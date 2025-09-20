ETV Bharat / state

“என்ன டாமி இதெல்லாம்...” சோறுபோட வந்த ஓனர் உள்பட 17 பேரை கடித்து குதறிய நாய்!

நெல்லையில் வளர்ப்பு நாய் ஒன்று வெறி பிடித்து உரிமையாளர் உள்பட 17 பேரை கடித்து குதறிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2025 at 12:03 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 12:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: உணவளிக்க வந்த உரிமையாளர் உள்பட 17 பேரை வளர்ப்பு நாய் கடித்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள விக்கிரமசிங்கபுரம் செல்வ விநாயகர் கோயில் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணன் (40). அவர் தனது வீட்டில் நாய் ஒன்றை வளர்த்து வந்துள்ளார். எப்போதும் அந்த நாய்க்கு இரவு நேரங்களில் தன் கையால் உணவு போடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். அந்த வகையில் நேற்றிரவு கிருஷ்ணன் தனது வளர்ப்பு நாய்க்கு உணவு அளித்துள்ளார். ஆனால், அந்த நாய் உணவை சாப்பிடாமல் வெறி பிடித்து குரைத்துள்ளது. மேலும், அருகே நின்ற கிருஷ்ணனையும் கடித்துக் குதறியுள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த கிருஷ்ணன் செய்வதறியாமல் குடும்பத்தினரை அழைத்துள்ளார்.

மேலும், அந்த நாய் வீட்டின் கேட்டை எகிறி குதித்து சாலையில் ஓடியுள்ளது. அப்போது அந்த வழியாக நடந்து சென்ற 17 பேரை கடித்து குதறியது. அதில் முப்பிடாதி, மாரியம்மாள், ஜாபர், மாரியப்பன், தங்கம், கல்யாணி, 12 வயது சிறுவன் உள்பட சுமார் 14 பேர் கடிப்பட்டு நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களுக்கு 10 முதல் 20 ஊசிகள் வரை முதற்கட்டமாக போடப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 4 பேர் உள்நோயாளிகளாக அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மீதமுள்ளவர்கள் தற்போது வீடு திரும்பியுள்ளனர்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சூழ்நிலையில் வளர்ப்பு நாய் வெறி பிடித்து உரிமையாளரையே கடித்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், நாய்களின் உரிமையாளர்கள் தாங்கள் வளர்க்கும் நாய்களுக்கு சரியாக முறையில் தடுப்புசி செலுத்திருப்பதை உறுதிப்படுத்துவதோடு, அவற்றை வெளியில் அழைத்து வரும்போது யாரையும் கடித்து விடாதபடி நாயின் வாய் பகுதியை கவசத்தால் மூடியிருக்க வேண்டும் போன்ற விதிகளை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: அந்தரத்தில் அறுந்துவிழுந்த லிப்ட்... கிணற்றில் விழுந்த தொழிலாளர்கள்: நடந்தது என்ன?

நாய் கடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்

நாய் கடித்தவுடன் காயத்தை குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு சோப்பு தண்ணீரால் கழுவ வேண்டும். மேலும், ARV (Anti-Rabies Vaccine) தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதன் மூலம் ரேபிஸ் நோயை 100 சதவீதம் வர விடாமல் தடுக்க முடியும்.

Last Updated : September 20, 2025 at 12:21 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DOG BITETIRUNELVELI HOUSE DOG BITEநாய்கடிவளர்ப்பு நாய்கடிHOUSE DOG BITE 17 MEMBERS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.