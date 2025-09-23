தாயை மகனே தூக்கி சென்ற வீடியோ வைரல்: ''வீல் சேர் பற்றாக்குறையா?" - அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனை விளக்கம்!
அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனையில் போதிய வீல் சேர் இல்லை என எழுந்த குற்றச்சாட்டுக்கு, மருத்துவமனை நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
September 23, 2025
ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனையில் ஊழியர்கள் வீல் சேர் கொடுக்கவில்லை எனக்கூறி வயதான தாயை அவரது மகன் தூக்கிச்சென்ற வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது அரக்கோணம் அரசு பொது மருத்துவமனை. அப்பகுதியை சுற்றியுள்ள கிராமப்புற மக்களுக்கு முக்கிய சுகாதார சேவை மையமாக இருந்து வருகிறது. இங்கு நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் சமீப காலமாகவே அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனை மீது நிர்வாக குறைகள் மற்றும் ஊழல் சார்ந்த புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று (செப்.22) முதியவர் ஒருவர் தனது தாயை அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைந்து வந்துள்ளார். பின்னர், அவரது தாயை கழிவறைக்கு அழைத்துச் செல்ல வீல் சேர் கேட்டதாகவும், ஊழியர்கள் எனக் கூறி வழங்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. அதனால், வயதான தாயை முதியவர் கைத்தாங்கலாக தூக்கி செல்லும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதற்கிடையே போதுமான வீல் சேர் இருந்தும் நோயாளியின் உறவினர் (மகன்) அதனை பயன்படுத்தவில்லை என்று அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகம் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனையில் குறிப்பிட்ட அவசர சிகிச்சை வசதிகள் இல்லாத காரணத்தால் நோயாளிகள் திருவள்ளூர் அல்லது வேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
மேலும் இலவசமாக வழங்க வேண்டிய சிகிச்சைகளுக்கு தனி விலை பட்டியல் வகுக்கப்பட்டு, பணம் வசூல் செய்யப்படுவதாகவும், மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் நோயாளிகளிடம் கடுமையாக நடந்து கொள்வதாகவும், மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். எனவே மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பாக மருத்துவ பணியாளர்கள் நோயாளிகளை கனிவாக அணுக வேண்டும் என்று அடிக்கடி அறிவுறுத்தப்படுவதை பணியாளர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது.
எனவே ''அரசு மருத்துவமனையில் உள்ளக ஆய்வுகளை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும். வீல் சேர், தூய்மை, கழிப்பறை வசதி உள்ளிட்டவற்றை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும். பணியாளர்களுக்கான மாற்று சுழற்சியை (Transfer Rotation Policy) கடைபிடிக்க வேண்டும். நோயாளிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கும் வகையில் தனி மையம் அமைக்கப்பட வேண்டும்’' என பல்வேறு கோரிக்கைகளை பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் முன்வைத்துள்ளனர்.
இதே போன்று கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நோயாளிக்கு வீல் சேர் தர மறுத்ததாக வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அந்த குற்றச்சாட்டு பொய்யானது என மருத்துவமனை நிர்வாகம் ஆதாரத்துடன் மறுப்பு தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.