சூடுபிடிக்கும் தமிழக தேர்தல் களம் - திருச்சியில் வரும் 13-ம் தேதி பிரசாரத்தை துவங்குகிறார் தவெக தலைவர் விஜய்!

மக்கள் நடமாட்ட பகுதி என்று காவல் துறை அனுமதி மறுக்கிறது. மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதி என்றால் பாலைவனத்தில்தான் நாங்கள் கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என தவெக துணை பொதுச் செயலாளர் சாடியுள்ளார்.

தவெக துணை பொதுச் செயலாளர் சி.டி நிர்மல் குமார்
தவெக துணை பொதுச் செயலாளர் சி.டி நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 2:43 PM IST

சென்னை: காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாகவே தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மற்றும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள அனுமதி மறுக்கப்படுவதாக அக்கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் சி.டி. நிர்மல் குமார் சாடியுள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தேர்தல் பிரச்சாரம் மற்றும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பொதுமக்களை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார். அதன்படி வருகிற 13 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி வரை அவர் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டங்களை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார்.

முதற்கட்டமாக திருச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் வருகிற 13 ஆம் தேதி முதல் அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக அனுமதி கோரி ஏற்கெனவே அக்கட்சியின் சார்பாக திருச்சி மாநகர காவல் ஆணையரிடம் மனு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மனுவில் 2 இடங்களை தேர்வு செய்து குறிப்பிட்டிருந்த நிலையில், அங்கு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் என காரணங்காட்டி, திருச்சி மாநகர காவல் துறை அனுமதி வழங்கவில்லை என தெரிகிறது.

இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த் மற்றும் துணை பொதுச் செயலாளர் சி.டி.நிர்மல் குமார் ஆகியோர் தமிழக டிஜிபி வெங்கட்ராமனை நேரில் சந்தித்து, விஜயின் பிரசாரத்திற்கு திருச்சி மாநகர காவல் துறை உரிய அனுமதி வழங்கவும், மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் போக்குவரத்தை முறைப்படுத்தி உரிய பாதுகாப்புகளை அளிக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர்.

காலை 10 மணி முதல் மதியம் மூன்று மணி வரை பிரச்சாரம் நடைபெறும் என்றும், இதற்காக பிரத்யேக வாகனத்தில் விஜய் பொதுமக்களிடையே உரையாற்றுவார் எனவும், அதற்கான இடங்கள் தேர்வு செய்து குறிப்பிட்டுள்ளது என்றும் அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த தவெக துணை பொதுச்செயலாளர் சி.டி நிர்மல் குமார், "தவெக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பொதுமக்களை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார். அதற்காக அனைத்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் மாநகர காவல் ஆணையர்களிடம் அனுமதி கோரி மனுக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இதுவரை எந்த அனுமதியும் வழங்கப்படவில்லை.

பொதுவாக கட்சித் தலைவர்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டால் குறிப்பிட்ட இடத்தை காவல்துறையே தேர்வு செய்து கொடுக்கும். அதன் அடிப்படையில் நாங்களும் ஒரு சில இடங்களை தேர்வு செய்து பட்டியலை வழங்கினோம். 2 முறை மனு கொடுத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. தற்போது மூன்றாவது முறையாக டிஜிபி அலுவலகத்தில் மனு வழங்கியுள்ளோம்.

போலீசார் கூறும் இடத்தில்கூட நாங்கள் கூட்டத்தை நடத்திக் கொள்ள தயாராக உள்ளோம். அனைத்து மாவட்ட சுற்றுப்பயண விவரங்களையும் ஏடிஜிபியிடம் வழங்கியுள்ளோம். நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெற்றுவந்தாலும் தவெக நிகழ்ச்சிகளுக்கு மட்டும் காவல்துறை அனுமதி வழங்குவதில்லை. திட்டமிட்டு எங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. பிரதமர், ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர்களுக்கு சென்னையிலேயே ரோட் ஷோ நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

ஆனால் விவசாயிகள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் தவெகவினருக்கு மட்டும் போலீசார் எந்த அனுமதி வழங்குவதில்லை. திட்டமிட்டபடி வரும் 13-ம் தேதி விஜயின் மக்கள் சந்திப்பு நடந்தே தீரும். மக்கள் நடமாட்ட பகுதி என்று காவல் துறை அனுமதி மறுக்கிறது. மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதி என்றால் பாலைவனத்தில்தான் நாங்கள் கூட்டம் நடத்த வேண்டும்.

பள்ளி, கல்லூரிகள் விடுமுறை நாட்களில் நாங்கள் கூட்டம் நடத்துகிறோம். இதனால் பெருமளவில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாகவே இப்படி நடக்கிறது. இந்த நடவடிக்கைகள் எதுவும் எங்களை தடுக்காது” என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

