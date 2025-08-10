வேலூர்: பேருந்து நிறுத்தத்தில் மகளிர் பேருந்தை ஓட்டுநர் நிறுத்தாமல் சென்ற நிலையில், இது தொடர்பாக ஆட்டோ ஓட்டுநர் அவரிடம் வாக்கு வாதம் செய்யும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி– குடியாத்தம் இடையே (TN 23 N 02227) என்ற எண் கொண்ட அரசு மகளிர் விடியல் பேருந்து இயங்கி வருகிறது. இந்த பேருந்து காட்பாடியில் இருந்து குடியாத்தம் நோக்கிச் செல்லும் வழியில், லத்தேரி அடுத்த பட்டியூர் மற்றும் எடப்பாளையம் கிராமங்களில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தங்களில் பெண்கள் பேருந்துக்காக காத்திருந்த நிலையில், பேருந்து ஓட்டுநர் வண்டியை நிறுத்தாமல் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இதைப் பார்த்த அருகில் இருந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் முகமது என்பவர் வயதான பயணிகளை தனது ஆட்டோவில் ஏற்றி, அந்த பேருந்தை முந்தி சென்று தடுத்து நிறுத்தினார்.
பின்னர், "பேருந்து காலியாக இருந்தும், ஏன் நிறுத்தாமல் செல்கிறீர்கள்? வயதானவர்கள் நீண்ட நேரமாக காத்திருப்பது உங்களுக்கு தெரியவில்லையா?" என அவர் கேள்வி எழுப்பினார். ஆனால், பேருந்து ஓட்டுநர், "வண்டியெல்லாம் நிறுத்த முடியாது, நீ எங்க வேண்டுமானாலும் போய் சொல்லு" என்று கடுமையாக பதில் அளித்துவிட்டு, பேருந்தை ஓட்டிச்சென்றுள்ளார்.
இந்த சம்பவத்தின் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவி, பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், பெண்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு பேருந்துகளில் முன்னுரிமையும் பாதுகாப்பும் வழங்கப்பட வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
