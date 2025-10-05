பொதுப்பாதையை மீட்கும் போராட்டத்தில் போலீசாருடன் தள்ளுமுள்ளு - அரியலூரில் பரபரப்பு!
கலவரத்தை தூண்டும் விதமாக செயல்பட்ட அரியலூர் டி.எஸ்.பி மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : October 5, 2025 at 3:04 PM IST
அரியலூர்: தனிநபர் ஆக்கிரமிப்பு செய்த பொதுப்பாதையை மீட்கும் போராட்டத்தின்போது, பொதுமக்களுக்கும் போலீசாருக்கு இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரியலூர் மாவட்டம் பெரியநாகலூர் அருகே உள்ள காட்டுப்பிரிங்கியம், பாலக்கரை கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். அப்பகுதி மக்கள் பாலக்கரை கிராமத்திற்கு செல்ல கடந்த 3 தலைமுறையாக குறிப்பிட்ட பொதுப்பாதை ஒன்றை பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், அந்த பொதுப்பாதையை தனிநபர் ஒருவர் ஆக்கிரமித்து கம்பி வேலி அமைத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் தங்கள் கிராமத்திற்கு செல்ல மிகவும் சிரமப்பட்டு வந்துள்ளனர். பொதுப்பாதையை மீட்டுத் தரக்கோரி பல கட்ட போராட்டங்களை நடத்தியும், அரசு அதிகாரிகளை சந்தித்து புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
பொதுமக்கள் - போலீசாருக்கு இடையே தள்ளுமுள்ளு
இந்நிலையில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழ்நாடு மாநிலக் குழு உறுப்பினரும், தீக்கதிர் திருச்சி பதிப்பு பொறுப்பாளருமான ஐ.வி.நாகராஜன் தலைமையிலான மார்க்சிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் நேற்று முன்தினம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அரியலூர் டிஎஸ்பி ரவிச்சந்திரன் தலைமையிலான போலீசார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களை தடுக்க முயன்றுள்ளனர்.
3 பேர் காயம், 150 பேர் கைது
இதனால், பொதுமக்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதற்கிடையே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது பொதுப்பாதையை ஆக்கிரமித்த நபர்கள் கல்வீசி தாக்கியதாலும், போலீசார் தாக்கியதாலும் பாலக்கரை பகுதியை சேர்ந்த சித்ரா, ஆனந்தவள்ளி, மங்கள ராஜா ஆகிய 3 பேரும் பலத்த காயமடைந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, காயமடைந்தவர்களை மீட்ட அப்பகுதியினர், 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிகிச்சைக்காக அரியலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதற்கிடையே, தனிநபர் ஆக்கிரமித்து அமைக்கப்பட்டிருந்த கம்பி வேலியை உடைத்து பொதுப்பாதையை மீட்டனர். அப்போது, அசம்பாவிதம் ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் உள்ளிட்ட 150 பேரை தாக்கிய போலீசார், அவர்களை குண்டுகட்டாக கைது செய்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மிகப்பெரிய போராட்டம் வெடிக்கும்
இதுகுறித்து சிபிஐஎம் தமிழ்நாடு மாநிலக் குழு உறுப்பினர் ஐ.வி.நாகராஜன் கூறும்போது, "நியாயமான முறையில் போராட்டம் மேற்கொண்டபோது, டிஎஸ்பி ரவிச்சந்திரன் தலைமையிலான போலீசார் கலவரத்தை ஏற்படுத்தி, அப்போராட்டத்தை சீர்குலைத்துள்ளனர். ஆகையால், டிஎஸ்பி ரவிச்சந்திரன் மீது மாவட்ட காவல்துறை கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சித்ரா, ஆனந்தவள்ளி, மங்கள ராஜா ஆகியோருக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.
மேலும், மீட்கப்பட்ட பொதுப்பாதையை பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவதற்கு வருவாய்த்துறையும், காவல்துறையும் உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். அதைவிட்டுவிட்டு தனிநபருக்கு ஆதரவாக வருவாய்த்துறையினர் செயல்பட்டால் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்துவோம்,” என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.