ETV Bharat / state

காற்றில் பறந்த விஜய் உத்தரவு! தவெக மாநாட்டிற்கு கைக்குழந்தைகளுடன் வந்த பெண்கள்! - TVK MADURAI CONFERENCE

தவெக மாநாட்டில் பங்கேற்க இன்று காலையில் இருந்தே தொண்டர்கள் வந்து குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர்.

தவெக மாநாட்டு திடல்
தவெக மாநாட்டு திடல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read

மதுரை: மதுரையில் இன்று நடைபெறவுள்ள தவெக மாநாட்டுக்கு விஜய் உத்தரவையும் மீறி, நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் தங்கள் கைக் குழந்தையுடன் வந்த வண்ணம் உள்ளனர். அதேபோல, கர்ப்பிணிகளும் மாநாட்டுக்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநாடு நடைபெற்றது. அந்த மாநாட்டிற்கு எதிர்பார்த்ததை விட பல லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் வந்து குவிந்தனர். அந்த சமயத்தில், அரசுக்கு சொந்தமான பொருட்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டதாகவும், மேலும் அங்கு வந்தவர்களுக்கு போதிய உணவு மற்றும் தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்பது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் முன் வைக்கப்பட்டன.

இந்நிலையில், தற்போது 11 மாதங்கள் கழித்து தவெக இரண்டாம் மாநாடு மதுரையில் இன்று நடைபெறவிருக்கிறது. கடந்த மாநாட்டில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை சரி செய்யும் விதமாக, இந்த முறை ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக செய்யப்பட்டுள்ளதாக கட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, இந்த முறை மாநாடு நடைபெறும் இடமானது, விக்கிரவாண்டியை விட 3 மடங்கு பெரியது.

மதுரை மாவட்டம் பாரபத்தி பகுதியில் சுமார் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சுமார் 2 லட்சம் பேர் தாராளமாக அமரும் வகையில் இருக்கைகளும் போடப்பட்டிருக்கின்றன. அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் தொண்டர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அதற்கான சிறப்பு வழித்தடங்களும், பார்க்கிங் வசதிகளும் செய்து தரப்பட்டுள்ளன.

இன்று மாலை 4 மணிக்கு மாநாடு தொடங்கி 7 மணியளவில் முடிவுறும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் நிலையில், நேற்று இரவிலிருந்தே மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள தொண்டர்கள் வர ஆரம்பித்து விட்டனர். குறிப்பாக, அங்கு போடப்பட்டிருக்கும் இருக்கைகளையே தலையணையாக்கி இரவில் பலர் அங்கு படுத்து உறங்கினர்.

இதையும் படிங்க: மாநாடுகளும் மதுரையும்... விஜய்க்கு வரம் தருமா? கூடிக்கலையும் மேகக்கூட்டம் ஆகுமா?

கடந்த மாநாட்டின் போதே, கர்ப்பிணிகளும், பாலூட்டும் தாய்மார்களும் வரவேண்டாம் என்றும், காணொளி வாயிலாக மட்டுமே காணுமாறும் கட்சி சார்பாக அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்த நிலையிலும், பலர் கைக்குழந்தையுடன் வந்திருந்தனர். இதனால் அவர்களை பாதுகாப்பாக அனுப்புவதில் கடும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன.

இதனை கருத்தில் கொண்டு, இந்த முறை கர்ப்பிணிகள், குழந்தைகள், முதியோர்கள் மாநாட்டிற்கு வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என கட்சியின் தலைவர் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார். இருப்பினும், பல பெண்கள் தங்கள் கைக்குழந்தைகளுடன் மாநாட்டில் பங்கேற்க காலையில் இருந்தே வரத் தொடங்கியுள்ளனர். அதேபோல, கர்ப்பிணிகள் சிலரும் மாநாட்டிற்கு வந்துள்ளனர். விஜய் அவ்வளவு சொல்லியும், தங்கள் பாதுகாப்பை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் அவர்கள் வந்திருப்பதை பார்த்து தவெக தொண்டர்களே கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

குறிப்பாக, மாநாடு தொடங்க இன்னும் ஏழு மணி நேரத்திற்கும் மேல் உள்ள நிலையில் தற்போதே பார்க்கிங்-1 பகுதி வாகனங்களால் நிரம்பி வழிகிறது. மேலும், முன்னெச்சரிக்கையாக காவல்துறையின் வஜ்ரா வாகனங்களும் வரிசையாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்நிலையில், தவெக தன்னார்வலர்களும், காவல்துறையினரும் இணைந்து போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாத வண்ணம், வாகனங்களை வரிசையாக நிறுத்த தொண்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.

