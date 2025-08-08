Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்! - SANITIZER ALTERNATE OF ALCOHOL

குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறது என்பதற்காக, தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் மதுவுக்கு மாற்றாக சானிடைசரை வாங்கி குடிக்கும் அவல நிலை குறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு!

மறைவிடங்களில் அமர்ந்து சானிடைசரை போதைக்காக அருந்துவோர்
மறைவிடங்களில் அமர்ந்து சானிடைசரை போதைக்காக அருந்துவோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 8:34 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 9:13 PM IST

4 Min Read

- By இரா.சிவக்குமார்

மதுரை: “கரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்துல கூட இம்புட்டு அதிகமான சானிடைசர் விற்பனையாகலீங்க. ஆனா, இன்னிக்கு இந்த தொழிலாளர்கள் வந்து வாங்கிட்டுப் போறதப் பாத்தா எனக்கே பயமா இருக்குங்க. இதுக்கு ஏதாவது செய்யுங்க சார். என்னோட வருமானத்த விட அவங்களோட உடல்நலம் முக்கியம்ங்க” என வேண்டுகோள் விடுத்தார் மதுரையைச் சேர்ந்த ஒரு பெட்டிக் கடைக்காரர். அவருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க, மதுரையின் முக்கியப்பகுதியில் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிய நாம் அங்கு விரைந்தோம்.

மதுரையின் வணிகம் மற்றும் மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை கோரிப்பாளையம், செல்லூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள். உடல் உழைப்பு சார்ந்த தொழிலாளர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகள் இவை. இங்கு கடை வைத்து நடத்தி வரும் அன்பு (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) தான் நமக்கு அழைப்பு விடுத்தார். அங்கு சென்று பார்த்த போது தான் விபரீதத்தின் வீரியத்தை நாம் உணரத் தொடங்கினோம்.

மதுவுக்கு மாற்றாகும் சானிடைசர்?

உடலுழைப்பை நம்பி வாழும் அடித்தட்டு கூலித் தொழிலாளர்களில் பலர் மதுப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாக உள்ளனர். இதில் பெரும்பாலானோர் தாங்கள் சம்பாதிக்கும் பணத்தின் பெரும்பகுதியை மதுவுக்கு செலவழிப்பது தான் இதில் சோகம். கரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு, மது வாங்க பணமின்றி தவித்த இவர்கள் சானிடைசரை பயன்படுத்தத் தொடங்கியிருக்கின்றனர். மதுவுக்கு சற்றும் குறைவில்லாத அளவுக்கு போதை தருகிறது என கருதும் இவர்கள் கிட்டத்தட்ட அதற்கு அடிமையாகவே மாறிவிட்டனர்.

இது குறித்து நமக்கு அழைப்பு விடுத்த பெட்டிக்கடைக்காரர் அன்பு, "மதுரையில் சானிடைசர் விற்பனை அதிகமாகியிருப்பதற்கு, அதை பலர் மதுவுக்கு பதிலாக பயன்படுத்துவதே காரணம்" என்கிறார். அவருடைய கடையில் தினசரி சானிடைசர் வாங்கிச் செல்லும் பலர், அதை நீருடன் கலந்து குடித்து போதை உலகிற்கு செல்வதாக அவர் கூறுகிறார். கரோனா காலத்தை விட தற்போது அந்த பகுதி கடைகளில் சானிடைசர் விற்பனை கணிசமாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும் அன்பு தனது அனுபவத்தை பகிரும் போது, “சானிடைசர் சின்ன பாட்டில் 15 ரூபா, பெரிய பாட்டில் 30 ரூபா. இங்குள்ள தொழிலாளர்கள்ல நிறையப் பேர் காலைல வர்றாங்க, சானிடைசர வாங்கிட்டு போய், மறைவான இடத்துல உட்கார்ந்து, குடிக்குறாங்க. இது பத்தி ஆரம்பத்துல எனக்கு தெரில. தினமும் சானிடைசர் வாங்குறத பார்த்து சந்தேகப்பட்ட நான், ஒரு நாள் அவங்கள பின் தொடர்ந்து போய் பார்த்தேன். அப்போ தான் எனக்கே அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு” என்கிறார். மேலும் கரோனா காலத்தில் தன்னுடைய கடையில் 10 பெட்டி விற்பனையானது என்றால் இப்போது தினசரி 30 பெட்டி சானிடைசர்கள் விற்பனையாவதாக அதிர்ச்சியுடன் கூறுகிறார்.

இதையும் படிங்க: மர்மமான முறையில் இறந்த மாணவர்! போலீசாரே உடலை தகனம் செய்ததால் பெற்றோர் அதிர்ச்சி!

உயிர்தானே! போனால் போகட்டும்!

