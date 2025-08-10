தருமபுரி: சிட்லிங் மலைக்கிராமத்தில் நாட்டுத் துப்பாக்கி தயாரித்து விற்பனை செய்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அரூரை அடுத்த சிட்லிங் மலைப்பகுதியில் நாட்டு துப்பாக்கி தயாரிப்பதாக கோயம்புத்தூர் தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவிற்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து சார்பு ஆய்வாளர் அருள், காவலர்கள் மல்லப்பன், செல்வகுமார் ஆகியோர் சிட்லிங் மலைப்பகுதியில், ஜடையன் கோம்பை பகுதியில் உள்ள விஜயகுமார்(40) என்பவரின் வீட்டில் சோதனை செய்தனர்.
இந்த சோதனையில், ஒரு தகர கொட்டகையில் இரண்டு நாட்டு துப்பாக்கிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். அதில் ஒன்று சுடுவதற்கு தயார் நிலையிலும், மற்றொன்று டிரிகர் (பாதி தயாரிப்பு) இல்லாமலும் இருந்துள்ளது. மேலும் இரண்டு நாட்டு துப்பாக்கிகள் செய்வதற்கான பேரல்கள் இருந்ததையும் போலீசார் கண்டறிந்தனர். விஜயகுமாரிடம் போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், நாட்டு துப்பாக்கிகளை தயாரித்து ரூ.20 ஆயிரத்திற்கு விற்பனை செய்ததாகவும், வன விலங்குகளை வேட்டையாட துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்தியதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: ஆர்டிஓ அலுவலகத்தில் கட்டுக்கட்டாக சிக்கிய பணம்.. மோட்டார் வாகன ஆய்வாளரிடம் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணை!
இதனைத்தொடர்ந்து கோட்டப்பட்டி காவல்நிலையத்தில் நாட்டுத் துப்பாக்கி தயாரித்தது குறித்து கோயம்புத்தூர் தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு சார்பு ஆய்வாளர் அருள் புகார் அளித்த நிலையில், கோட்டப்பட்டி காவல்துறையினர் விஜயகுமாரை கைது செய்து, அவரிடமிருந்து நாட்டு துப்பாக்கி, இரண்டு பேரல்கள், துப்பாக்கி உதிரி பாகங்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.