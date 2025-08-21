ETV Bharat / state

கொளுத்தும் வெயில்... மதுரை தவெக மாநாட்டில் மயக்கம் அடைந்த தொண்டர்கள்! - PEOPLE FAINT AT TVK CONFERENCE

மதுரை தவெக மாநாடிற்கு வருகை புரிந்தவர்களில் 4 பேர் மயக்கமடைந்தனர்.

மதுரை தவெக மாநாட்டிற்கு வருகை தரும் தொண்டர்கள்
மதுரை தவெக மாநாட்டிற்கு வருகை தரும் தொண்டர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2025 at 11:53 AM IST

1 Min Read

மதுரை: தமிழக வெற்றிக் கழக மாநாட்டில் பங்கேற்க வந்த தொண்டர்களில் 4 பேர் மாநாட்டுத் திடலில் மயக்கம் அடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தவெக 2-வது மாநில மாநாடு இன்று (ஆக.21) மதுரை பாரபத்தி கிராமத்தில் நடைபெறுவதையொட்டி, அங்கு தொண்டர்களின் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது. நேற்று இரவு முதலே, விஜய்யின் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் மாநாட்டுத் திடலில் குவிய தொடங்கியுள்ளனர். இந்த மாநாட்டில் லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்க உள்ளதால் அதற்காக ஏற்பாடுகளை கட்சி நிர்வாகிகள் மும்முரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மாநாட்டிற்கு வருகை புரியும் தொண்டர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர், கழிப்பறை, வாகனம் நிறுத்திமிடம் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக தவெக தலைவர் நேற்று இரவே மாநாடு நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை முதலே ஏராளமான தொண்டர்கள் வேன், பேருந்து, கார் ஆகிய வாகனங்களில் கூட்டம் கூட்டமாக படையெடுத்து வரத் தொடங்கிவிட்டனர்.

மாநாட்டிற்கு ஏராளமான மக்கள் வருகை புரிவார்கள் என்பதால், மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கருதி மாநாடு நடைபெறும் பகுதியின் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள தனியார் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று ஒரு நாள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் சென்று கொண்டிருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: மீறப்பட்ட விஜய் உத்தரவு: தவெக மாநாட்டில் கைக்குழந்தைகளுடன் வரும் பெண்கள்!

வெயில் அதிக அளவில் இருப்பதால், பலர் நாற்காலிகளை வைத்தும், தரைக் கம்பளத்தை எடுத்து தலையில் வைத்தும் வெப்பத்தில் இருந்து தொண்டர்கள் தற்காத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், அதிக வெப்பம் காரணமாகவும், கூட்டநெரிசல் காரணமாகவும் தற்போது மாநாட்டிற்கு வருகை புரிந்தவர்களில் ஒரு பெண் மற்றும் 3 ஆண்கள் என மொத்தம் 4 பேர் மயக்கம் அடைந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு மாநாட்டு திடலில் தயார் நிலையில் இருந்த ஆம்புலன்களில் கொண்டு செல்லப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

மாநாட்டிற்கு வருகை தரும் தொண்டர்களின் பாதுகாப்பு கருதி, 100-க்கும் அதிகமான மருத்துவர்கள் அடங்கிய மருத்துவக் குழுவினர், முதலுதவிக்காக 108 ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் தயார் நிலையில் உள்ளனர். இதற்காக அவசர பாதையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், பாதுகாப்பு பணியில் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மதுரை: தமிழக வெற்றிக் கழக மாநாட்டில் பங்கேற்க வந்த தொண்டர்களில் 4 பேர் மாநாட்டுத் திடலில் மயக்கம் அடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தவெக 2-வது மாநில மாநாடு இன்று (ஆக.21) மதுரை பாரபத்தி கிராமத்தில் நடைபெறுவதையொட்டி, அங்கு தொண்டர்களின் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது. நேற்று இரவு முதலே, விஜய்யின் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் மாநாட்டுத் திடலில் குவிய தொடங்கியுள்ளனர். இந்த மாநாட்டில் லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்க உள்ளதால் அதற்காக ஏற்பாடுகளை கட்சி நிர்வாகிகள் மும்முரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மாநாட்டிற்கு வருகை புரியும் தொண்டர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர், கழிப்பறை, வாகனம் நிறுத்திமிடம் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக தவெக தலைவர் நேற்று இரவே மாநாடு நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை முதலே ஏராளமான தொண்டர்கள் வேன், பேருந்து, கார் ஆகிய வாகனங்களில் கூட்டம் கூட்டமாக படையெடுத்து வரத் தொடங்கிவிட்டனர்.

மாநாட்டிற்கு ஏராளமான மக்கள் வருகை புரிவார்கள் என்பதால், மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கருதி மாநாடு நடைபெறும் பகுதியின் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள தனியார் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று ஒரு நாள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் சென்று கொண்டிருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: மீறப்பட்ட விஜய் உத்தரவு: தவெக மாநாட்டில் கைக்குழந்தைகளுடன் வரும் பெண்கள்!

வெயில் அதிக அளவில் இருப்பதால், பலர் நாற்காலிகளை வைத்தும், தரைக் கம்பளத்தை எடுத்து தலையில் வைத்தும் வெப்பத்தில் இருந்து தொண்டர்கள் தற்காத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், அதிக வெப்பம் காரணமாகவும், கூட்டநெரிசல் காரணமாகவும் தற்போது மாநாட்டிற்கு வருகை புரிந்தவர்களில் ஒரு பெண் மற்றும் 3 ஆண்கள் என மொத்தம் 4 பேர் மயக்கம் அடைந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு மாநாட்டு திடலில் தயார் நிலையில் இருந்த ஆம்புலன்களில் கொண்டு செல்லப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

மாநாட்டிற்கு வருகை தரும் தொண்டர்களின் பாதுகாப்பு கருதி, 100-க்கும் அதிகமான மருத்துவர்கள் அடங்கிய மருத்துவக் குழுவினர், முதலுதவிக்காக 108 ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் தயார் நிலையில் உள்ளனர். இதற்காக அவசர பாதையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், பாதுகாப்பு பணியில் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தவெக மதுரை மாநாடுTVK MADURAI MAANADUTVK MADURAI CONFERENCEமாநாட்டில் தொண்டர்கள் மயக்கம்PEOPLE FAINT AT TVK CONFERENCE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.