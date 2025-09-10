''வயலில் அறுந்து கிடந்த மின்கம்பி'' - மின்சாரம் பாய்ந்து பயிர்களுக்கு மருந்து அடித்த பெண் விவசாயி உயிரிழப்பு!
முதுகில் மருந்து அடிக்கும் டேங்குடன் வயலில் ரேவதி கிடந்துள்ளார். மயங்கியதாக நினைத்து தொட்ட, மலர் மீதும் மின்சாரம் பாயந்துள்ளது. சுதாரித்துக்கொண்ட மலர், தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு அருகே இருந்தவர்களிடம் உதவி கேட்டு, சத்தம் போட்டுள்ளார்.
Published : September 10, 2025 at 11:02 PM IST
பெரம்பலூர்: பெரம்பலூர் அருகே நெடுவாசல் கிராமத்தில் விவசாய நிலத்தில் அறுந்து கிடந்த மின்கம்பியை மிதித்தபோது மின்சாரம் பாய்ந்து பெண் உயிரிழந்தார். இந்த துயர சம்பவம் குடும்பத்தில் சோகத்தையும், அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பெரம்பலூர் அருகேயுள்ள நெடுவாசல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தங்கேஸ்வரன். இவரது மனைவி ரேவதி (35). தம்பதிக்கு ராம்குமார் (17) மற்றும் தர்மதுரை (15) என இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். தங்கேஸ்வரன் வெளியூருக்கு வேலைக்கு சென்று விட்டார். ரேவதி ஊருக்கு அருகில் இருக்கும் தங்களது வயலில் மக்காச்சோள பயிருக்கு பூச்சி மருந்து அடிப்பதற்காக தனது தாய் மலர் என்பவருடன் இன்று மதியம் வயலுக்கு வந்துள்ளார்.
அப்போது மருந்து அடித்துக் கொண்டிருந்த ரேவதி தனக்கு தாகமாக இருப்பதாகவும் தண்ணீர் எடுத்து வருமாறும் தன்னுடைய தாயை வீட்டுக்கு அனுப்பி உள்ளார். எனவே தண்ணீர் எடுக்க வீட்டிற்கு சென்ற மலர் சிறிது தூரம் சென்று திரும்பி பார்த்த போது மருந்து அடித்துக் கொண்டிருந்த ரேவதியை காணவில்லை. உடனே ஓடி வந்து தனது மகளை தேடிய நிலையில் வயலில் முதுகில் மருந்து அடிக்கும் டேங்குடன் ரேவதி கீழே சரிந்து கிடந்துள்ளார். மயங்கி விழுந்து விட்டதாக நினைத்து அருகே சென்று தொட்ட, மலர் மீதும் மின்சாரம் பாயந்துள்ளது.
அப்போது சுதாரித்துக் கொண்ட மலர், அவரிடம் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு அருகே இருந்தவர்களிடம் உதவி கேட்டு, சத்தம் போட்டுள்ளார். இதனை தொடர்ந்து அக்கம்பக்கத்து வயலில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்து பார்த்தபோது மின்கம்பி அறுந்து கிடந்ததை தவறுதலாக மிதித்ததால் மலர் மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து அவர்கள் கொடுத்து தகவலின் பேரில் விரைந்து வந்த மின்வாரிய ஊழியர்கள் மின்சாரத்தை துண்டித்து, மலரை சடலமாக மீட்டனர். தகவலறிந்த பெரம்பலூர் நகர போலீசார் நேரில் விசாரணை நடத்தி, மலரின் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக பெரம்பலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். வயலுக்கு மருந்து அடிக்க சென்ற பெண் அறுந்து கிடந்த மின் கம்பியை மிதித்ததால் மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்த சம்பவம் நெடுவாசல் கிராமத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.