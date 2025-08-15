தூத்துக்குடி: அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் வெடி விபத்து ஏற்பட்ட விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தங்களது மகனுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என அவரது பெற்றோர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் ஆறுமுகநேரி பகுதியை சேர்ந்த 16 வயது மாணவர் ஒருவர் பயின்று வருகிறார். இவரது தந்தை பட்டாசு தயாரிக்கும் தொழில் செய்து வருவதாக தெரிகிறது. இந்நிலையில் வீட்டில் இருந்த வெடிகளை தனது பையில் வைத்து மாணவர் கடந்த 12ஆம் தேதி கல்லூரிக்கு கொண்டு வந்துள்ளார். கல்லூரியில் அந்த வெடி பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்துள்ளது.
இந்த அசம்பாவிதத்தில் ஒரு மாணவருக்கு கை சிதைவு மற்றும் மற்றொரு மாணவருக்கு கண்ணில் காயம் ஏற்பட்டது. தற்போது காயமடைந்த இரண்டு மாணவர்களும் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், போலீசார் இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின் தந்தை மாரியப்பன், தாய் விஷ்ணு பிரியா ஆகியோர் நேற்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில், 'சம்பவம் நடந்து மூன்று நாட்களுக்கு மேலாகிறது. ஆனாலும் அதிகாரிகள் மற்றும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியிலிருந்து முதல்வர் மற்றும் யாரும் தங்களை பார்த்து சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தவில்லை; ஆறுதலும் கூறவில்லை. மேலும் தங்களது மகனின் கையை சரி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகவே, மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றனர்.
அப்போது மனுவைப் பெற்றுக் கொண்ட மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் இளம் பகவத், உங்களது மகனை வைத்து வியாபாரம் செய்யாதீர்கள் என கூறியதாகவும், அதற்கு பெற்றோர் கண்டனம் தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனைத்தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவரின் பெற்றோர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”நாங்கள் எங்கள் மகன் கையை இழந்து தவித்து வருகிறோம். எங்களது மகனை வைத்து வியாபாரம் செய்வதாக மாவட்ட ஆட்சியர் கூறுவது தவறு.
இதையும் படிங்க: “கல்லூரியில் வெடித்தது பட்டாசு தான் வெடிகுண்டு அல்ல” - தூத்துக்குடி காவல்துறை விளக்கம்!
இந்த சம்பவம் குறித்து உரிய முறையில் விசாரணை நடத்த வேண்டும், ஏனென்றால் பட்டாசு வெடித்து பெரிய காயம் ஏற்படாது. தீபற்ற வைக்காமல் பட்டாசு வெடிக்காது. அந்த மாணவன் கொண்டு வந்தது நாட்டு வெடிகுண்டு தான், அது வெடித்து தான் தங்கள் மகன் கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, உரிய சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். இதில் வேறு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காவிட்டால் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கையாக நீதிமன்றத்திற்கு செல்வோம்" என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.