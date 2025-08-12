ETV Bharat / state

அரசு கல்லூரி வெடி விபத்தில் 2 மாணவர்கள் படுகாயம்; தமிழ்நாடு அரசுக்கு பெற்றோர் முக்கிய கோரிக்கை!

எனது மகனின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகிவிட்டது‌. நல்ல சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டும். முதல்வர் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும். இனிமேல் இதுபோன்று எந்த மாணவர்களுக்கும் நடக்கக் கூடாது. மாதவன் எங்களுடைய குடும்பத்தின் முதல் பட்டதாரி.

மாணவரின் தாய் விஷ்ணு பிரியா பேட்டி
மாணவரின் தாய் விஷ்ணு பிரியா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 7:31 PM IST

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி தமிழ்ச் சாலையில் அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல்லூரியில் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இந்த கல்லூரியில் தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள ஆறுமுகநேரியை சேர்ந்த வெங்கடேஷ் (16) என்ற மாணவர் முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இவரது தந்தை திருவிழாக்களில் பட்டாசு தயாரித்து வெடிக்கும் தொழில் செய்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் நேற்று திருவிழாவிற்கு பயன்படுத்தியது போக மீதம் இருந்த வெடிகளில் ஒன்றை வெங்கடேஷ் கல்லூரிக்கு வரும் போது கொண்டு வந்துள்ளார். மதியம் உணவு இடைவேளையின் போது, வெங்கடேஷ் பைக்குள் இருந்த வெடியை சக மாணவர்களில் இருவர் எடுத்து விளையாடியதாக கூறப்படுகிறது.

அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக பயங்கர சத்தத்துடன் அது வெடித்து சிதறியதில் மாதவன் (15) என்ற மாணவனின் கை சிதைந்துவிட்டது. முரளி கார்த்திக் என்ற (15) மற்றொரு மாணவருக்கு கண்ணில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. காயமடைந்த மாணவர்கள் இருவரும் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தெற்கு காவல் நிலைய போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் கை சிதைந்து சிகிச்சை பெற்று வரும் மாணவர் மாதவனின் தாய் விஷ்ணு பிரியா செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''எனது மகன் மாதவன் தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் மெக்கானிக்கல் பிரிவில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகின்றான். இன்று மதியம் உணவு இடைவெளியில் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடிகுண்டு வெடித்துள்ளது. அதை நாட்டுவெடி என்கின்றனர்.

இதில், மகனின் கை முழுவதும் சிதைந்து விட்டது. இவனால் இனி எழுத முடியாது. வாழ்க்கையில் எனது மகன் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்வது மிகவும் கடினம். எனது மகனின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகிவிட்டது‌. நல்ல சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டும். முதல்வர் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும். இனிமேல் இதுபோன்று எந்த மாணவர்களுக்கும் நடக்கக் கூடாது. மாதவன் எங்களுடைய குடும்பத்தின் முதல் பட்டதாரி. இவனது எதிர்காலம் என்ன ஆவது?

தமிழக அரசு எனது மகனுக்கு வேலை வழங்க வேண்டும். என் மகனுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் என நம்புகிறேன். பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் விரலில் சின்ன ஒரு காயம் என்று சம்பவம் நடந்து ஒரு மணி நேரம் கழித்து எனக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்'' என்று மாதவனின் தாய் விஷ்ணு பிரியா கூறினார்.

சிறப்பு கட்டுரைகள்

