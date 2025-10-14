ETV Bharat / state

முல்லைப் பெரியாறு அணைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் என்பது கேரள அரசின் சதி - விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு!

முல்லைப் பெரியாறு அணையில் துணை ராணுவத்தை நிலை நிறுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வரும் 26 ஆம் தேதி உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்ததப்படும் என பெரியாறு வைகை பாசன விவசாய சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

பெரியாறு வைகை பாசன விவசாய சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் பாலசிங்கம் பென்னிகுவிக்
பெரியாறு வைகை பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் பாலசிங்கம் பென்னிகுவிக் பேட்டி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025

தேனி: கேரளா அரசு முல்லை பெரியாறு அணை பற்றி அவதூறு பரப்புவதற்காக வெடிகுண்டு புரளியை கிளப்பியுள்ளது என பெரியாறு வைகை பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் பாலசிங்கம் பென்னிகுவிக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு, கேரளா எல்லையில் அமைந்துள்ள முல்லைப் பெரியாறு அணையில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக மின்னஞ்சல் வந்ததையடுத்து முல்லைப் பெரியாறு அணையில் மோப்ப நாய் கொண்டு சோதனை செய்யப்பட்டது. இந்தச் சம்பவம் குறித்து பெரியாறு வைகை பாசன சங்கத்தின் சார்பாக கண்டனம் தெரிவித்து, கம்பத்தில் உள்ள விவசாயிகள் சங்க அலுவலகத்தில் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு இன்று நடைபெற்றது.

இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பெரியாறு வைகை பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர் பாலசிங்கம் பென்னிகுவிக் பேசுகையில், ”உச்ச நீதிமன்றம் தமிழ்நாடு அரசுக்கும், கேரளா அரசுக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் முல்லை பெரியாறு விவகாரம் தொடர்பாக என்ன நடக்கிறது என அறிக்கை அளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால் இதே உச்ச நீதிமன்றம் 2014-ல் முல்லைப் பெரியாறு அணை பலமாக உள்ளது. தண்ணீரை 142 அடி வரை தேக்கிக் கொள்ளலாம் என்று தீர்ப்பளித்தது.

ஆனால் இன்று வரை அந்த தீர்ப்பை கேரள அரசு மதிக்கவில்லை, அதை பற்றி உச்சநீதிமன்றம் கேட்கவில்லை. இவ்வாறு கூறிவிட்டு உச்சநீதிமன்றம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு தகவல் கொடுத்து, அணையில் சோதனை செய் என்று அனுப்பி வைக்கிறது. இது ஏற்புடையது அல்ல. கேரளா மாநிலத்தில் உள்ள என்.ஜி.ஓக்கள் இனப் பாகுபாடு செய்து பல விளைவுகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. அதனை உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி கேட்பது இல்லை” என்றார்.

பெரியாறு வைகை பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் பாலசிங்கம் பென்னிகுவிக் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

முல்லைப் பெரியாறு அணையில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக வந்த செய்தி குறித்து பேசுகையில், “முல்லைப் பெரியாறு அணை, அமைந்திருக்கும் பகுதி யாரும் நுழைய முடியாத புலிகள் காப்பக பகுதியில் எவ்வாறு வெடிகுண்டு எடுத்து சென்றிருப்பார்கள் என்று சிந்திக்காமல் கேரளா அரசு அணையை பற்றி அவதூறுகளை பரப்புவதற்காகவே இவ்வாறு புரளியை கிளப்பி உள்ளது. இது முழுக்க முழுக்க கேரள அரசின் சதி செயல்” எனக் கூறினார்.

மேலும் அவர் பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டில் முல்லைப் பெரியாறு அணையின் தண்ணீரை பருகும் 5 மாவட்டங்களில், ஐந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் யாரும் இதுவரை முல்லைப் பெரியாறு அணைக்காக நாடாளுமன்றத்தில் பேசியதாக தெரியவில்லை, எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு அரசு முல்லைப் பெரியாறு அணைக்கு எதிராகவே செயல்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: இரும்புக்கடை உரிமையாளர் சாவில் சந்தேகம்... 2 ஆண்டுகளுக்கு பின் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட சடலம்!

முல்லைப் பெரியாறு அணையில் உள்ள காவலர்களை அப்புறப்படுத்தி விட்டு அங்கு துணை ராணுவத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி 26 ஆம் தேதி கம்பத்தில் மாபெரும் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை நடத்த உள்ளோம். இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் சுமார் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொள்கின்றனர்” என்று பாலசிங்கம் பென்னிகுவிக் தெரிவித்தார்.