அன்பு கூறியதை கேட்டு அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும், அதை உறுதி செய்ய அவர் சுட்டிக் காட்டிய இடங்களுக்கு நாம் நேரடியாகச் சென்றோம். அங்கு மறைவான இடங்களில் நின்று கொண்டு இருந்தவர்களிடம் மெல்ல பேச்சு கொடுத்தோம்.

அதில் ஒருவர், “இதுவும் பிராந்தி மாதிரி தான். எந்த கெடுதலும் இல்ல. இதுதான் உலகளவுல இப்ப நல்ல வியாபாரமும் கூட. இதனால் உடம்புக்கு என்ன கெடுதல் வந்துட போகுது? அப்படி ஏதாவது ஒன்னு ஆச்சுனா மேல போக வேண்டியது தான். ஒயின்ஷாப்புல போய் 3 அவுன்ஸுக்கு 80 ரூபா, குவார்ட்டருக்கு 150 ரூபா கொடுக்குறத விட, இத குடிக்கிறது பரவாயில்ல” என்றார் அசால்ட்டாக.

மயக்க நிலையை போதை என எண்ணுகிறார்கள்!

சானிடைசரை மது போல் குடிப்பது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பது குறித்து மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஷ் அனுமதியோடு, மனநலத் துறையின் தலைவரும் பேராசிரியருமான மருத்துவர் கீதாஞ்சலியிடம் கேட்டோம். அப்போது அவர், “கை கழுவ உடலின் வெளிப்புறம் பயன்படுத்தக் கூடிய சானிட்டைசரை ஆல்கஹால் தேவைக்காக குடிக்கப் பயன்படுத்துவது மிகவும் ஆபத்தானது. இந்த சானிடைசர் சிலவற்றில் எத்தனால் எனப்படும் ஆல்கஹாலும், வேறு சில சானிடைசர்களில் பிற வகையான ஆல்கஹாலும் உள்ளன. மேலும் பல்வேறு வேதிப்பொருட்களும் உள்ளன.

இதை குடிக்கும் போது உணவுக்குழாய், குடல், கல்லீரல் ஆகியவை பாதிக்கப்படும். இதனை அருந்தும் போது ஏற்படும் மயக்க நிலையைத் தான் அவர்கள் போதை என எண்ணிக் கொள்கிறார்கள். சற்று எல்லை மீறினால் கோமா அல்லது உறுப்புகள் செயலிழக்கும் நிலைக்குச் செல்லக் கூடும். இதனால் வலிப்பு நோய் வரவும் வாய்ப்பு உண்டு. எனவே அடிக்கடி சானிடைசர் வாங்குவோரை விற்பனையாளர்கள் எச்சரிப்பது அவசியம்” என்றார்.

மேலும் போதைப்பொருள் மீட்பு குறித்து அவர் கூறுகையில், “இது போன்று போதைக்கு அடிமையானவர்களுக்காக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தமிழக முதல்வரால் உருவாக்கப்பட்ட 'கலங்கரை' என்ற திட்டம் அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதனை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டு போதையால் பாதிக்கப்பட்டோரை மீட்டெடுக்க உதவலாம்” என்ற வேண்டுகோளையும் முன் வைத்தார்.

அரசு நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம்!

இது குறித்து டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் முக்கியப் பொறுப்பில் உள்ள பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “சானிடைசரை ஆல்கஹாலுக்கு பதிலாக பயன்படுத்துவது மிக மிக ஆபத்தானது. தொழிலாளிகளுக்கு மது தேவை என்பது அவர்கள் உடலுழைப்பைச் சார்ந்தது. ஆகையால், இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, அவர்களுக்காக மிகக் குறைந்த விலை மது விற்பனைக்கு அரசு திட்டமிடலாம். சானிடைசர் விற்பனையைக் கண்காணித்து அதற்கென்று ஒரு நடைமுறையை உருவாக்கலாம்” என்றார்.

மேலும், சோகோ அறக்கட்டளையின் நிர்வாக இயக்குநரும் வழக்கறிஞருமான செல்வகோமதி கூறுகையில், “பொதுவாக சானிடைசரில் 60-ல் இருந்து 95% வரை ஆல்கஹால் உள்ளது. சுகாதாரம் சார்ந்த ஒரு பொருளை அவர்கள் ஆல்கஹால் என்ற அடிப்படையில் மட்டுமே அணுகுகிறார்கள். விலை மிக மலிவாகக் கிடைக்கிறது என்பதே இதனை அவர்கள் பயன்படுத்துவதற்கான அடிப்படைக் காரணம்.

