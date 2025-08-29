ETV Bharat / state

''சாலையை நல்லா போடுங்க..'' - ரூ.32 கோடி நிலத்தை தானமாக வழங்கிய ''பொள்ளாச்சி குடும்பம்''; பொதுமக்கள் நெகிழ்ச்சி! - POLLACHI LAND DONATION

ரூ.32 கோடி மதிப்பிலான 80 சென்ட் நிலத்தை பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்கு தானமாக அளிக்க முன்வந்தனர். இந்த நிலத்துக்கு நகராட்சியின் சார்பில் ரூ.49 லட்சம் வரி விதிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த வரியையும் நகராட்சி அலுவலகத்தில் செலுத்தினர்.

நிலம் தானம் அளித்த குடும்பத்தினர்
நிலம் தானம் அளித்த குடும்பத்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2025 at 9:03 PM IST

பொள்ளாச்சி: கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் சாலை பணிக்காக ரூ.32 கோடி மதிப்பு நிலத்தை தானமாக வழங்கிய குடும்பத்தினரை பொதுமக்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் பாராட்டியுள்ளனர்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சியில் பல்லடம் சாலை மற்றும் உடுமலை சாலையை இணைக்கும் திட்ட சாலை அமைக்கும் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதனை முன்னிட்டு பொள்ளாச்சி நகராட்சி சார்பில் கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் நடந்தது.

இந்த திட்ட சாலை அமையும் வழியில் பொள்ளாச்சி நாச்சிமுத்து கவுண்டர் தெருவை சேர்ந்த சாந்தா ஜெயராமன் என்பவரது குடும்பத்துக்கு சொந்தமாக 80 சென்ட் நிலம் உள்ளதை அடுத்து இந்த நிலத்தையும் கையகப்படுத்த அதிகாரிகள் முயன்றனர். இதற்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்த சாந்தா ஜெயராமன் குடும்பத்தினர் உடனடியாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

இதற்கிடையே பொள்ளாச்சி நகராட்சி அதிகாரிகள் சார்பில் சாந்தா ஜெயராமன் குடும்பத்தினருடன் பலமுறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. அப்போது பொள்ளாச்சி நகர மக்கள் நலன் கருதி பல்லடம் சாலை மற்றும் உடுமலை இணைப்பு சாலை முழுமை பெறும் வகையில் குறிப்பிட்ட நிலத்தை வழங்குமாறு சாந்தா ஜெயராமன் குடும்பத்தினரிடம் அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டனர்.

இதை ஏற்றுக்கொண்ட சாந்தா ஜெயராமன் குடும்பத்தினர் ரூ.32 கோடி மதிப்பிலான 80 சென்ட் நிலத்தை பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்கு தானமாக அளிக்க முன்வந்தனர். இந்த நிலத்துக்கு ஏற்கனவே நகராட்சியின் சார்பில் சுமார் ரூ.49 லட்சம் வரி விதிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த நிலுவை வரியையும் சாந்தா ஜெயராமன் குடும்பத்தினர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் செலுத்தினர்.

இதையொட்டி பொள்ளாச்சி நகராட்சி அலுவலகத்தில் இன்று நடந்த நிகழ்ச்சியில் சாந்தா ஜெயராமன் குடும்பத்தினர் கலந்துகொண்டு நிலத்தை தானமாக வழங்குவதாக கூறி, அதற்கான ஆவணங்களையும் நகராட்சி ஆணையர் கணேசனிடம் ஒப்படைத்தனர். சாலை அமைக்கும் பணிக்காக பல கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை தானமாக வழங்கிய சாந்தா ஜெயராமன் குடும்பத்தினரை பொதுமக்கள் பலரும் நெகிழ்ச்சியுடன் பாராட்டியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து நிலம் தானமாக வழங்கிய சாந்தா ஜெயராமன் கூறும்போது, ''பொள்ளாச்சி நகரப் பகுதியில் நாளுக்கு நாள் மக்கள்தொகை பெருக்கம், வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்து வருகிறது. அதற்கேற்றார் போல் நகரில் சாலைகள் இல்லாததால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. இதை கருத்தில் கொண்டு சாலை விரிவாக்கம் செய்வதற்காக நிலம் கையகப்படுத்தும் பணி தொடங்கியது.

இதற்காக எங்களுக்கு சொந்தமான நிலத்தை நகராட்சி சார்பில் கோரப்பட்டது. அந்த இடத்தில் திருமண மண்டபம் இருந்ததால் நிலத்தை வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தோம். நகராட்சி சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. ஆனால் நீதிமன்றம் எனக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வழங்கிய நிலையில் நகராட்சி 40 லட்சம் ரூபாய் வரி பாக்கி இருப்பதாக நோட்டீஸ் அனுப்பினர்.

இந்த நிலையில் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் மக்கள் பிரதிநிதிகள், நகராட்சி அதிகாரிகள் என்று பலரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். எனவே பொது மக்களின் நலன் கருதி சுமார் ரூபாய் 32 கோடி மதிப்புள்ள 80 சென்ட் நிலத்தை நகராட்சிக்கு தானமாக அளிக்க முன்வந்துள்ளேன்.'' என்று சாந்தா ஜெயராமன் கூறினார்.

