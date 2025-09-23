ETV Bharat / state

நடமாடும் சிறுத்தை.. நம்ப மறுக்கும் வனத்துறை அதிகாரிகள்; உயிர் பயத்தில் மானியக்கொல்லை கிராம மக்கள்!

ஒரே மாதத்தில் இரண்டு முறை சிறுத்தையை நேரில் பார்த்துள்ளோம். வனத்துறை நம்ப மறுக்கிறது. மீண்டும் சிறுத்தை வரக்கூடும் என்பதால் மக்கள் கால்நடைகளை பாதுகாப்பதற்காக நெருப்பு மூட்டியும், பட்டாசுகளை வெடித்தும் இரவில் தூங்காமல் காத்திருக்கின்றனர்.

கிராம மக்களுடன் அதிகாரிகள்
கிராம மக்களுடன் அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 9:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், அணைக்கட்டு அருகிலுள்ள அப்புக்கல் மானியக்கொல்லை கிராமத்தில் அடிக்கடி சிறுத்தை நடமாடும் சூழலில் வனத்துறை அதிகாரிகள் நம்ப மறுப்பதால், உயிர் பயத்தில் உள்ளதாக மானியக்கொல்லை கிராம மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

வேலூர் மாவட்டம், அணைக்கட்டு அருகிலுள்ள அப்புக்கல் மானியக்கொல்லை கிராமத்தில் செப்டம்பர் 4 ஆம் தேதி இரவு ரங்கன் (55) என்பவருக்கு சொந்தமான மூன்று மாதம் ஆன கன்றுக்குட்டி வனப்பகுதிக்கு அருகில் மேய்ந்து கொண்டு இருந்தபோது ஒரு விலங்கால் இழுத்துச் செல்லப்பட்டது.

கன்றுக்குட்டியின் சத்தம் கேட்ட சிலர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று பார்த்த போது சிறிது தூரத்தில் வனப்பகுதிக்குள் சிறுத்தைப் போல ஒரு விலங்கு கன்றுக் குட்டியை கடித்து இழுத்துக் கொண்டு சென்றதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். உடனடியாக அணைக்கட்டு போலீசாருக்கும், வேலூர் வனத்துறைக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. பொது மக்களோ விலங்கு மீண்டும் வராதவாறு பாதையில் தடுப்புகளை அமைத்து பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தினர்.

தகவலறிந்து வனத்துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து மர்ம விலங்கின் கால் தடங்களை சேகரித்து ஆய்வு செய்தனர். அதே சமயம் கன்றை கொன்றது உண்மையில் சிறுத்தையா? அல்லது வேறு விலங்கா? என்பதை அவர்கள் தெளிவுபடுத்தவில்லை. இதனால் மக்கள் மீண்டும் அச்சத்தில் இருந்து வருகின்றனர். இதற்கிடையே குறிப்பிட்ட வன விலங்கு மீண்டும் வரும் என்று எண்ணிய கிராம மக்கள், அடுத்த இரவிலும் தயாராக இருந்து பட்டாசு வெடித்து, தீ மூட்டி பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். இருந்தாலும் நேற்று இரவு சிறுத்தை ஒன்று குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்தது.

இதனை பார்த்த மக்கள் உடனடியாக வேலூர் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சிறுத்தையை விரட்ட தீ பந்தங்கள் கொளுத்தப்பட்டு, பட்டாசு வெடிக்கப்பட்டன. இந்த போராட்டத்தில் ஒரு சிலரை சிறுத்தை தாக்க முயன்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதானை அடுத்து வனத்துறை அதிகாரிகள் மீண்டும் சிறுத்தையின் கால்தடங்களை சேகரித்து ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

சிறுத்தையின் கால்தடம்
சிறுத்தையின் கால்தடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், ''முதன் முதலில் நடந்த தாக்குதலின் போது கொல்லப்பட்ட கன்றுக்குட்டியின் உடல் உடற்கூறு ஆய்வு செய்யப்படவில்லை. இதனால் சிறுத்தையா? செந்நாயா? என்ற தெளிவில்லாமல் இருக்கிறது. ஒரே மாதத்தில் இரண்டு முறை சிறுத்தையை நேரில் பார்த்துள்ளோம். ஆனாலும் வனத்துறை நம்ப மறுக்கிறது.

இந்த விவகாரத்தில் வனத்துறை அதிகாரிகள் அலட்சியம் செய்கிறார்கள். மீண்டும் சிறுத்தை வரக்கூடும் என்பதால் மக்கள் தங்கள் கால்நடைகளை பாதுகாப்பதற்காக நெருப்பு மூட்டியும் மற்றும் பட்டாசுகளை வெடித்தும் இரவில் தூங்காமல் காத்திருக்கின்றனர். ஏற்கனவே உயிரிழந்த கன்றுக்குட்டியின் உரிமையாளருக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: ராமதாஸ் தலைமையில் நாளை வன்னியர் சங்க கூட்டம்; முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்ற நிர்வாகிகள் தீவிரம்!

சிறுத்தையை உடனடியாக பிடித்து வனப்பகுதிக்குள் அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த மாதத்தில் இருமுறை நிகழ்ந்த இந்த சிறுத்தை நடமாட்டம் எங்கள் பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வனத்துறையின் தாமதமான நடவடிக்கையால் மக்கள் தாங்களாகவே பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை எடுத்து வருகின்றனர். மக்களின் உயிரும், கால்நடைகளின் பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாகி இருப்பதால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது." என்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

வேலூரில் சிறுத்தை நடமாட்டம்வனத்துறை அலுவலகம் வேலூர்LEOPARD ROAMS IN VELLOREFOREST OFFICIALS VELLOREVELLORE LEOPARD MOVEMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.