இதுவரை ஒயிட்னர், கூலிப் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி வந்தார்கள். ஆனால் சானிடசைர் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது மிக அதிர்ச்சியான தகவல். இது போன்ற பழக்கவழக்கங்களில் ஆண்களும் குழந்தைகளும் அதிகமாக பலியாகிறார்கள் என்பதை மறுக்க முடியாது. ஆகையால் அவசரம் கருதி இதனை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு விரைவுபடுத்த வேண்டும்” என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

- By இரா.சிவக்குமார்

மதுரை: “கரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்துல கூட இம்புட்டு அதிகமான சானிடைசர் விற்பனையாகலீங்க. ஆனா, இன்னிக்கு இந்த தொழிலாளர்கள் வந்து வாங்கிட்டுப் போறதப் பாத்தா எனக்கே பயமா இருக்குங்க. இதுக்கு ஏதாவது செய்யுங்க சார். என்னோட வருமானத்த விட அவங்களோட உடல்நலம் முக்கியம்ங்க” என வேண்டுகோள் விடுத்தார் மதுரையைச் சேர்ந்த ஒரு பெட்டிக் கடைக்காரர். அவருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க, மதுரையின் முக்கியப்பகுதியில் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிய நாம் அங்கு விரைந்தோம்.

மதுரையின் வணிகம் மற்றும் மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை கோரிப்பாளையம், செல்லூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள். உடல் உழைப்பு சார்ந்த தொழிலாளர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகள் இவை. இங்கு கடை வைத்து நடத்தி வரும் அன்பு (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) தான் நமக்கு அழைப்பு விடுத்தார். அங்கு சென்று பார்த்த போது தான் விபரீதத்தின் வீரியத்தை நாம் உணரத் தொடங்கினோம்.

மதுவுக்கு மாற்றாகும் சானிடைசர்?

உடலுழைப்பை நம்பி வாழும் அடித்தட்டு கூலித் தொழிலாளர்களில் பலர் மதுப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாக உள்ளனர். இதில் பெரும்பாலானோர் தாங்கள் சம்பாதிக்கும் பணத்தின் பெரும்பகுதியை மதுவுக்கு செலவழிப்பது தான் இதில் சோகம். கரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு, மது வாங்க பணமின்றி தவித்த இவர்கள் சானிடைசரை பயன்படுத்தத் தொடங்கியிருக்கின்றனர். மதுவுக்கு சற்றும் குறைவில்லாத அளவுக்கு போதை தருகிறது என கருதும் இவர்கள் கிட்டத்தட்ட அதற்கு அடிமையாகவே மாறிவிட்டனர்.

இது குறித்து நமக்கு அழைப்பு விடுத்த பெட்டிக்கடைக்காரர் அன்பு, "மதுரையில் சானிடைசர் விற்பனை அதிகமாகியிருப்பதற்கு, அதை பலர் மதுவுக்கு பதிலாக பயன்படுத்துவதே காரணம்" என்கிறார். அவருடைய கடையில் தினசரி சானிடைசர் வாங்கிச் செல்லும் பலர், அதை நீருடன் கலந்து குடித்து போதை உலகிற்கு செல்வதாக அவர் கூறுகிறார். கரோனா காலத்தை விட தற்போது அந்த பகுதி கடைகளில் சானிடைசர் விற்பனை கணிசமாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும் அன்பு தனது அனுபவத்தை பகிரும் போது, “சானிடைசர் சின்ன பாட்டில் 15 ரூபா, பெரிய பாட்டில் 30 ரூபா. இங்குள்ள தொழிலாளர்கள்ல நிறையப் பேர் காலைல வர்றாங்க, சானிடைசர வாங்கிட்டு போய், மறைவான இடத்துல உட்கார்ந்து, குடிக்குறாங்க. இது பத்தி ஆரம்பத்துல எனக்கு தெரில. தினமும் சானிடைசர் வாங்குறத பார்த்து சந்தேகப்பட்ட நான், ஒரு நாள் அவங்கள பின் தொடர்ந்து போய் பார்த்தேன். அப்போ தான் எனக்கே அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு” என்கிறார். மேலும் கரோனா காலத்தில் தன்னுடைய கடையில் 10 பெட்டி விற்பனையானது என்றால் இப்போது தினசரி 30 பெட்டி சானிடைசர்கள் விற்பனையாவதாக அதிர்ச்சியுடன் கூறுகிறார்.

இதையும் படிங்க: மர்மமான முறையில் இறந்த மாணவர்! போலீசாரே உடலை தகனம் செய்ததால் பெற்றோர் அதிர்ச்சி!

உயிர்தானே! போனால் போகட்டும்!

அன்பு கூறியதை கேட்டு அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும், அதை உறுதி செய்ய அவர் சுட்டிக் காட்டிய இடங்களுக்கு நாம் நேரடியாகச் சென்றோம். அங்கு மறைவான இடங்களில் நின்று கொண்டு இருந்தவர்களிடம் மெல்ல பேச்சு கொடுத்தோம்.

