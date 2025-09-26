வேலூரில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை: வீட்டிற்குள் நீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அவதி!
வேலூர் மாநகரின் பல்வேறு பகுதியில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாயினர்.
Published : September 26, 2025 at 1:08 PM IST
வேலூர்: வேலூரில் இரவு முழுவதும் பெய்த கனமழையின் காரணமாக, குடியிருப்பு பகுதிக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாயினர்.
தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. அதன்படி, வேலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று இரவு கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. கனமழை காரணமாக சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதில், தாழ்வாக உள்ள இடங்களில் மழைநீர் வீடுகளை சூழ்ந்ததால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாயினர்.
குறிப்பாக, வேலூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட முள்ளிப்பாளையம் கே.கே. நகர் முதல் தெருவில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சிமெண்ட் சாலை, அங்குள்ள வீடுகளின் தளத்தை விட உயரமாக அமைக்கப்பட்டிருந்ததாலும், வடிகால் பணிகள் முறையாக நிறைவேறாததாலும் 10-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் மழைநீர் புகுந்தது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் பெரும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகினர்.
முறையாக திட்டமிடாமல் போடப்பட்ட சாலையாலும், சரியான கால்வாய் வசதி இல்லாததுமே மழை நீர் வீடுகளுக்குள் வர காரணம் என அப்பகுதி மக்கள் குற்றச்சாட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், “பல ஆண்டுகளாக நாங்கள் இப்பகுதியில் வசித்து வருகிறோம். மழை வரும்போதெல்லாம் சற்று பதற்றமாகத்தான் இருக்கும். இந்த நிலையில், தற்போது போடப்பட்டுள்ள சிமெண்ட் சாலையால் அதிகளவு தண்ணீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. வீடுகளை விட சாலை உயரமாக உள்ளது. கால்வாயும் சரியாக இல்லை. வீடுகளுக்குள் வரும் நீரை மோட்டார் வைத்து வெளியேற்றி வருகிறோம். எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை உள்ளது. எனவே, வருங்காலங்களில் இதே நிலைமை நீடிப்பதை தடுக்க மாநகராட்சி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இதுதொடர்பாக, வேலூர் மாநகராட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் ரமேஷ் கூறுகையில், “முள்ளிப்பாளையம் பகுதிகளில் சாலை மற்றும் கால்வாய் பணிகள் இன்னும் முழுமை அடையவில்லை. இதனால், மழைநீர் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்துள்ளது. அப்பகுதியில் தற்காலிகமான தீர்வுகள் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்படும். நீண்டகால தீர்வுக்கான திட்டங்களை விரைவில் செயல்படுத்த உள்ளோம்” என்றார்.