ETV Bharat / state

போலீஸ் பாதுகாப்பு போதாது; விஜய் வீட்டிற்கு வந்த சிஆர்பிஎஃப் துணை ராணுவம்!

நீலாங்கரையில் உள்ள தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டிற்கு துணை ராணுவ பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

விஜய் வீட்டிற்கு துணை ராணுவ பாதுகாப்பு
விஜய் வீட்டிற்கு துணை ராணுவ பாதுகாப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2025 at 1:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூர்: கரூரில் விஜய் பிரச்சாரத்தின் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தின் எதிரொலியாக, நீலாங்கரையில் உள்ள தவெக தலைவர் விஜய்யின் வீட்டிற்கு துணை ராணுவ பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

கரூரில் தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் மேற்கொண்ட பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலால் இதுவரை 40 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்திற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், விஜய் உள்பட பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். இதில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.10 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து முன்னாள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அமைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய்யும், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 20 லட்சமும், காயமடைந்து சிகிச்சை பெறுவோருக்கு தலா ரூ.2 லட்சமும் நிவாரணம் அளிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: கரூரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.50 லட்சம் இழப்பீடு: திருமாவளவன் வேண்டுகோள்!

துணை ராணுவம்

இதற்கிடையே, அசம்பாவிதங்களை தவிர்ப்பதற்காக நீலாங்கரையில் உள்ள தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டிற்கு, தற்போது துப்பாக்கி ஏந்திய சிஆர்பிஎஃப் துணை ராணுவ பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே அவருக்கு மத்திய அரசு ‘ஒய்’ பிரிவு பாதுகாப்பு வழங்கியுள்ளது. தற்போது கரூரில் நடந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, விஜய் வீட்டிற்கு போலீஸ் பாதுகாப்பும் கூடுதலாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய் வீட்டின் அருகே சாலையின் இருபுறமும் தடுப்புகள் அமைத்து, காவல் உதவி ஆணையர் தலைமையில், காவல் ஆய்வாளர், உதவி ஆய்வாளர்கள், 20க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்பு அளித்து வருகின்றனர். அவரது வீட்டை சுற்றிலும் கூடுதல் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் தீவிரமாக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். விஜய் வீடு இருக்கும் பகுதிக்கு சந்தேகிக்கும் வகையில் வரும் அனைவரையும் விசாரிக்க போலீசாருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த சூழலில், விஜய் வீட்டுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கும் வகையில், மத்திய அரசின் உத்தரவுபடி துப்பாக்கி ஏந்திய சிஆர்பிஎஃப் துணை ராணுவத்தினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கரூர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, மக்கள் பலரும் விஜய்க்கு எதிராக பேசி வருகின்றனர். காவல்துறை அனுமதி வழங்கிய நேரத்தை விட, பல மணிநேரம் தாமதமாக வந்தததால்தான் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டதாக பலர் கூறுகின்றனர். இதனால் விஜய் வீட்டுக்கு தற்போது பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

விஜய் வீட்டில் பாதுகாப்புTVK VIJAY NEELANKARAI HOUSESECURITY AT TVK VIJAYவிஜய் வீட்டிற்கு ராணுவ பாதுகாப்புSECURITY AT TVK VIJAY HOUSE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.