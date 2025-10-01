ETV Bharat / state

நவராத்திரி கொண்டாட்டம்.. பக்தர்களை வியப்பில் ஆழ்த்திய திருநங்கையின் கொலு!

தூத்துக்குடியில் திருநங்கை ஒருவர் வைத்துள்ள கொலு பொம்மைகள் பார்வையாளர்களை மெய்சிலிர்க்கும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது.

கொலு குறித்து திருநங்கை பொதுமக்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் காட்சி
கொலு குறித்து திருநங்கை பொதுமக்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
தூத்துக்குடி: நவராத்திரியை முன்னிட்டு திருநங்கை ஒருவர் வைத்துள்ள கொலு பொம்மைகள் பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை அனைவரையும் கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான நவராத்திரி பண்டிகை நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 9 நாட்கள் நடைபெறும் இந்நிகழ்வில் பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் கொலு வைத்து சிறப்பித்து மகிழ்கின்றனர்.

முப்பெரும் தேவியான அம்பிகையை பூஜிக்கும் நவராத்திரி பண்டிகையின்போது ஆன்மீக அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் தங்கள் இல்லங்களில் கொலுவை வைத்து வழிபாடுவார்கள். கொலுவில் ஒற்றை இலக்க படிகள் அமைத்து அதில் முழு முதற்கடவுளான பிள்ளையார், அய்யனார், கருப்பசாமி, சுடலைமாடன் போன்ற காவல் தெய்வங்கள், துர்கை, லட்சுமி, சரஸ்வதி, முருகன், சிவபெருமான், பார்வதி, கிருஷ்ணர், நரசிம்மர், அஷ்டலட்சுமி என அனைத்து தெய்வ பொம்மைகளை அடுக்கி அலங்கரிக்கின்றனர்.

நவராத்திரி கொண்டாட்ட வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதோடு தசாவதாரம், இறைவன் பிட்டுக்கு மண் சுமந்த கதை, பிள்ளையார், முருகன் பழத்திற்கு சண்டை போடும் விவாத காட்சிகள் என ஆன்மீக கதைகளை எடுத்துரைக்கும் பொம்மைகளும் கொலுவாக வைக்கப்படுகின்றன. மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சி, கல்வி, வியாபாரம், கலை, கலாச்சாரங்களை விளக்கும் பொம்மைகளும் கொலுவில் இடம் பெறுகின்றன.

ஏழு, ஒன்பது, 11 என வசதிக்கேற்ப இல்லங்களில் படி அமைத்து படிகளில் இந்த பொம்மைகளை அடுக்கி வைத்து 9 நாட்களும் மாலை நேரங்களில் நெய்வேத்தியத்துடன் பூஜைகள் செய்து உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் வரவழைத்து மஞ்சள், குங்குமம், தேங்காய், பழம் போன்றவற்றை பிரசாதமாக வழங்கி மகிழ்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே வசவப்பபுரம் பகுதியில் வசித்துவரும் பொன்னி என்ற திருநங்கை வைத்துள்ள கொலு பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

அந்த கொலுவில் அறுபடை வீடு முருகன், அத்திவரதர், திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவில், குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன், இராவணன் வரலாறு, கோயில்களில் முளைப்பாரி எடுத்து வருதல், கிராமங்களில் நடைபெறும் விளையாட்டு போட்டி, கிராம வாழ்வியல், சந்தை, கோயில் திருவிழாக்கள் என சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட பொம்மைகளை வைத்துள்ளார்.

மேலும், அங்கு வருகை தரும் பொதுமக்களுக்கு கொலு குறித்து திருநங்கை பொன்னி விளக்கம் அளித்து வருவது நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதனை அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் பார்த்து ரசிப்பது மட்டுமின்றி, புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுத்து மகிழ்கின்றனர்.