அதில் ஒருவர், “இதுவும் பிராந்தி மாதிரி தான். எந்த கெடுதலும் இல்ல. இதுதான் உலகளவுல இப்ப நல்ல வியாபாரமும் கூட. இதனால் உடம்புக்கு என்ன கெடுதல் வந்துட போகுது? அப்படி ஏதாவது ஒன்னு ஆச்சுனா மேல போக வேண்டியது தான். ஒயின்ஷாப்புல போய் 3 அவுன்ஸுக்கு 80 ரூபா, குவார்ட்டருக்கு 150 ரூபா கொடுக்குறத விட, இத குடிக்கிறது பரவாயில்ல” என்றார் அசால்ட்டாக.

மயக்க நிலையை போதை என எண்ணுகிறார்கள்!

சானிடைசரை மது போல் குடிப்பது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பது குறித்து மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஷ் அனுமதியோடு, மனநலத் துறையின் தலைவரும் பேராசிரியருமான மருத்துவர் கீதாஞ்சலியிடம் கேட்டோம். அப்போது அவர், “கை கழுவ உடலின் வெளிப்புறம் பயன்படுத்தக் கூடிய சானிட்டைசரை ஆல்கஹால் தேவைக்காக குடிக்கப் பயன்படுத்துவது மிகவும் ஆபத்தானது. இந்த சானிடைசர் சிலவற்றில் எத்தனால் எனப்படும் ஆல்கஹாலும், வேறு சில சானிடைசர்களில் பிற வகையான ஆல்கஹாலும் உள்ளன. மேலும் பல்வேறு வேதிப்பொருட்களும் உள்ளன.

இதை குடிக்கும் போது உணவுக்குழாய், குடல், கல்லீரல் ஆகியவை பாதிக்கப்படும். இதனை அருந்தும் போது ஏற்படும் மயக்க நிலையைத் தான் அவர்கள் போதை என எண்ணிக் கொள்கிறார்கள். சற்று எல்லை மீறினால் கோமா அல்லது உறுப்புகள் செயலிழக்கும் நிலைக்குச் செல்லக் கூடும். இதனால் வலிப்பு நோய் வரவும் வாய்ப்பு உண்டு. எனவே அடிக்கடி சானிடைசர் வாங்குவோரை விற்பனையாளர்கள் எச்சரிப்பது அவசியம்” என்றார்.

மேலும் போதைப்பொருள் மீட்பு குறித்து அவர் கூறுகையில், “இது போன்று போதைக்கு அடிமையானவர்களுக்காக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தமிழக முதல்வரால் உருவாக்கப்பட்ட 'கலங்கரை' என்ற திட்டம் அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதனை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டு போதையால் பாதிக்கப்பட்டோரை மீட்டெடுக்க உதவலாம்” என்ற வேண்டுகோளையும் முன் வைத்தார்.

அரசு நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம்!

இது குறித்து டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் முக்கியப் பொறுப்பில் உள்ள பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “சானிடைசரை ஆல்கஹாலுக்கு பதிலாக பயன்படுத்துவது மிக மிக ஆபத்தானது. தொழிலாளிகளுக்கு மது தேவை என்பது அவர்கள் உடலுழைப்பைச் சார்ந்தது. ஆகையால், இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, அவர்களுக்காக மிகக் குறைந்த விலை மது விற்பனைக்கு அரசு திட்டமிடலாம். சானிடைசர் விற்பனையைக் கண்காணித்து அதற்கென்று ஒரு நடைமுறையை உருவாக்கலாம்” என்றார்.

மேலும், சோகோ அறக்கட்டளையின் நிர்வாக இயக்குநரும் வழக்கறிஞருமான செல்வகோமதி கூறுகையில், “பொதுவாக சானிடைசரில் 60-ல் இருந்து 95% வரை ஆல்கஹால் உள்ளது. சுகாதாரம் சார்ந்த ஒரு பொருளை அவர்கள் ஆல்கஹால் என்ற அடிப்படையில் மட்டுமே அணுகுகிறார்கள். விலை மிக மலிவாகக் கிடைக்கிறது என்பதே இதனை அவர்கள் பயன்படுத்துவதற்கான அடிப்படைக் காரணம்.

இதுவரை ஒயிட்னர், கூலிப் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி வந்தார்கள். ஆனால் சானிடசைர் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது மிக அதிர்ச்சியான தகவல். இது போன்ற பழக்கவழக்கங்களில் ஆண்களும் குழந்தைகளும் அதிகமாக பலியாகிறார்கள் என்பதை மறுக்க முடியாது. ஆகையால் அவசரம் கருதி இதனை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு விரைவுபடுத்த வேண்டும்” என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

Last Updated : August 8, 2025 at 9:13 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SANITIZER ALTERNATE OF ALCOHOLMADURAI SANITIZER SALEஆல்கஹாலுக்கு மாற்றாக சானிடைசர்மதுரை சானிடைசர் விற்பனைSANITIZER ALTERNATE OF ALCOHOL

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.