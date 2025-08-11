Essay Contest 2025

ஊட்டியில் பூத்து குலுங்கும் ஜப்பானிய பெர்சிமன் பழங்கள்! இத்தனை நன்மைகளா? - PERSIMMON FRUIT SEASON BEGINS

குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் உள்ள பழப்பண்ணையில் பெர்சிமன் பழ சீசன் தொடங்கியுள்ளது.

சிம்ஸ் பூங்காவில் உள்ள பழப்பண்ணையில் காய்த்துள்ள பெர்சிமன் பழம்
சிம்ஸ் பூங்காவில் உள்ள பழப்பண்ணையில் காய்த்துள்ள பெர்சிமன் பழம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 9:04 AM IST

நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் உள்ள பழப்பண்ணையில் அதிக மருத்துவ குணங்களை கொண்ட ஜப்பான் நாட்டின் தேசிய பழமான 'பெர்சிமன்' (Persimmon) பழ சீசன் தொடங்கியுள்ளது. இதனை அங்கு வந்துள்ள சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுடன் வாங்கிச் செல்கின்றனர்.

'மலைகளின் அரசி' என்று அழைக்கப்படும் நீலகிரி மாவட்டம் இந்தியாவின் தலைசிறந்த சுற்றுலா தலமாக விளங்கி வருகிறது. இதில், குன்னூரில் உள்ள சிம்ஸ் பூங்காவில் அரசு தோட்டக்கலைத் துறைக்கு சொந்தமான பழப்பண்ணை உள்ளது. இங்கு வருடந்தோறும்‌ தோட்டக்கலைத்‌ துறை மற்றும்‌ மாவட்ட நிர்வாகத்தின்‌ மூலம்‌ பழக் கண்காட்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த பண்ணையில் பேரி, ஆரஞ்சு, பச்சை நிற ஆப்பிள், பிளம்ஸ், பேரிக்காய், எலுமிச்சை, லிச்சி, பெர்சிமன் உள்ளிட்ட ஏராளமான பழ மரங்கள் உள்ளன. இந்நிலையில், தற்போது பெர்சிமன் பழத்தின் சீசன் தொடங்கியுள்ளதால், அங்குள்ள 30-க்கும் மேற்பட்ட மரங்களில் பெர்சிமன் பழங்கள் செம்மஞ்சள் நிறத்தில் கொத்து கொத்தாக விளைந்து தொங்குகின்றன. இது சுற்றுலா பணிகளை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. இந்த பழத்தில் மருத்துவ குணம் நிறைந்துள்ளதால் அவற்றை ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வாங்கிச் செல்கின்றனர்.

பெர்சிமன் பழத்தை பாதுகாக்க போடப்பட்டுள்ள வலைகள்
பெர்சிமன் பழத்தை பாதுகாக்க போடப்பட்டுள்ள வலைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பெர்சிமன் பழம்:

பெர்சிமன் பழத்தின் தாயகம் ஆஸ்திரேலியா ஆகும். மலைப் பகுதிகளில் அதிகம் காணப்படும் இப்பழம், ஜப்பான் நாட்டின் தேசிய பழமாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் குன்னூர், கொடைக்கானல் ஆகிய பகுதிகளில் கிடைக்கும் இப்பழம் பொதுவாக "சீமைப் பனிச்சை" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பழ சீசன் ஜூலை மாத இறுதியில் தொடங்கி ஆகஸ்டு, செப்டம்பர் மாதங்கள் வரை இருக்கும்.

பெர்சிமன் பழத்தில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்:

பெர்சிமன் பழத்தில் வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் நார்ச்சத்துகள் அதிகம் உள்ளது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமான பிரச்சனைகளை சரிசெய்ய உதவுகிறது. இதில், வைட்டமின் சி மற்றும் ஏ அதிகளவில் உள்ளதால் எலும்புகளை வலுவாக்கவும் உதவுகின்றன. மேலும், பெர்சிமன் பழத்தில் அதிக ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளதால், சருமத்திற்கு நல்லது என மருத்துவர் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

பெர்சிமன் பழசீசனையொட்டி, சிம்ஸ் பூங்கா பண்ணையில் விற்பனை தொடங்கியுள்ளது. பணியாளர்கள் பழங்களை பறித்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர். அதன்படி, 1 கிலோ பழம் ரூ.180-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதில், மருத்துவ குணம் நிறைந்துள்ளதால் இவற்றை பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் வாங்கிச் செல்கின்றனர்.

இந்த பழங்களை பறவைகள் மற்றும் குரங்குகள் உன்பதால் அவற்றை பாதுகாக்கும் பொருட்டு, மரங்களின் மீது தோட்டக்கலை துறையினர் வலைகளை போட்டு பாதுகாத்து வருகின்றனர்.

