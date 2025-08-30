கோயம்புத்தூர்: வீட்டில் பூப்பறித்து கொண்டிருந்த 90 வயது முதியவரை யானை தாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொண்டாமுத்தூர், நரசிபுரம், ஆலந்துறை, தீத்திபாளையம், மருதமலை உள்ளிட்ட வனப்பகுதியிலிருந்து இரவு நேரத்தில் காட்டு யானைகள் வெளியேறி அங்குள்ள விவசாய விளை நிலங்களை நாசப்படுத்தி வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்து வரும் நிலையில், யானைகளை கண்காணிக்கும் பணியில் வனத்துறை சிறப்பு குழுவினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நரசிபுரம் வனப்பகுதியிலிருந்து இன்று காலை 6 மணியளவில் வெளியேறிய ஒற்றைக் காட்டு யானை வெள்ளிமலை பட்டினம் கிராமத்திற்குள் புகுந்துள்ளது. யானை வருவதைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் அலறியடித்து ஓட்டம் பிடித்துள்ளனர். இந்நிலையில், வீட்டின் வெளியே பூப்பறித்து கொண்டிருந்த சப்தகிரி (90) என்ற முதியவரை யானை தாக்கியுள்ளது.
எதிர்பாராதவிதமாக நடந்த இந்த சம்பவத்தில், முதியவருக்கு காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது. வலியில் துடித்த முதியவரை மீட்ட அப்பகுதி மக்கள், கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், சாலையில் வந்த 2 கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தையும் யானை சேதப்படுத்தியது. தகவலறிந்து வந்த வனத்துறையினர் நீண்ட நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு யானையை காட்டுக்குள் விரட்டினர்.
மேலும், யானை மீண்டும் ஊருக்கு வராமல் தடுக்க, வனத்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையே, யானைகள் ஊருக்குள் புகுவதைத் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் போலீசார் மற்றும் வனத்துறை உயர் அதிகாரிகள் பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். மனிதர்களை தாக்கும் யானையை மயக்க ஊசி செலுத்திப் பிடிக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என திட்டவட்டமாக கூறினர். இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறியதாவது, "எங்களது கிராமம் மலை அடிவாரத்தில் இருப்பதால், மாலை நேரத்தில் யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் ஊருக்குள் புகுந்து விடுகிறது. அவை விவசாயப் பயிர்களை நாசப்படுத்துவதோடு மனித மிருக மோதலுக்கும் வழிவகுக்கிறது. இதனால், வெளியே செல்லும் நபர்களின் உயிருக்குப் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது.
குறிப்பாக, எப்போது யானை வருமோ? என்ற அச்சத்துடனே தோட்டத் தொழிலாளர்களும் வேலைக்கு செல்கின்றனர். தற்போது சுற்றி திரியும் காட்டு யானை தாக்கி இதுவரை 4 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஆகையால், அந்த யானைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்தி வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வரையில், எங்களது போராட்டம் தொடரும்" என்றும் கூறினர்.
அப்போது மக்களிடம் பேசிய மாவட்ட வன அலுவலர் ஜெயராஜ், “யானைகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க கூடுதல் பணியாளர்கள் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபடுவார்கள். பிரச்சனைக்குரிய யானையை பிடிக்க வனத்துறை உயர் அதிகாரிகளிடம் கேட்டுள்ளோம், அனுமதி கிடைத்தவுடன் யானையை பிடிக்கும் பணி துவங்கும்" என உறுதியளித்தார்.
கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்த இப்போராட்டம், அதிகாரிகளின் பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. இதனால், அப்பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதனால், 4 மணி நேரம் வரை அந்த பகுதியில் பேருந்துகள் எதுவும் இயக்கப்படவில்லை.