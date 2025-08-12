நீலகிரி: சாலையில் தங்களுக்கு அருகிலேயே கூட்டமாக வந்த யானைகளை கண்ட சுற்றுலா பயணிகள், இது ஒரு மறக்க முடியாத இயற்கை தருணம் என மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
நீலகிரி மாவட்டம், மஞ்சூர் – கெத்தை சாலை பகுதியில் இன்று மாலை பரபரப்பான சம்பவம் ஒன்று நடைபெற்றது. இந்த பகுதியில் வழக்கம் போல பேருந்துகள் மற்றும் வாகனங்கள் சென்று கொண்டிருந்த நிலையில், காட்டுப் பகுதியில் இருந்து திடீரென யானைக் கூட்டம் சாலையில் வந்தது.
குட்டிகளுடன் சுமார் 6 யானைகள் கொண்ட கூட்டம், நீண்ட தூரம் சாலையிலேயே அணிவகுத்துச் சென்று, சாலையை ஒட்டிய பகுதிகளில் சிறிது நேரம் நின்று பசும்புல்லை மேய்ந்து கொண்டிருந்தன. அப்போது அந்தப் பாதையில் அரசு பேருந்து பயணித்துக் கொண்டிருந்தது. யானை கூட்டத்தை கடந்தும் பேருந்தும், கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களும் அப்படியே நின்றன. யானைகள் கார் முன்பாகவே நின்று, வழியை மறித்தபடி நீண்ட தூரம் சாலையிலேயே நடந்து சென்றன. காரில் இருந்தவர்களுக்கு 'திக் திக்' நிமிடமாக அமைந்தது.
சில நிமிடங்கள் பேருந்து சாலையில் நின்றுவிட, பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்களும் அருகில் சென்ற யானைகளை பரபரப்புடன் செல்போனில் வீடியோ, புகைப்படங்கள் எடுத்தனர்.
பின்னர், யானைக் கூட்டம் சாலையில் சில மீட்டர் தூரம் அணிவகுத்து நடந்து வந்து, அமைதியாக அருகிலிருந்த காட்டுப் பகுதிக்குள் சென்றுவிட்டன. இதனால் சுமார் 30 நிமிடங்களுக்கு இடைநிறுத்தம் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து மீண்டும் சீரானது.
மஞ்சூர் – கெத்தை சாலை பகுதியில் இத்தகைய சம்பவங்கள் தினமும் நடைபெறுவதால், அப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் பெரும் அச்சம் அடைந்து உள்ளனர்.
இன்று கண்ட காட்சியில், “இது எங்கள் பகுதி” என உரிமை கொண்டாடும் விதமாக கூட்டமாகச் சென்ற யானைகள் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தின. சுற்றுலா பயணிகள், இது ஒரு மறக்க முடியாத இயற்கை தருணம் என மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
இது குறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கையில், '' மஞ்சூர் - கெத்தை சாலை பகுதிகள் யானைகள் நடமாடும் முக்கிய பகுதியாக உள்ளது. குறிப்பாக மழைக்காலத்தில் பசும்புல் மற்றும் தண்ணீரைத் தேடி சாலையை கடப்பது அல்லது சாலையிலேயே நடந்து செல்வது அதிகரிக்கும். வாகன ஓட்டிகள் எச்சரிக்கையுடன் குறைந்த வேகத்தில் பயணிக்க வேண்டும். வனவிலங்குகளை கண்டவுடன் வாகனத்திலிருந்து இறங்கி செல்போனில் செல்ஃபி எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்'' என அறிவுரை வழங்கினர்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.