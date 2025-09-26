ETV Bharat / state

வேலூரில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை: வீட்டிற்குள் நீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அவதி!

வேலூர் மாநகரின் பல்வேறு பகுதியில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாயினர்.

வீட்டிற்குள் புகுந்த மழைநீர்
வீட்டிற்குள் புகுந்த மழைநீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 1:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: வேலூரில் இரவு முழுவதும் பெய்த கனமழையின் காரணமாக, குடியிருப்பு பகுதிக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாயினர்.

தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. அதன்படி, வேலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று இரவு கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. கனமழை காரணமாக சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதில், தாழ்வாக உள்ள இடங்களில் மழைநீர் வீடுகளை சூழ்ந்ததால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாயினர்.

குறிப்பாக, வேலூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட முள்ளிப்பாளையம் கே.கே. நகர் முதல் தெருவில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சிமெண்ட் சாலை, அங்குள்ள வீடுகளின் தளத்தை விட உயரமாக அமைக்கப்பட்டிருந்ததாலும், வடிகால் பணிகள் முறையாக நிறைவேறாததாலும் 10-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் மழைநீர் புகுந்தது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் பெரும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகினர்.

முறையாக திட்டமிடாமல் போடப்பட்ட சாலையாலும், சரியான கால்வாய் வசதி இல்லாததுமே மழை நீர் வீடுகளுக்குள் வர காரணம் என அப்பகுதி மக்கள் குற்றச்சாட்டுகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: வேலைக்கு சேரும் பெண்களுக்கு இலவச கல்வி! 43,000 பெண்களின் வாழ்க்கையில் விளக்கேற்றிய கேபிஆர் நிறுவனம்!

இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், “பல ஆண்டுகளாக நாங்கள் இப்பகுதியில் வசித்து வருகிறோம். மழை வரும்போதெல்லாம் சற்று பதற்றமாகத்தான் இருக்கும். இந்த நிலையில், தற்போது போடப்பட்டுள்ள சிமெண்ட் சாலையால் அதிகளவு தண்ணீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. வீடுகளை விட சாலை உயரமாக உள்ளது. கால்வாயும் சரியாக இல்லை. வீடுகளுக்குள் வரும் நீரை மோட்டார் வைத்து வெளியேற்றி வருகிறோம். எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை உள்ளது. எனவே, வருங்காலங்களில் இதே நிலைமை நீடிப்பதை தடுக்க மாநகராட்சி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தனர்.

இதுதொடர்பாக, வேலூர் மாநகராட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் ரமேஷ் கூறுகையில், “முள்ளிப்பாளையம் பகுதிகளில் சாலை மற்றும் கால்வாய் பணிகள் இன்னும் முழுமை அடையவில்லை. இதனால், மழைநீர் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்துள்ளது. அப்பகுதியில் தற்காலிகமான தீர்வுகள் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்படும். நீண்டகால தீர்வுக்கான திட்டங்களை விரைவில் செயல்படுத்த உள்ளோம்” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN IN VELLORERAINWATER ENTERS HOMERAINWATER ENTERS HOME IN VELLOREவேலூரில் கனமழைVELLORE RAIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.