பள்ளிவாசல் வழியாக விநாயகர் சிலைகளை எடுத்துச்செல்ல முயற்சி: தடுத்து நிறுத்திய போலீசார்! - VINAYAGAR CHATURTHI STATUE

திருவல்லிக்கேணி, அண்ணா நகர், மயிலாப்பூர், கீழ்ப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து 600க்கும் மேற்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் பட்டினபாக்கத்தில் கரைக்க ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டன.

ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்ட விநாயகர் சிலை
ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்ட விநாயகர் சிலை
Published : September 1, 2025 at 9:42 AM IST

சென்னை: திருவல்லிக்கேணியில் இருந்து பட்டினப்பாக்கத்துக்கு ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்ட விநாயகர் சிலைகளை பள்ளிவாசல் வழியாக அனுமதிக்காமல் மாற்று பாதையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

நாடு முழுவதும் கடந்த புதன்கிழமை ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி விழா வெகு விமரிசையாக தொடங்கப்பட்டது. இந்த விழாவை முன்னிட்டு அரசு அனுமதியுடன் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன. தொடர்ந்து 4 நாட்களாக சிலைகளுக்கு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு, நேற்று முதல் ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று, நீர்நிலைகளில் கரைத்து வருகின்றனர்.

பாதையில் தடுப்பு
பாதையில் தடுப்பு

அந்த வகையில் திருவல்லிக்கேணி, அண்ணா நகர், மயிலாப்பூர், கீழ்ப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து விநாயகர் சிலைகள் பட்டினப்பாக்கத்தில் கரைக்க ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டன. ஊர்வலம் செல்லும் பாதையான திருவல்லிக்கேணியில் பள்ளிவாசல் ஒன்று இருப்பதால், அந்த வழியாக விநாயகர் சிலைகளை கொண்டுசெல்ல அனுமதி மறுத்து போலீசார் தடுப்புகளை வைத்தனர்.

மேலும், போலீசார் ’விநாயகர் சிலை ஊர்வலங்கள் மத வழிப்பாடு நடத்தும் பாதை வழியாக செல்லக்கூடாது’ என அறிவுறுத்திய நிலையிலும் சிலர் தடுப்புகளை தகர்த்துவிட்டு உள்ளே செல்ல முற்பட்டதால், போலீசாருக்கும் ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

விநாயகர் சிலை கொண்டு வந்தவர்களுக்கும் போலீசாருக்கு இடையே தள்ளுமுள்ளு
விநாயகர் சிலை கொண்டு வந்தவர்களுக்கும் போலீசாருக்கு இடையே தள்ளுமுள்ளு

இதையடுத்து வேறு பாதை வழியாக விநாயகர் சிலைகள் கொண்டு செல்லப்பட்டு பட்டினபாக்கம் கடற்கரையில் கரைக்கப்பட்டன. இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்கும் பொருட்டு திருவல்லிக்கேணி பள்ளிவாசல் மற்றும் ஊர்வலம் செல்லும் பாதைகளில் பாதுகாப்புக்காக போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.

அமைக்கப்பட்ட சிலைகளும், கரைக்கப்பட்ட சிலைகளும்

புத்தக விநாயகர், தாழம்பூ தட்டு விநாயகர், மளிகைப் பொருள் விநாயகர், வெள்ளி விநாயகர் என சென்னை மாநகராட்சியில் அனுமதி பெற்ற 1,600 விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்பட்டன. அதில் 1,159 சிலைகள் பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் மட்டுமே கரைக்கப்பட்டன. விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு கருதி சென்னை முழுவதும் 16,000-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பணியில் ஈடுபட்டனர். அதில் பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் மட்டும் 1,600 காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு கூட்ட நெரிசல்களை கட்டுப்படுத்தினர். விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பு பணிகள் அடுத்த சில நாட்கள் நடைபெறும் என்பதால், தமிழகம் முழுவதும் பாதுகாப்பு பணியில் கூடுதல் போலீசார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

விநாயகர் சதுர்த்திVINAYAGAR CHATURTHIவிநாயகர் சிலைவிநாயகர் சிலை கரைப்புVINAYAGAR CHATURTHI STATUE