மதுரை: மதுரையில் இன்று நடைபெறவுள்ள தவெக மாநாட்டுக்கு விஜய் உத்தரவையும் மீறி, நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் தங்கள் கைக் குழந்தையுடன் வந்த வண்ணம் உள்ளனர். அதேபோல, கர்ப்பிணிகளும் மாநாட்டுக்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநாடு நடைபெற்றது. அந்த மாநாட்டிற்கு எதிர்பார்த்ததை விட பல லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் வந்து குவிந்தனர். அந்த சமயத்தில், அரசுக்கு சொந்தமான பொருட்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டதாகவும், மேலும் அங்கு வந்தவர்களுக்கு போதிய உணவு மற்றும் தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்பது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் முன் வைக்கப்பட்டன.

இந்நிலையில், தற்போது 11 மாதங்கள் கழித்து தவெக இரண்டாம் மாநாடு மதுரையில் இன்று நடைபெறவிருக்கிறது. கடந்த மாநாட்டில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை சரி செய்யும் விதமாக, இந்த முறை ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக செய்யப்பட்டுள்ளதாக கட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, இந்த முறை மாநாடு நடைபெறும் இடமானது, விக்கிரவாண்டியை விட 3 மடங்கு பெரியது.

மதுரை மாவட்டம் பாரபத்தி பகுதியில் சுமார் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சுமார் 2 லட்சம் பேர் தாராளமாக அமரும் வகையில் இருக்கைகளும் போடப்பட்டிருக்கின்றன. அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் தொண்டர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அதற்கான சிறப்பு வழித்தடங்களும், பார்க்கிங் வசதிகளும் செய்து தரப்பட்டுள்ளன.

இன்று மாலை 4 மணிக்கு மாநாடு தொடங்கி 7 மணியளவில் முடிவுறும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் நிலையில், நேற்று இரவிலிருந்தே மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள தொண்டர்கள் வர ஆரம்பித்து விட்டனர். குறிப்பாக, அங்கு போடப்பட்டிருக்கும் இருக்கைகளையே தலையணையாக்கி இரவில் பலர் அங்கு படுத்து உறங்கினர்.

இதையும் படிங்க: மாநாடுகளும் மதுரையும்... விஜய்க்கு வரம் தருமா? கூடிக்கலையும் மேகக்கூட்டம் ஆகுமா?

கடந்த மாநாட்டின் போதே, கர்ப்பிணிகளும், பாலூட்டும் தாய்மார்களும் வரவேண்டாம் என்றும், காணொளி வாயிலாக மட்டுமே காணுமாறும் கட்சி சார்பாக அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்த நிலையிலும், பலர் கைக்குழந்தையுடன் வந்திருந்தனர். இதனால் அவர்களை பாதுகாப்பாக அனுப்புவதில் கடும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன.

இதனை கருத்தில் கொண்டு, இந்த முறை கர்ப்பிணிகள், குழந்தைகள், முதியோர்கள் மாநாட்டிற்கு வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என கட்சியின் தலைவர் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார். இருப்பினும், பல பெண்கள் தங்கள் கைக்குழந்தைகளுடன் மாநாட்டில் பங்கேற்க காலையில் இருந்தே வரத் தொடங்கியுள்ளனர். அதேபோல, கர்ப்பிணிகள் சிலரும் மாநாட்டிற்கு வந்துள்ளனர். விஜய் அவ்வளவு சொல்லியும், தங்கள் பாதுகாப்பை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் அவர்கள் வந்திருப்பதை பார்த்து தவெக தொண்டர்களே கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

குறிப்பாக, மாநாடு தொடங்க இன்னும் ஏழு மணி நேரத்திற்கும் மேல் உள்ள நிலையில் தற்போதே பார்க்கிங்-1 பகுதி வாகனங்களால் நிரம்பி வழிகிறது. மேலும், முன்னெச்சரிக்கையாக காவல்துறையின் வஜ்ரா வாகனங்களும் வரிசையாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்நிலையில், தவெக தன்னார்வலர்களும், காவல்துறையினரும் இணைந்து போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாத வண்ணம், வாகனங்களை வரிசையாக நிறுத்த தொண்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK CONFERENCETVK MADURAI MAANAADUதவெக மதுரை மாநாடுதவெக விஜய்TVK MADURAI CONFERENCE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.