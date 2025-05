ETV Bharat / state

வாக்கிங் சென்ற பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரியை கடித்த வளர்ப்பு நாய்... சென்னையில் அதிர்ச்சிச் சம்பவம்! - DOG BITES IAS OFFICER

கோப்புப்படம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 9, 2025 at 3:06 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 4:17 PM IST 1 Min Read

சென்னை: சென்னையில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டிருந்த பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரியை வளர்ப்பு நாய் கடித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக வளர்ப்பு நாய் உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை ராயப்பேட்டை மாசிலாமணி சாலையில் வசித்து வரும் மூத்த பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி, நேற்று காலை (மே 8) தனது கணவருடன் ராயப்பேட்டை பாலாஜி நகர் முதல் தெருவில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தார். அந்த நேரத்தில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ் மற்றும் அவரது மனைவி ஸ்ரீஜா ஆகியோர் தங்களது வளர்ப்பு நாயோடு நடைபயிற்சி வந்தனர். அப்போது சுரேஷ் கயிற்றை அஜாக்கிரதையாக பிடித்து வந்த நிலையில் திடீரென அவரது வளப்ப்பு நாய் ஓடிச் சென்று எதிரே வந்து கொண்டிருந்த பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரியை இரண்டு முறை கடித்து உள்ளது. இதில் காயமடைந்த அவரை, உடனடியாக அவரது கணவர் தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றார். வளர்ப்பு நாய் கடித்ததால் கால் மற்றும் கைகளில் பலத்த காயம் அடைந்த பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று தற்போது வீடு திரும்பியுள்ளார். இந்த நிலையில் நாயை அஜாக்கிரதையாக அழைத்து வந்ததால் தனது மனைவியை நாய் கடித்து விட்டதாகவும், இதனால் நாயின் உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியும் பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் கணவர் ராயப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின்பேரில் ராயப்பேட்டை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

