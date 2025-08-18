சிவகங்கை: நாட்டாகுடி கிராமத்திலிருந்து வெளியேறிய கிராம மக்கள், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு செய்தி எதிரொலியாக தற்போது ஒருவர் பின் ஒருவராக சொந்த ஊர் திரும்பிய வண்ணம் உள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் படமாத்தூர் அருகே உள்ளது நாட்டாகுடி கிராமம். இங்கு அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த இரு படுகொலை சம்பவங்கள் காரணமாக, கிராம மக்கள் மொத்தமாக வெளியேறி அருகில் உள்ள கிராமங்களிலும், சிவகங்கையிலும் குடியேறி வாழத் தொடங்கினர். இந்நிலையில் அந்த கிராமத்தில் தங்கராஜன் என்ற பெரியவர் மட்டும் வசித்து வந்த நிலையில், அதுகுறித்த பிரத்யேக செய்தி ஈடிவி பாரத்தில் கடந்த 5-ந் தேதி வெளியானது.
அதையடுத்து, சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் கிராம மக்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதாக உறுதியளித்து செய்தி வெளியிட்டிருந்தார்.
இருப்பினும், நாட்டாகுடியில் சாலை வசதி, குடிநீர், மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இருந்தபோதும் விவசாயம் செய்வதற்கு போதுமான கால்நடைகள், பேருந்து வசதி ஆகியவை இல்லாத காரணத்தால் மக்கள் மீண்டும் அங்கு குடியேறுவதற்கு மிகுந்த தயக்கம் காட்டி வந்தனர்.
இதையடுத்து, மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவின் பேரில் அரசின் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த உயரதிகாரிகள் நாட்டாகுடி கிராமத்தை ஆய்வு செய்து, மேலும் பல்வேறு அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தனர். கிராமத்தில் கூடுதலாக சிசிடிவி கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டன. இதனை அடுத்து கிராம மக்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக நாட்டாகுடி கிராமத்துக்கு மீண்டும் திரும்ப துவங்கியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுகந்தி என்ற பெண்மணி கூறுகையில், "அரசாங்கம் தற்போது தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுத்துள்ளது. மேலும் கிராமத்தில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் வெளியேறிய அனைத்து மக்களும் நாட்டாகுடி கிராமத்திற்கு திரும்ப வர வேண்டும்," என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
மேலும், "கிராம மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், அரசாங்கம் வீட்டுக்கு ஒரு பசுமாடு வழங்க வேண்டும். எங்களது கிராமத்தின் வழியாக செல்லும் வகையில் சிற்றுந்து இயக்க வேண்டும். காலம் காலமாக நாங்கள் மேற்கொண்டு வந்த விவசாய நிலத்தில் தற்போது சீமை கருவேல மரங்கள் வளர்ந்துள்ளன. அவற்றை அகற்றுவதற்கு தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்" எனவும் அவர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
தற்போது 12 பேர் வசித்து வரும் நிலையில் சிவகங்கையை சேர்ந்த பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத சமூக ஆர்வலர் ஒருவர், ஒரு வார காலத்திற்கு தேவையான அரிசி, காய்கறி, பலசரக்கு உள்ளிட்ட பொருட்களை அவர்களுக்கு வழங்கியுள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதமும், கடந்த ஜூலை மாதமும் 8 மாத இடைவெளியில் நாட்டாகுடியில் நடைபெற்ற இரண்டு படுகொலை சம்பவங்கள், கிராம மக்களை பெரிதும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியது. அதையடுத்து கிராமத்தில் வாழ்ந்த முதியவர்கள் உட்பட அநேகமாக அனைவரும் தங்களது வீட்டை காலி செய்துவிட்டு பக்கத்து ஊர்களில் உள்ள உறவினர்கள் வீடுகளில் தஞ்சம் புகுந்தனர்.