலையில் வளர்ப்பு நாய் வெறி பிடித்து உரிமையாளரையே கடித்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், நாய்களின் உரிமையாளர்கள் தாங்கள் வளர்க்கும் நாய்களுக்கு சரியாக முறையில் தடுப்புசி செலுத்திருப்பதை உறுதிப்படுத்துவதோடு, அவற்றை வெளியில் அழைத்து வரும்போது யாரையும் கடித்து விடாதபடி நாயின் வாய் பகுதியை கவசத்தால் மூடியிருக்க வேண்டும் போன்ற விதிகளை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
நாய் கடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்
நாய் கடித்தவுடன் காயத்தை குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு சோப்பு தண்ணீரால் கழுவ வேண்டும். மேலும், ARV (Anti-Rabies Vaccine) தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதன் மூலம் ரேபிஸ் நோயை 100 சதவீதம் வர விடாமல் தடுக்க முடியும்.